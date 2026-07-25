Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමුද්‍රයේ ප්‍රාතිහාර්යය: දින 36ක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමුද්‍රයේ ප්‍රාතිහාර්යය: දින 36ක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

විශිෂ්ට ජීවිතාරක්ෂක කථාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙම සිදුවීමේදී, විවෘත සාගරයේ ජීවිකාව සොයන අය සඳහා සිතාගත නොහැකි තරම් දරුණු වූ දින 36ක් මුහුදේ අතරමං වී පාවී ගිය ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇත.

ජීවිතය වෙනුවෙන් වූ සටන

සම්පූර්ණ අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් නොකළ මෙම ධීවරයින් දෙදෙනා, ඔවුන්ව පවත්වාගෙන යාමට ඉතා සුළු දෙයක් සමඟ වෙරළෙන් බොහෝ දුරින් කොටු වී සිටියහ. මාසයකට වැඩි කාලයක් සාගරයේ ගත කරමින්, ජීවතුන් අතර සිටීම සඳහා ලැබෙන ඕනෑම දෙයක් පරිභෝජනය කිරීමට සිදු වූ ඔවුන්, දැඩි අසරණ තත්ත්වයන් යටතේ අසාමාන්‍ය ධෛර්යය සහ ජීවත් වීමේ අභිලාෂය ප්‍රදර්ශනය කළහ.

දින 36ක් පුරා විහිදුණු මෙම දුෂ්කර අත්දැකීම ධීවරයින් දෙදෙනා දැඩි ශාරීරික හා මානසික පීඩාවකට ලක් කළේය. ප්‍රමාණවත් ආහාර, පිරිසිදු ජලය හෝ සන්නිවේදන මාධ්‍ය නොමැතිව විවෘත මුහුදේ පාවී යාම, නාවිකයෙකුට මුහුණ පෑමට සිදුවිය හැකි ඉතාමත් භයාවහ තත්ත්වයන්ගෙන් එකකි.

බේරාගැනීම සහ සහනය

මේ දෙදෙනා අවසානයේ සොයාගත් බේරාගන්නන් ඔවුන් ආරක්ෂිත තැනකට ගෙන ඒමත් සමඟ සාගරයේ සති ගණනක් ඇදුණු ඔවුන්ගේ බිහිසුණු අත්දැකීම අවසන් විය. සාර්ථක ව්‍යාතිරේකීය මෙහෙයුම, විශේෂයෙන් මෙවන් අනතුරු දෛනික යථාර්ථයක් ව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සමීප ධීවර සමාජය තුළ සහනයකින් හා කෘතඥතාවකින් පිළිගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් මුහුණ දෙන අන්තරායන්

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර ප්‍රජාව දිනපතා මුහුණ දෙන ඉතා සැබෑ අවදානම් පිළිබඳ තියුණු මතක්කිරීමකි. දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම ධීවරයින් ජීවිකාව සොයා නොවිනිශ්චිත ජලයට පිවිසෙන්නේ ඔවුන් සතු සීමිත ආරක්ෂක උපකරණ හා සන්නිවේදන මෙවලම් සමඟිනි.

  • ශ්‍රී ලාංකික පවුල් දහස් ගණනකට ධීවරය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වේ.
  • විශේෂයෙන් අහිතකර කාළගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ ධීවරයින් මුහුදේ අතුරුදහන් වීමේ සිදුවීම් සුලබ නොවේ.
  • ධීවර අංශය සඳහා වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායයන් හා හදිසි ප්‍රතිචාර හැකියාවන් සඳහා නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කෙරී ඇත.

මෙතරම් දැඩි ප්‍රතිවිරුද්ධ තත්ත්වයන් හමුවේ මෙම දෙදෙනාගේ ජීවිතාරක්ෂාව ප්‍රාතිහාර්යයක් හැරෙන් අනෙකක් නොවන බව පුළුල් ලෙස විස්තර කෙරෙමින් ඇති අතර, ඔවුන්ගේ බේරාගැනීම, සති ගණනක් වේදනාකාරී අවිනිශ්චිතතාවක් ඉවසා සිටි ඔවුන්ගේ Family සහ ආදරවන්තයන්ට නිසැකවම අති විශාල සහනයක් ගෙනදෙනු ඇත.

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර ප්‍රජාව සඳහා ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල හා වඩා හොඳ සහාය පද්ධති පිළිබඳ හදිසි අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි; ජාතියේ මේස මත ආහාර තැබීම සඳහා දිනපතා ජීවිත අවදානමකට මේ ධීවරයෝ මුහුණ දෙති.

පිරිමින් දෙදෙනා ගසාගෙන යාමට හේතු වූ තත්ත්වයන් හෝ ඔවුන්ගේ බේරාගැනීමේ නිශ්චිත ස්ථානය හා ස්වභාවය පිළිබඳව බලධාරීන් තවම සම්පූර්ණ විස්තර නිකුත් කර නොමැත. ධීවරයින් සුවය ලබා තම දුෂ්කර අත්දැකීම ගැන කතා කිරීමට ශක්තිමත් වත්ම ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය සාක්ෂි පදනම් කරගත් විවාදයක් ඉල්ලා සිටියි — පාර්ලිමේන්තුව විනිශ්චය අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස ප්‍රස්තාවය අතට ගනියි Sinhala

අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය සාක්ෂි පදනම් කරගත් විවාදයක් ඉල්ලා සිටියි — පාර්ලිමේන්තුව විනිශ්චය අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස ප්‍රස්තාවය අතට ගනියි

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන ඕනෑම අවිශ්වාස ප්‍රස්තාවයක් සත්‍යාපනය කළ හැකි කරුණු මත පිහිටා තිබිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය අවධාරණය කර…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන තහනමකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදය 10%ක තීරු බදු පනවයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන තහනමකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදය 10%ක තීරු බදු පනවයි

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ අවසන් මොහොතේ ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ මත 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇත. දිවයිනේ අපනයන…

25 Jul 2026 Discuss
නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss