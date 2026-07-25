වත්තල වෙඩි තැබීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය එම නඩු පරීක්ෂණයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි ගමනක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දේශ සීමා හරහා සිදු වූ අත්අඩංගුවට ගැනීම
වෙඩි තැබීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගොස් ඇති බව විශ්වාස කෙරෙන මෙම සැකකරුවන් ඉන්දීය බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය එක්රටක සිට අනෙක් රටට පැනීමෙන් නීතිය මග හැරීමට තැත් කරන්නන්ට එරෙහිව දෙරට අතර ඵලදායී සහයෝගීතාවයේ කැපී පෙනෙන නිදසුනක් ලෙස හඳුනා ගැනේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් හේතුවෙන් වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය නැවත අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, එම සිද්ධිය ප්රදේශවාසීන් අතර දැඩි සංත්රාසයක් ඇති කළ අතර ශ්රී ලංකා පරීක්ෂකයන් දැඩි සෙවුම් ව්යාපාරයක නිරත විය.
පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යයි
සැකකරුවන් දෙදෙනා ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා ප්රත්යාවර්තනය සුගම කිරීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දැන් අවශ්ය නීතිමය හා රාජතාන්ත්රික මාර්ග ඔස්සේ කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
චූදිතයන්ට ඉන්දියාවට පලා යාමට හැකි වූ බව, රට හැර පලා යාමෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් මග හැරීමට තැත් කරන සැකකරුවන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන මුහුණ දෙන අභියෝග ඉස්මතු කරයි.
ඉන්දියාව තුළ සැකකරුවන් රඳවා සිටි නිශ්චිත ස්ථානය ඇතුළු අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල සවිස්තරාත්මක තොරතුරු බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
වත්තල ප්රදේශයේ ආරක්ෂක ගැටලු
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය ප්රාදේශීය ජනතාව අතර ව්යාප්ත සංත්රාසයක් ඇති කළ අතර, වගකිව යුත්තන් ඉක්මනින් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා පොලිසියට බලකළ ප්රදේශවාසීන් ඉල්ලා සිටියහ. නවතම ග展開 ජනතාවට යම් සහනයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම, සැකකරුවන්ගේ කෙalleged සම්බන්ධිතත්වයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සහ පුළුල් අපරාධ ජාල සමඟ ඇතිවිය හැකි කිසියම් සම්බන්ධකම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.