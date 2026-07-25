නාමල් රාජපක්ෂගේ රු. මිලියන 2.68ක් බිල්පත් ගෙවීමට කියන නඩුව දෙසැම්බර් 4 දා සර්වෝච්ච අධිකරණයේ
ශ්රී ලංකාවේ සර්වෝච්ච අධිකරණය, දේශපාලනඥ නාමල් රාජපක්ෂ සමඟ සම්බන්ධ යැයි කියනු ලබන ගෙවීමට නොගත් විදුලි බිල්පත් පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරන මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සඳහා දෙසැම්බර් 4 වැනිදා නියම කර ඇත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගෙවීම් බලාත්මක කිරීමේදී පෙන්නුම් කරන ව්යාකූල ද්විත්ව ප්රමිතීන් හේතුවෙන් මෙම නඩුව තීව්ර මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
කුඩා බිල්පතකට ඉක්මන් විසන්ධිය — විශාල බිල්පතකට කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් නැත
මෙම පෙත්සමේ හරය වන්නේ මහජන කෝපය දල්වා ඇති ඇසිල්ල ගත්明明 明明ප්රකට明明 වෙනසකි. පෙත්සමට අනුව, සාමාන්ය විදුලි පාරිභෝගිකයෙකුගේ විදුලිය රු. 7,390ක් ගෙවීමට නොගත් ශේෂයක් හේතුවෙන් විසන්ධි කෙරිණ — එය සාපේක්ෂ වශයෙන් ආන්දෝලනාත්මකව කුඩා මුදලකි. එහෙත් නාමල් රාජපක්ෂ සමඟ සම්බන්ධ විවාහ අවස්ථාවක් හා සම්බන්ධ රු. මිලියන 2.68ක් බිල්පතක් ගෙවීමකින් තොරව පවතිනා අතර, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම පවසන ආකාරයට, ඊට සමාන ඕනෑම ක්රියාමාර්ගයක් සම්බන්ධ අධිකාරීන් විසින් ගෙන නොමැත.
මෙම විෂමතාව මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමක් බව පෙත්සම තර්ක කරන අතර, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ තත්ත්වය හා දේශපාලන සම්බන්ධතා මත රඳා පවතිමින් නීතිය තෝරා බේරා ක්රියාත්මක කරනු ලබන බව ඉඟි කරයි.
අනතුරේ ඇති මූලික අයිතිවාසිකම්
රාජ්ය ආයතන හෝ නිලධාරීන් විසින් තමන්ගේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවෙන් සහතික කරන ලද අයිතිවාසිකම් කඩ කර ඇතැයි විශ්වාස කළ හැකි විට ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ලබා ගත හැකි නෛතික මාර්ගයක් ලෙස, මෙම නඩුව සර්වෝච්ච අධිකරණය ඉදිරියේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ලෙස ගොනු කර ඇත. සාමාන්ය පුරවැසියෙකු ගෙවීමට නොගත් ශේෂය හේතුවෙන් විදුලිය නැති කර ගත් ඊට සිය ගුණයකට වඩා විශාල බිල්පතකට නිශ්චිත දේශපාලන පුද්ගලයෙකුට ප්රතිවිපාක නොමැති බව ලේ ලාංකිකයා කෙරෙහි නීතිය ක්රියාත්මක වීම ද ප්රශ්නකාරී බව, පෙත්සම්කරුවන් තර්ක කරන බව පෙනේ.
රාජ්ය ආයතනයක් වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, සිය බිලිකිරීම් හා විසන්ධි කිරීම් ප්රතිපත්ති, සියලු පාරිභෝගිකයන්ට ඔවුන්ගේ සමාජ හෝ දේශපාලන තත්ත්වය නොතකා සමාන ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට බැඳී සිටී.
දෙසැම්බර් 4 දා විභාගය නියම කෙරේ
සර්වෝච්ච අධිකරණය දෙසැම්බර් 4 වැනිදා පෙත්සම විභාගයට ගනු ලබන දිනය ලෙස නියම කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ වගවීම හා නීතියේ ආධිපත්යය, විශේෂයෙන් ප්රමුඛ දේශපාලන චරිතයන් සම්බන්ධ වූ විට, දීර්ඝ කාලයක් ගැටළු ලෙස දකිමින් සිටි සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා මහජනයා අතර මෙම නඩුව සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ඇති කරවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විභාග දිනය ළං වන විට, නීතිය ඉදිරියේ සම සේවාව හා රාජ්ය උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන් ගෙවීමට නොගත් බිල්පත් අය කර ගැනීමේදී දේශපාලන බලපෑමෙන් නිදහස් ලෙස ක්රියා කරනවාද යන ක්ෂේත්රයෙහි පුළුල් සාකච්ඡාවක් නැවත ඇවිළීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.