බලහත්කාර ශ්රම ආනයන තහනමකට අනුව ශ්රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදය 10%ක තීරු බදු පනවයි
බලහත්කාර ශ්රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ අවසන් මොහොතේ ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩ මත 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇත. දිවයිනේ අපනයන අංශයට මෙය නව පහරක් වන අතර, රට තවමත් තම අස්ථිර ආර්ථික ය立ත්කරණය කරා ගමන් කරමින් සිටී.
බරපතල ප්රතිඵල දරන අවසන් මොහොතේ තීරණයක්
10%ක් ලෙස නියම කෙරුණු මෙම තීරු බද්ද, කිසිදු ප්රමාණවත් පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව බලාත්මක වූ බලහත්කාර ශ්රම ආනයන සීමාවකට අනුව වොෂිංටනය විසින් නිවේදනය කරන ලදී. මෙය ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් නොසිතූ විරූ ලෙස කම්පනයට පත් කළේය. ඇමෙරිකාවේ වෙළෙඳපොළ ප්රධාන අපනයන ගමනාන්තයක් ලෙස සලකන දේශීය ඇඳුම් නිෂ්පාදකයින් අතර ද මෙය දැඩි සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපැයුම් මූලාශ්රයන්ගෙන් එකක් වන ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය, දැන් ඒ හා සමාන වෙළෙඳ සීමාවන්ට යටත් නොවිය හැකි තරඟකාරී රටවල් හා සසඳන කල අඩු තරඟකාරිත්වයක් ඇතිවීමේ ඉදිරිදර්ශනයකට මුහුණ දී සිටී.
ඇඳුම් අංශය පීඩනයට මුහුණ දෙයි
රෙදිපිළි හා ඇඳුම් අංශය, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ සැමදා කොඳු නාරටිය ලෙස ක්රියා කරමින් වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක ඩොලර් ආදායමක් ස්ථිරවම ලබා දෙමින් සිටී. අංශයේ වඩාත් සැලකිය යුතු ගැනුම්කරුවෙකු වන එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළෙඳ කොන්දේසි ඕනෑම ආකාරයකින් වෙනස් වීම, කර්මාන්තශාලා, කම්කරුවන් සහ පුළුල් ආර්ථිකය සඳහා දුරදිග යන ඇඟවීම් දරයි.
කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ, දැනටමත් තරඟකාරී ගෝලීය සැපයුම් දාම පරිසරයක් තුළ සාමාන්ය තීරු බදු වැඩිවීමක් පවා ලාභ ආන්තික ඛාදනය කළ හැකි බවත්, ඒ හේතුවෙන් ගැනුම්කරුවන් විකල්ප ප්රභව ගමනාන්ත වෙත ඇණවුම් මාරු කරනු ඇති බවත්ය.
බලහත්කාර ශ්රම ගැටළු ප්රතිපත්ති වෙනසක් කරා යොමු කරයි
තීරු බදු පියවරට හේතු වූ බලහත්කාර ශ්රම තහනම, එක්සත් ජනපදය විසින් තම වෙළෙඳ ප්රතිපත්ති මානව හිමිකම් හා ශ්රම ප්රමිතීන් සමඟ සමගාමී කිරීමේ පුළුල් ප්රයත්නයක් පිළිබිඹු කරයි. කම්කරු අනුකූලතා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් වෙළෙඳ හවුල්කරුවන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට වොෂිංටනය වෙළෙඳ මෙවලම් වැඩි වැඩියෙන් භාවිත කරමින් සිටින අතර, ශ්රී ලංකාව දැන් එම ප්රතිපත්ති දිශාවේ ප්රතිඵල සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට සිදුව ඇත.
බලහත්කාර ශ්රම විධිවිධාන යටතේ නිශ්චිතවම කුමන කර්මාන්ත හෝ සැපයුම් දාම සලකුණු කෙරුණේද යන්න මෙම අවස්ථාවේ පැහැදිලි නැති අතර, ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ද ඇමෙරිකානු රජයේ ගැටළු සම්බoධනය කරමින් සවිස්තර නිල ප්රතිචාරයක් තවම නිකුත් කර නොමැත.
රජයේ හා කර්මාන්තයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
ශ්රී ලංකාවේ වෙළෙඳ හා අපනයන සංවර්ධන අධිකාරීන් සබඳ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වී තීරු බද්දේ සම්පූර්ණ බලපෑම තක්සේරු කිරීමටත්, තත්ත්වය ආමන්ත්රණය කිරීමට හැකි රාජ්ය තාන්ත්රික හා වෙළෙඳ නාලිකා සොයා බැලීමටත් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රටේ අපනයන යෙදවුම් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ඊළඟ තීරණාත්මක පියවර ලෙස එක්සත් ජනපද වෙළෙඳ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා හෝ පැහැදිලි කිරීම් සිදු කිරීම වැදගත් විය හැකිය.
මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට තවමත් වෙහෙස මහන්සි වන රටකට, එක්සත් ජනපදය වැනි ප්රධාන හවුල්කරුවන් සමඟ ශක්තිමත් වෙළෙඳ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම අතිශයින් වැදගත්ය. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කොළඹ මෙම වර්ධනයට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය, දේශීය කර්මාන්ත හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයින් යන දෙඅංශය ම ළාකඩින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.