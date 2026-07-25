ශ්රී ලංකාව 10%ක් එක්සත් ජනපද තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කරගනී — ඇඳුම් කර්මාන්තය රජයේ රාජ්යතාන්ත්රික ජයග්රහණය ඉහළින් සාදරයෙන් පිළිගනී
එක්සත් ජනපද වෙළඳ නියෝජිත කාර්යාලය (USTR) විසින් පවත්වන ලද 301 වගන්ති පරීක්ෂණ නිමාවත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්රතිපත්තිය යටතේ වාසිදායක 10%ක් තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වූ අතර, මෙම ප්රතිඵලය රටේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශයෙන් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවට වැදගත් වෙළඳ ප්රතිඵලයක්
USTR හි නිවේදනය මඟින් 301 වගන්ති පරීක්ෂණ අවසන් කිරීම තහවුරු කරන ලදී. මෙම පරීක්ෂණ මඟින් බලහත්කාරී ශ්රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට හා ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට රටවල් සතු ධාරිතාව විමර්ශනය කරන ලදී. සමාලෝචනය කරන ලද රටවල් අතරින් ශ්රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 18ක් වාසිදායක 10%ක් තීරු බදු කාණ්ඩය තුළ ස්ථානගත කරනු ලැබූ අතර, ඉතිරි රටවල් 42 ඉහළ අනුපාත වලට මුහුණ දෙයි.
මෙම ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන විශාල රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකෙන අතර, විශේෂයෙන් මෑත වසරවල මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට හා අපනයන බලපෑ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට රට කැසකවන මේ අවස්ථාවේ එය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.
JAAF ජනාධිපතිවරයාගේ නායකත්වය ප්රශංසා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය නියෝජනය කරන ශීර්ෂ සංවිධානය වන ඒකාබද්ධ ඇඳුම් සංගම් සභාව (JAAF), ජනාධිපතිවරයාට හා රජයට කෘතඥතාව ප්රකාශ කිරීමට ක්ෂණිකව ඉදිරිපත් වූ අතර, මෙම ප්රතිඵලය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී දක්නට ලැබුණේ තීරණාත්මක හා කාලෝචිත ක්රියාමාර්ගයක් බව ප්රකාශ කළේය.
ඇඳුම් අංශය ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් ප්රධාන අපනයන කර්මාන්ත අංශවලින් එකක් වන අතර, වාර්ෂිකව අරමුදල් බිලියන ගණනාවක් උත්පාදනය කරන අතර, දිවයිනේ රැකියාවන් ලක්ෂ ගණනාවකට රැකවරණය ලබා දෙයි. එක්සත් ජනපද තීරු බදු ප්රතිපත්තිය ප්රතිකූල ලෙස වෙනස් වුවහොත්, කම්හල් හිමිකරුවන්ට, කම්කරුවන්ට හා පුළුල් ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු ප්රතිවිපාකයක් ඇතිවනු ඇත.
301 වගන්ති ක්රියාවලිය ගැන
එක්සත් ජනපද වෙළඳ පනතේ 301 වගන්තිය USTR ට ඇමෙරිකානු වාණිජ කටයුතුවලට හානිකර හෝ අසාධාරණ ලෙස සැලකෙන විදේශ වෙළඳ පිළිවෙත් පරීක්ෂා කිරීමට හා ඒවාට ප්රතිචාර දැක්වීමට බලය ලබා දෙයි. මෙම අවස්ථාවේ, බලහත්කාරී ශ්රමය හරහා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ගෝලීය සැපයුම් දාමවලට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ශක්තිමත් නෛතික රාමු හා ක්රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණ රටවල් සතුව ඇත්ද යන්න විශේෂයෙන් විමර්ශනය කරන ලදී.
ශ්රී ලංකාව පහළ තීරු බදු කාණ්ඩය තුළ ස්ථානගත කිරීම, ඇමෙරිකානු වෙළඳ බලධාරීන් රටේ නියාමන ප්රමිතීන් හා ක්රියාත්මක කිරීමේ වාර්තාව ධනාත්මකව සලකන බව පෙන්නුම් කරයි — ක්ෂණික තීරු බදු වාසිය ඉක්මවා දිවෙන බරක් දරන පිළිගැනීමකි.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් ප්රධාන අපනයන ගමනාන්ත අතරින් එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ඇඳුම් හා රෙදිපිළිවලින් සමන්විත වේ. තරඟකාරී තීරු බදු අනුපාතයක් රඳවා ගැනීම, ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදකයින් ඉහළ තීරු බදු රටවල ප්රතිවාදීන් හා සැසඳීමේදී ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන්ට ආකර්ෂණීය ව පැවතීමට සහාය වෙයි.
- ශ්රී ලංකාව 10%ක් තීරු බදු අනුපාතය ලබාගත් රටවල් 18 අතර ස්ථානගත වී ඇත
- සමාලෝචනය කරන ලද ඉතිරි රටවල් 42 සාපේක්ෂව ඉහළ තීරු බදු බරකට මුහුණ දෙයි
- ඇඳුම් අංශය තරඟකාරී වාසියෙන් වැඩිම ප්රයෝජන ලබන අංශය ලෙස ස්ථිර වෙයි
- ප්රතිඵල
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.