බන්ධනාගාර අධික තදබදය හමුවේ ශ්රී ලංකාව ගෘහ අඩස්සි නීතියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් වෙයි
රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගුකාලීනව පීඩාවට ලක් කරමින් පවතින අධික තදබදය විසඳීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්රී ලංකා රජය ගෘහ අඩස්සි නීතියක් හඳුන්වා දීමට ඉදිරිපත් වන බව කොළඹින් වාර්තා වේ.
පීඩනයට ලක් වූ පද්ධතියක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දශක ගණනාවක් තිස්සේ දරුණු අධික තදබදයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර, මෙම තත්ත්වය මානව හිමිකම් පෙරමුණේ නියෝජිතයන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතර සමාන ලෙස කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. ඉදිකරන ලද ධාරිතාවයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි සිරකරුවන් සංඛ්යාවක් රඳවා ගෙන සිටින මෙම ස්ථාපනයන්, බොහොමයක් දශක ගණනාවකට පෙර ඉදිකරන ලද ඒවා වන අතර, ඒවා සම්පත්, කාර්ය මණ්ඩල සහ රඳවා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්ගේ සුභසාධනය කෙරෙහි අතිමහත් පීඩනයක් ඇති කරයි.
යෝජිත ගෘහ අඩස්සි නීතිය, සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් සඳහා රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීමට විකල්පයක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර, ඕනෑම දිනකදී බන්ධනාගාර තුළ රඳවා ගෙන සිටින සිරකරුවන් සංඛ්යාව අඩු කිරීමෙන් ඒ බර සැහැල්ලු කිරීමේ අර්ථවත් පියවරක් ලෙස ස්ථානගත කෙරෙමින් තිබේ.
නීතිය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද
යෝජිත නීතියේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, ගෘහ අඩස්සි විධිවිධාන සාමාන්යයෙන් නිශ්චිත කොන්දේසි සහ අධීක්ෂණ සංවිධාන යටතේ යම් යම් වරදවල් සඳහා දොষාරෝපණය ලත් පුද්ගලයන්ට — හෝ රිමාන්ඩ් රඳවා ගත් අයට — තම නිවෙස් තුළදී සිය දඬුවම් ගත කිරීමට හෝ නඩු විභාගය බලා සිටීමට ඉඩ ලබා දේ.
- අධික තදබදයෙන් යුත් බන්ධනාගාර ස්ථාපනයන් කෙරෙහි ඇති පීඩනය අඩු කිරීම
- සිරකරුවන් නඩත්තු කිරීම හා ආහාර සැපයීම හා සම්බන්ධ පිරිවැය අඩු කිරීම
- අඩු අවදානම් සහිත වරදකරුවන් සඳහා වැඩිදියුණු වූ පුනරුත්ථාපන ප්රතිඵල ලැබීමේ හැකියාව
- රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීමට විකල්පයක් ලෙස නිරීක්ෂණ තාක්ෂණය වඩාත් ප්රයෝජනයට ගැනීම
බොහෝ කලකට පසු ළගා වූ ප්රතිසංස්කරණයක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ පෙනී සිටින්නන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අනුප්රාප්තික රජයන්ගෙන් රිමාන්ඩ් නොවන දඬුවම් විකල්ප ගවේෂණය කිරීමට සහ රටේ නිවැරදිකරණ රාමුව නවීකරණය කිරීමට ඉල්ලා සිටියහ. වත්මන් යෝජනාව, මෙම ආණ්ඩුව අවසානයේ මෙම ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ව්යවස්ථාදායක පියවරක් ගැනීමට සූදානම් බවට ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල අධික තදබදය, පද්ධතිය නිරන්තරයෙන් සිය අදහස් කළ ධාරිතාවයේ ගුණාකාරයන් ගණනාවකින් ක්රියාත්මක වෙමින් දිගුකාලීන හා ව්යාප්ත ලේඛනගත ගැටලුවක් වී ඇත.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වන විට, රජය පාර්ලිමේන්තුවේ නීතිය ඉදිරිපත් කිරීමට කෙතරම් ඉක්මනින් අදහස් කරන්නේද සහ බන්ධනාගාර පද්ධතියට සහනයක් ලබා දෙමින් පොදු ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට රාමුව තුළ කෙසේ ආරක්ෂිත විධිවිධාන ගොඩනැගෙන්නේද යන්න දෙස නිරීක්ෂකයන් සූක්ෂ්ම ලෙස අවධානය යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.