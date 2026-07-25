මත්ද්රව්ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට
ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ දේශසීමා හරහා සිදු වන මත්ද්රව්ය ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනමාන උත්කණ්ඨාව මතු කරන සිදුවීමක් ලෙස, මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික භූමියේ දී සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම
මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් වන එම පුද්ගලයන් දෙදෙනා, අනවසර මත්ද්රව්ය කටයුතු ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුමක් යටතේ ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මෙම දූපත් රාජ්යය හරහා ක්රියාත්මක වන ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාල මර්දනය සඳහා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දරන අඛණ්ඩ උත්සාහය මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ඉස්මතු කරයි.
කලාපීය මත්ද්රව්ය ජාවාරම් පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ හදිසිය
දකුණු ආසියාව සහ පුළුල් ඉන්දියන් සාගර කොරිඩෝව හරහා ගමන් කරන මත්ද්රව්ය සඳහා ශ්රී ලංකාව ගමනාන්තරක ස්ථානයක් මෙන්ම ගමනාන්තයක් ද ලෙස ද ක්රමයෙන් හඳුනාගෙන ඇත. එවැනි කටයුතුවලට විදේශ පුරවැසියන් සම්බන්ධ වීම කලාපීය ආරක්ෂක ආයතන අතර අනතුරු ඇඟවීමට හේතු වී ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් අතර සමීප සහයෝගිතාවයක් ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.
මාල දිවයින ද මෑත වසරවලදී දරුණු මත්ද්රව්ය ගැටලුවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එහි බලධාරීන් දූපත් රාජ්යය තුළට මත්ද්රව්ය ගලා ඒම වළකා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිති. මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ වරදවල් හේතුවෙන් විදේශ රටවල දී මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමේ සිදුවීම් මෙම ගැටලුව මූලයෙන් ම විසඳා ගැනීම සඳහා මාලේ මත තවදුරටත් පීඩනය ඇති කර ඇත.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති. සම්බන්ධ වූ නිශ්චිත ද්රව්ය මොනවාද යන්න හෝ එම දෙදෙනා සම්බන්ධ යයි විශ්වාස කෙරෙන ජාවාරම් ජාලයේ සම්පූර්ණ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී තවමත් පැහැදිලි නොවේ.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට තවත් විස්තර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.