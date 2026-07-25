රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට
විදේශ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ විශාල මත්ද්රව්ය වැටලීමක්
රුපියල් මිලියන 100ක් ඉක්මවන වීදි වෙළඳ මිලක් සහිත කොකේන් රැගෙන සිටි විදේශ ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අත්අඩංගුවක් සිදු කර ඇති බව වාර්තා වේ.
විශාල කොකේන් තොගයක් අත්අඩංගුවට
මෙම අත්අඩංගුව මෑත කාලීන වඩාත් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය අත්අඩංගු කිරීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, කොකේන් තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි දහයකට අධික වේ. විදේශ සැකකරුගේ අනන්යතාවය හා ජාතිකත්වය විමර්ශනයේ මෙම අවධියේදී සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
සැකකරු තහනම් ද්රව්ය රැගෙන සිටියදී අත්අඩංගුවට ගත් බව නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාල සඳහා ශ්රී ලංකාව සංක්රමණ හෝ ගමනාන්ත ලක්ෂ්යයක් ලෙස භාවිත වීම පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ලක් මතු වී ඇත.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ගෙනයමින්
කොකේන් මූලාශ්රය, එහි අපේක්ෂිත ගමනාන්තය සහ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා පුළුල් මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මෙහෙයුමකට සම්බන්ධද යන්න තීරණය කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් නඩුව පිළිබඳ පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා දේශීය හා ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාල ඉලක්ක කරගත් නිතිපතා මෙහෙයුම් සිදු කරමින් උත්සාහය තීව්ර කර ඇත.
මත්ද්රව්ය ජාවාරම පිළිබඳ වැඩෙන සැලකිල්ල
මෙම අත්අඩංගු කිරීම නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ද්වීපයට ගලා ඒම සහ ද්වීපය හරහා ගලා යාම මැඩලීමේදී ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන නොනැවතෙන අභියෝගය නැවත වරක් ඉස්මතු කරයි. ඉන්දීය සාගර කලාපයේ රටේ උපායමාර්ගික පිහිටීම සූරාකන ජාවාරම් ජාල බිඳ දැමීම සඳහා ශක්තිමත් ජාත්යන්තර සහයෝගිතාවක් ඉල්ලා නිලධාරීන් නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කර ඇත.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යන විට නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.