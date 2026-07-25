Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවාවේ නව යුගයක්

රියදුරන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ආකෘතියකින් වෙළෙඳපොළ කැළඹීමට පොරොන්දු වෙමින්, නව හා නිර්භීත ව්‍යාපාරිකයකු ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං කර්මාන්තයට ඇතුළු වී ඇත. රටේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව ලෙස හඳුන්වාදෙන ට්‍රූරූට් සේවාව නිල වශයෙන් දියත් කර ඇති අතර, මෙම පියවර දිවයිනේ රියදුරන් සහ මගීන් යන දෙපාර්ශ්වයම සඳහා ක්ෂේත්‍රයේ ස්වභාවය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කළ හැකිය.

ට්‍රූරූට් වෙනස් වන්නේ කෙසේද

රියදුරන් උපයන සෑම ගාස්තුවකින්ම නියමිත කොමිස් ප්‍රතිශතයක් අය කරන සාම්ප්‍රදායික රයිඩ්-හේලිං සේවාවලට වෙනස්ව, ට්‍රූරූට් ක්‍රියාත්මක වන්නේ රියදුරන්ට සෑම ගමනකින්ම උපයන සම්පූර්ණ මුදල රඳවාගත හැකි ආකෘතියකිනි. ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං රියදුරන් අතර දිගු කලක් පැවති අසහනයට විසඳුමක් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම ප්‍රවේශය සැලසුම් කර ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් දැනට පවතින සේවාවල වේදිකා ගාස්තු හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් කොටසක් නැතිවී යාම සම්බන්ධව අප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කර ඇත.

වේදිකාවේ ශූන්‍ය කොමිස් ව්‍යුහය, දේශීය වෙළෙඳපොළේ ආධිපත්‍යය දරන වර්තමාන ව්‍යාපාරික ආකෘතිවලින් මූලික වශයෙන් ඉවත් වීමක් නියෝජනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මුහුණ දුන් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ පුළුල් ආර්ථික අභියෝග හමුවේ, රියදුරන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු මූල්‍ය පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි කොමිස් අනුපාත එම ආකෘතිවල දක්නට ලැබේ.

රියදුරන් සහ මගීන් සඳහා ඇඟවුම්

රියදුරන් සඳහා, ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ ආදායම රඳවාගැනීමේ පොරොන්දුව වේදිකාව මාරු කිරීමට හෝ අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක් ලෙස ට්‍රූරූට් සමඟ එකතු වීමට ඉදිරිපත් වීමට සිත්ගන්නා හේතුවක් ලබා දෙයි. සෑම ගමනකදීම කප්පාදුවලට යටත් නොවී ලැබෙන ආදායම උපරිම කර ගැනීමට කෙළෙඹෙන ස්වාධීන ක්‍රියාකරුවන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මෙම ආකෘතිය ඉලක්ක කරගත හැකිය.

ට්‍රූරූට් වෙළෙඳපොළට ගෙන ඒමට අපේක්ෂිත වැඩිවූ තරඟකාරිත්වයෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට මගීන්ටද අවස්ථාවක් ඇත. රයිඩ්-හේලිං සේවා අතර ඇති ඉහළ තරඟකාරිත්වය සාමාන්‍යයෙන් සේවා ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට දිරිගන්වන අතර, කර්මාන්තය පුරා මිල ගණන් ගතිකය කෙරෙහිද බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

වෙළෙඳපොළට කාලෝචිත ප්‍රවේශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්‍රමක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින සහ දැරිය හැකි, විශ්වාසදායක නාගරික ප්‍රවාහනය සඳහා ඉල්ලුම ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන මොහොතක ට්‍රූරූට්හි දියත් කිරීම සිදු වේ. වේදිකාවේ ප්‍රවේශය, දේශීය ඩිජිටල් සේවා ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි ආයෝජක හා ව්‍යවසායක විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් වේ.

ට්‍රූරූට් සිය කටයුතු ආරම්භ කරන විට, ශූන්‍ය කොමිස් පොරොන්දුව දිගු කාලීනව තිරසාර ද යන්න සහ තම ස්ථාපිත තරඟකරුවන් එය ඉදිරිපත් කරන අභියෝගයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද යන්නත් කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් ඉතා ළඟින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss
ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

දූපත් රාජ්‍යය දැඩි තාප රළු තත්ත්වයන් යටතේ පිච්චේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උෂ්ණ කාලගුණික තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ත්‍රිකුණාමලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 ට…

25 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එකදින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේ ජය අතේ ගෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ජය රට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

25 Jul 2026 Discuss