Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ සියවස් ශ්‍රී ලංකාවට ජයක් අරගෙන ODI කතාරය තීරකයකට ගෙන යයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ සියවස් ශ්‍රී ලංකාවට ජයක් අරගෙන ODI කතාරය තීරකයකට ගෙන යයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දෙවන එක්දින අන්තර්ජාතික තරඟයේදී ප්‍රබල පිතිකරණ දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, විෂ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රමගේ සියවස් දෙක අඟහරුවාදා නියමිත පාකිස්තානයට එරෙහි කතාරය තීරක තරඟයකට රැගෙන ගියේය.

ආධිපත්‍ය පිතිකරණ දක්ෂතාවය

ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරුවන් දෙදෙනා පීඩනය යටතේ අවස්ථාවට නැඟී, ශතක දෙකක් ලබා ගත් අතර එය දෙවන එක්දිනයේ ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයකට මග පෑදූ තීරණාත්මක දායකත්වයක් බවට පත් විය. මෙම ජයග්‍රහණය කතාරය සම කළ අතර, සෑම දෙයක්ම අවසන් තරඟයෙන් විසඳා ගැනීමට ඉඩ සැලැස්විණි.

විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ හවුල්කාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත් එකතුවේ හරය බවට පත් වූ අතර, එය දිවයිනේ කාන්තා පිතිකරණ පෙළේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගැඹුර සහ විශ්වාසය ප්‍රදර්ශනය කළේය. දෙදෙනාම වැදගත් මොහොතේ ඔවුන්ගේ හැකියාව ඔප්පු කළ අතර, දක්ෂතාවය සහ සන්සුන් බව ඒකාබද්ධ කරමින් ඔවුන්ගේ ඉනිම පුරාවටම පාකිස්තාන පන්දු යවන්නන් අඛණ්ඩ පීඩනයකට ලක් කළහ.

තීරකය දෙසට ජීවිත කතාරය

කතාරය දැන් සූක්ෂ්ම ලෙස සමතුලිතව පවතින බැවින්, සියලු අවධානය අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන තීරණාත්මක තෙවන එක්දිනය කෙරෙහි යොමු වේ. ශ්‍රී ලංකාව මෙම ජයග්‍රහණයෙන් ලද ජවය ද, පාකිස්තානය නැවත පිළිසෙලවී ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අභිලාෂය ද, යන දෙකෙන්ම මෙය දෙපාර්ශ්වයටම ඉහළ අවදානමක් සහිත ගැටීමක් බවට පත් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට, විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දක්ෂතාවයන් අවසන් තරඟය ඉදිරිපිට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් නියෝජනය කරන අතර, කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වයට ඔවුන්ගේ පිතිකරණ පෙළ පිළිබඳ විශ්වාසය සහ පැහැදිලිකම යන දෙකම ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා කිකට් රසිකයන් අඟහරුවාදා තීරකය ඉතා කුතුහලයෙන් නරඹනු ඇති අතර, කාන්තා කණ්ඩායම කතාරය දිනා ගැනීමට සහ ක්‍රීඩාවේ කෙටි ආකෘතියේ දිරිගන්වන ජය ගමනක් ඉදිරියට ගෙන යාමට උත්සාහ දරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල

දිජිටල් සූදු ක්‍රීඩාව දිවයින පුරා මුල් බැස ගනී අන්තර්ජාල සූදු වේදිකා රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සමාජ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමාන තත්ත්වයක් ගෙන දෙන 10% එක්සත් ජනපද තීරුබදු සාදරයෙන් පිළිගනිති Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමාන තත්ත්වයක් ගෙන දෙන 10% එක්සත් ජනපද තීරුබදු සාදරයෙන් පිළිගනිති

එක්සත් ජනපද රජය 10% තීරුබදුවක් පනවන බවට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ප්‍රවේශමෙන් යුත් සශ්‍රීකත්වයක් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එම පියවර නිසා…

26 Jul 2026 Discuss
විනිසුරු පුටුව ආරක්ෂා කිරීම: ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දේශපාලන බලපෑමෙන් ඔබ්බෙහි තිබිය යුත්තේ මන්ද? Sinhala

විනිසුරු පුටුව ආරක්ෂා කිරීම: ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දේශපාලන බලපෑමෙන් ඔබ්බෙහි තිබිය යුත්තේ මන්ද?

ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ මූලික ශිලාව ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක් තුළ, නීතියේ ආධිපත්‍යය රැකගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතිශය තීරණාත්මක කුළුණු අතරින් එකක්…

26 Jul 2026 Discuss