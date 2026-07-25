Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

දූපත් රාජ්‍යය දැඩි තාප රළු තත්ත්වයන් යටතේ පිච්චේ

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උෂ්ණ කාලගුණික තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ත්‍රිකුණාමලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 ට භයානක ලෙස ආසන්න වෙමින් පවතී. මෙය සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර සැලකිලිමත්භාවය ඇති කර තිබේ.

නැගෙනහිර වෙරළාබද නගරය වන ත්‍රිකුණාමලය රටේ වඩාත්ම බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශවලින් එකක් බවට පත්ව ඇති අතර, රසදිය අංශක 40°C සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතී. කාලගුණ විද්‍යාඥයින් සහ වෛද්‍ය විශේෂඥයින් මෙය අවදානමට ලක්විය හැකි ජනකොට්ඨාස සඳහා බරපතළ තාප අවදානමක් ලෙස සලකති.

හිරු රශ්මිය යට පිළිකෙව් වන රාජ්‍යය

දූපතේ බහු ප්‍රදේශ රැසක් පුරා දරුණු උෂ්ණත්වය දැනෙමින් පවතින අතර, එළිමහන් තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය වන පදිංචිකරුවන් සහ කම්කරුවන් මෙම දරුණු රස්නයේ බලපෑමට වඩාත්ම ගොදුරු වෙති. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් තාපය ආශ්‍රිත රෝගාබාධ, ජල පානය, සහ දහවල් උච්ච කාලවල නිරාවරණය සීමා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ව ඇත.

සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් දරුණු උෂ්ණ කාලවලදී ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පහත ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස අවවාද කරති:

  • දිනපුරා ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කර සජලනය පවත්වා ගන්න
  • හැකිතාක් පෙරවරු 10:00 සිට දහවල් 3:00 දක්වා සෘජු හිරු එළියෙන් වළකින්න
  • සැහැල්ලු, ලා වර්ණ සහ ලිහිල් ඇඳුම් අඳින්න
  • දිනයේ වඩාත්ම රස්න කාලවලදී සෙවනක් හෝ වායු සමීකරණ පරිසරයක් සොයා ගන්න
  • වැඩිහිටියන්, ළමුන් සහ යටින් පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් ඇති අය පිළිබඳ ඉතා සමීපව අවධානය යොමු කරන්න

ත්‍රිකුණාමලය උෂ්ණතම ස්ථානවලට අයත් වේ

ස්වාභාවික වරායක් සහ උණුසුම් දේශගුණයක් සඳහා ප්‍රසිද්ධ ත්‍රිකුණාමලයට ඉහළ උෂ්ණත්ව නුහුරු නොවේ. කෙසේ වෙතත්, අංශක 40°C ට ආසන්න කියවීම් ප්‍රදේශයේ සම්මත මට්ටම් හා සැසඳීමේදී පවා විශේෂයෙන් දැඩි අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. එම ප්‍රදේශයේ වියළි කලාප භූගෝල විද්‍යාව හේතුවෙන් වර්ෂයේ නිශ්චිත කාලවලදී එය තාප රළු තත්ත්වයන්ට විශේෂයෙන් ගොදුරු වේ.

අංශක 40°C ට ආසන්න හෝ ඉන් ඉහළ උෂ්ණත්වයකට දිගු කාලයක් නිරාවරණය වීම තාප වෙහෙස සහ තාප අඝාතය ඇති කළ හැකි අතර, ඒ දෙකම ක්ෂණික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම දරුණු උෂ්ණ කාලපරිච්ඡේදය ගෙවා දමමින් සිටියදී, අධිකාරීහු රට පුරා කාලගුණ රටා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එකදින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේ ජය අතේ ගෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ජය රට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

25 Jul 2026 Discuss
ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි Sinhala

ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවාවේ නව යුගයක් රියදුරන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ආකෘතියකින් වෙළෙඳපොළ කැළඹීමට පොරොන්දු වෙමින්, නව හා නිර්භීත ව්‍යාපාරිකයකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

25 Jul 2026 Discuss