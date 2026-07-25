Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලිංගික අපචාර චෝදනා මධ්‍යයේ ICC නඩු පැවරීම් නිලධාරී කරීම් ඛාන් ඉතිහාසගත චන්දයකින් ධුරයෙන් ඉවත් කෙරේ

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලිංගික අපචාර චෝදනා මධ්‍යයේ ICC නඩු පැවරීම් නිලධාරී කරීම් ඛාන් ඉතිහාසගත චන්දයකින් ධුරයෙන් ඉවත් කෙරේ

ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ නඩු පැවරීම් නිලධාරී කරීම් ඛාන්, රාජ්‍ය පාර්ශ්ව සභාවේ චන්දයක් අනුව තම ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇති බව ඔහුගේ නීතිඥ නියෝජිතයන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම ග展කාරිත්වය ජාත්‍යන්තර නීති ක්ෂේත්‍රය පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

ඓතිහාසික චන්දය ඛාන්ගේ ඉවත් කිරීම තහවුරු කරයි

ICC හි පාලක මණ්ඩලය වන රාජ්‍ය පාර්ශ්ව සභාව, ලොව ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ බලගතු ධුරය දරමින් සිටි ඛාන් ඉවත් කිරීමට සිකුරාදා චන්දය භාවිත කළේය. මෙම තීරණය අධිකරණයේ ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු හා අද්විතීය මොහොතක් සනිටුහන් කරන අතර, ආයතනයෙන් ඉවත් කරන ලද ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරීන් අතරට ඛාන් එක් විය.

ඛාන්ගේ නීතිඥ කණ්ඩායම ප්‍රතිඵලයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළ අතර, ඉවත් කිරීම සැබෑ හැසිරීම් සම්බන්ධ ගැටලු මත පදනම් වූවකට වඩා දේශපාලනිකව පෙලඹවූ ක්‍රියාවක් ලෙස සංලක්ෂිත කළේය. ඔහුට එරෙහි කටයුතු වල පදනම වූ ලිංගික අපචාර චෝදනාවලට ඔහුගේ නියෝජිතයන් දෘඪ ලෙස එරෙහිව නැගී සිටියහ.

චෝදනා සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම්

ඛාන්ට එරෙහි ලිංගික අපචාර ප්‍රකාශ, චන්දයට පෙර යම් කාලයක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර නීතිඥ කවයන් තුළ සංසරණය වෙමින් ඔහුගේ නඩු පැවරීම් නිලධාරී ධුරකාලය කෙරෙහි දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළා තිබිණ. ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම පවත්වා ගෙන යන්නේ, ඛාන් පෞද්ගලිකව සහ ICC හි පුළුල් කාර්යයන් යන දෙකම අනතුරේ හෙළීමට අපේක්ෂා කළ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් විසින් චෝදනා මෙවලමක් ලෙස යොදා ගත් බවයි.

ඛාන්ගේ නියෝජිතයන් ඉවත් කිරීම දේශපාලනිකව පෙළඹවූ ක්‍රියාවලියක් ලෙස විස්තර කළ අතර, යම් භූ දේශපාලනික අවශ්‍යතාවලට සේවය කළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා චෝදනා උත්තේජකයක් ලෙස යොදා ගත් බව පෙන්වා දුන්හ.

ICC වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි

ඉවත් කිරීම ICC හට ඉතාමත් කැළඹිලිසහගත අවස්ථාවක සිදු වූවකි; අධිකරණය මෑත මාසවලදී සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර විරෝධයකට ලක් ව ඇත. ප්‍රබල ජාතීන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වූ ප්‍රකට තීරණ සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව, ඛාන් වටා ඇති ව ගිය අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට සංකීර්ණභාවයේ ස්ථරයක් එකතු කරමින් අධිකරණය මතභේදාත්මක ස්ථානයක පිහිටා ගෙන ඇත.

විවේචකයන් සහ අනුගාමිකයන් දෙඅංශයෙම, ආයතනික අවදානමේ මෙම මොහොත ICC කෙසේ ජය ගනීද යන්න දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, විශ්වාසනීයත්වය සහ බාහිර දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් ස්වාධීනව තම වරම ඉටු කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු ව ඇත.

මීළඟට සිදු වන්නේ කුමක්ද

ඛාන් ඉවත් කිරීම දැන් තහවුරු ව ඇති බැවින්, ICC හි නඩු පැවරීමේ කාර්යාලය මෙහෙයවීමට継承කරුවෙකු හඳුනා ගැනීමේ සහ පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි. ඒ ධුරයට පිය නගන පුද්ගලයා, අධිකරණයේ ක්‍රියාත්මක නඩු බර පමණක් නොව, දැඩි ගෝලීය ඔරොත්තු දීමකට ලක් ව ඇති ආයතනයක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ සැලකිය යුතු අභියෝගය ද උරුම කර ගනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සහ රෝම සංවිධානයට අනුබද්ධ අනෙකුත් ජාතීන් සඳහා, ICC හි ස්ථාවරත්වය සහ අපක්ෂපාතිත්වය ජාත්‍යන්තර යුක්තිය හා වගවීමේ පුළුල් රාමුවේ කේන්ද්‍රීය අංශ ලෙස පවතින බැවින්, ICC හිදී සිදු වූ ග展කාරිත්වයන් විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට

ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ දේශසීමා හරහා සිදු වන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනමාන උත්කණ්ඨාව මතු කරන සිදුවීමක් ලෙස, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාල…

25 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද තීරු බදු අඩුකිරීම සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය විසින් උණුසුමින් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා…

25 Jul 2026 Discuss
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගී රාජ්‍ය ඉඩම් ලබා දීමේ සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් නියෝගයක් Sinhala

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගී රාජ්‍ය ඉඩම් ලබා දීමේ සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් නියෝගයක්

විදේශයන්හි සේවය කර නැවත පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගීව පවතින රාජ්‍ය ඉඩම් වෙන් කිරීමෙන්, ඔවුන්ට දේශීයව ආයෝජනය කර ජීවනෝපාය සොයා ගැනීමේ…

25 Jul 2026 Discuss