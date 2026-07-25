Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බවට සැක කෙරෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු, රටින් අනවසරයෙන් මුහුදු මාර්ගයෙන් පලා ගිය බවට කියැවෙන අතර, ඔවුන් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

සැකකරුවන් දෙදෙනා, දෙරට වෙන් කරන රාමේශ්වරම් දිවයිනේ කෙළවරේ පිහිටි දකුණු ඉන්දීය වෙරළාසන්න නගරයක් වන ධනුෂ්කෝඩිය දක්වා යාත්‍රාවකින් ගොස් ඇති අතර, එහිදී ඔවුන් සිකුරාදා ඉන්දීය නාවික පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අනවසර මුහුදු තරණය අත්අඩංගුවට හේතු වෙයි

කොළඹ ආශ්‍රිත නගරයක් වන වත්තල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු නීතිය ගෙවල් ගැසීමෙන් බේරීමට, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇති පටු මුහුදු තීරය ඔස්සේ පලා ගිය බව ඔවුන් දෙදෙනා ගැන විශ්වාස කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර සංවේදී වෙරළාසන්න ජලය නිතිපතා මුර සංචාරය කරන ඉන්දීය නාවික පොලීසිය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඓතිහාසිකව තරණ ස්ථානයක් ලෙස යොදාගෙන ඇති ධනුෂ්කෝඩිය ළඟා වූ අවස්ථාවේ ඔවුන් දෙදෙනා රඳවා ගෙන ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යයි

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන පහසු කර ගැනීම සඳහා සැකකරුවන් ආපසු රටට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් ඉන්දීය සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය ගොඩනඟා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දෙරටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සඳහා දීර්ඝකාලීන ගැටලුවක් ව ඇති පාක් සෝනාව හරහා සිදුවන අනවසර තරණ අධීක්ෂණය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ගොඩනැඟී ඇති 緊密 නාවික සහයෝගිතාවය ඉස්මතු කරයි.

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියේ ස්වභාවය සහ සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට

විදේශ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ විශාල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් රුපියල් මිලියන 100ක් ඉක්මවන වීදි වෙළඳ මිලක් සහිත කොකේන් රැගෙන සිටි විදේශ ජාතිකයෙකු…

25 Jul 2026 Discuss
ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී Sinhala

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී

වාණිජ මණ්ඩලය වෙළඳ සබඳතාවල ධනාත්මක වර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගනී ශ්‍රී ලංකා අපනයනයන් එක්සත් ජනපදයට යෑමේදී අය කරනු ලබන ශ්‍රම සම්බන්ධිත තීරු බදු අඩු කිරීම සිලෝන්…

25 Jul 2026 Discuss
අමාත්‍ය නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට — සියලු පාර්ශ්වයන් හමුවේ ප්‍රශ්න රැඳෙයි Sinhala

අමාත්‍ය නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට — සියලු පාර්ශ්වයන් හමුවේ ප්‍රශ්න රැඳෙයි

යුක්ති හා ජාතික එකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගෙන, අනතුරුව පරාජයට පත් විය. රටේ…

25 Jul 2026 Discuss