වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බවට සැක කෙරෙන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු, රටින් අනවසරයෙන් මුහුදු මාර්ගයෙන් පලා ගිය බවට කියැවෙන අතර, ඔවුන් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
සැකකරුවන් දෙදෙනා, දෙරට වෙන් කරන රාමේශ්වරම් දිවයිනේ කෙළවරේ පිහිටි දකුණු ඉන්දීය වෙරළාසන්න නගරයක් වන ධනුෂ්කෝඩිය දක්වා යාත්රාවකින් ගොස් ඇති අතර, එහිදී ඔවුන් සිකුරාදා ඉන්දීය නාවික පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
අනවසර මුහුදු තරණය අත්අඩංගුවට හේතු වෙයි
කොළඹ ආශ්රිත නගරයක් වන වත්තල ප්රදේශයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු නීතිය ගෙවල් ගැසීමෙන් බේරීමට, ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇති පටු මුහුදු තීරය ඔස්සේ පලා ගිය බව ඔවුන් දෙදෙනා ගැන විශ්වාස කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර සංවේදී වෙරළාසන්න ජලය නිතිපතා මුර සංචාරය කරන ඉන්දීය නාවික පොලීසිය, ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඓතිහාසිකව තරණ ස්ථානයක් ලෙස යොදාගෙන ඇති ධනුෂ්කෝඩිය ළඟා වූ අවස්ථාවේ ඔවුන් දෙදෙනා රඳවා ගෙන ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යයි
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන පහසු කර ගැනීම සඳහා සැකකරුවන් ආපසු රටට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ඉන්දීය සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය ගොඩනඟා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දෙරටේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සඳහා දීර්ඝකාලීන ගැටලුවක් ව ඇති පාක් සෝනාව හරහා සිදුවන අනවසර තරණ අධීක්ෂණය කිරීමේදී ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ගොඩනැඟී ඇති 緊密 නාවික සහයෝගිතාවය ඉස්මතු කරයි.
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියේ ස්වභාවය සහ සැකකරුවන්ගේ අනන්යතාව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.