මුහුදේ අසිරිමත් බේරීමක්: දින 29ක් සාගරයේ ගසා ගිය ශ්රී ලාංකික පියා හා පුත්රයා බේරාගැනේ
අසාධාරණ ජීවිතාරක්ෂණ කථාවක් බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් එළිවෙයි
මානව ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ අසාමාන්ය නිදර්ශනයක් ලෙස, ශ්රී ලාංකික පියෙකු හා ඔහුගේ පුත්රයෙකු දින 29ක් මුහුදේ ගසා ගොස් අමු මාළු ආහාරයට ගනිමින් ජීවිත රැකගත් අතර, ඔවුහු අවසානයේ බංග්ලාදේශ වෙරළ සමීපයෙන් බේරාගනු ලැබූහ.
මාසයකට ආසන්නව සාගරයේ ගසා ගිය ගමන
මෙම නිර්භාග්ය දෙදෙනා, පිසූ ආහාර හෝ විශ්වාසදායී මිරිදිය කිසිවක් නොමැතිව, ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වයන් යටතේ මාසයකට ආසන්න කාලයක් සාගරයේ ගත කළහ. ගලවාගන්නන් ඔවුන් වෙත ළඟා වන තෙක් ජීවිත රැකගැනීමට අවශ්ය අවම පෝෂණය ලබාගත්තේ අමු මාළු ඇල්ලීමේ හැකියාව මතය.
මෙම යුගලය අවසානයේ බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සොයාගනු ලැබූ අතර, බලධාරීන් හා බේරුම්කරණ කාර්යමණ්ඩල ඔවුන් ආරක්ෂිත තැනකට රැගෙන ආහ. දෙදෙනා සාගරයේ හසු වීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් වී නොමැති නමුත්, ඔවුන්ගේ දුෂ්කර අත්දැකීම අසාධාරණ මානව ධෛර්යශීලිත්වයේ සාක්ෂියක් බවට පත්ව තිබේ.
ඔරොත්තු දීමේ කථාවක්
විවෘත සාගරයේ මාසයකට ආසන්නව ජීවිත රැකගැනීම ආන්තික ශාරීරික හා මානසික අභියෝගයකි. පාරිසරික නිරාවරණය, විජලනය සහ හුදෙකලාවේ මානසික පීඩනය එවැනි දුෂ්කරතා ජීවිතයට තර්ජනාත්මක කරවන අතර, දෙදෙනාම ජීවිතයෙන් ගැලවීම ආශ්චර්යමත් සිද්ධියක් ලෙස විස්තර කෙරේ.
අමු මාළු අසාමාන්ය පෝෂණ ප්රභවයක් වුවද, හදිසි අවස්ථාවන්හිදී ජීවිත රැකගැනීමට ප්රමාණවත් තෙතමනය හා ප්රෝටීන් අන්තර්ගත වේ — පියා හා පුත්රයා ඔවුන්ගේ දරදඬු අත්දැකීම හරහා ජීවතුන් අතර රඳවා තැබීමේ තීරණාත්මක සාධකය ඒ බව සැලකේ.
බේරීම හා සුවය ලැබීම
බංග්ලාදේශ වෙරළෙන් බේරාගත් පසු, ශ්රී ලාංකික දෙදෙනා වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා රැගෙන යනු ලැබීය. ඔවුන්ගේ වර්තමාන සෞඛ්ය තත්ත්වය හා ශ්රී ලංකාවට ආපසු ගෙන්වාගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධ විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
මෙම සිදුවීම, විවෘත මුහුදට ගවේෂණය කරන ශ්රී ලාංකික නාවිකයන් හා සාමාන්ය පුරවැසියන් සඳහා සමුද්රීය ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශක්තිමත් ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල හා හදිසි සූදානම් පියවරයන් සඳහා ඉල්ලීම් මතු වීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.