Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශීය ගිරවුන් 64ක් සොරාගෙන යාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගත කිරීමේ ගාර්ගික ගුවන්තොටුපොළේදී

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශීය ගිරවුන් 64ක් සොරාගෙන යාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගත කිරීමේ ගාර්ගික ගුවන්තොටුපොළේදී

විදේශීය පරවියන් 64 දෙනෙකු සතුව තිබූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ගුවන්තොටුපොළේදී සිදු වූ හෙළිදරව්ව

කටුනායකේ පිහිටි බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී සිදු කරන ලද සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවකදී ගුවන්තොටුපොළ නිලධාරීන් විසින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 64 ක් වන මෙම පක්ෂීන්, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දැඩි වන්යජීවී හා රේගු රීතිවලට යටත් විෂය ක්ෂේත්‍රයකට අයත් විදේශීය පරවියන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

වන්යජීවී සොරාගෙනයාම වර්ධනය වන ගැටලුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපොළවල් හරහා විදේශීය පක්ෂීන් හා සතුන් අතීතයේ සිටම නීතිවිරෝධී ලෙස ජාවාරම් කිරීම, මෑත වසරවලදී නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන්ගේ හා වන්යජීවී ආරක්ෂණ බලධාරීන්ගේ වැඩිවන අවධානයට ලක්ව ඇත. විදේශීය පරවියන් ව්‍යාජ වෙළෙඳපොළවල ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර, ඒවායේ දුර්ලභභාවය හා එකතු කරන්නන් සහ අභිජනනකරුවන් අතර ඇති ජනප්‍රියතාව හේතුවෙන් ඉහළ මිලකට අලෙවි වේ.

ජෛව විවිධත්වයට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කරන හා ශ්‍රී ලංකා නීතිය මෙන්ම වන්යජීවී වෙළෙඳාම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්ටද පටහැනි වන සංරක්ෂිත හා විදේශීය වන්යජීවීන් ජාවාරම් කිරීම මැඩලීම සඳහා, රට පුරා ප්‍රවේශ හා පිටවීම් ස්ථානවල නිරීක්ෂණය තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවේ

දෙදෙනාම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් වන මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනා, පක්ෂීන් සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී. පරවියන්ගේ මූලාරම්භය, ඒවා ගෙන යාමට අදහස් කළ ගමනාන්තය සහ පුළුල් ජාවාරම් ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි යන්න තීරණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දැනට ක්‍රියාත්මක ය.

  • අත්අඩංගුවට ගත් විදේශීය පරවියන් සංඛ්‍යාව: 64
  • සැකකරුවන්ගේ ජාතිකත්වය: ශ්‍රී ලාංකික
  • අත්අඩංගුවට ගත් ස්ථානය: බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ, කටුනායක

නඩුව නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදීමත් සමඟ තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අත්අඩංගුවේ වැදගත්කම හේතුවෙන්, වන්යජීවී සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි Sinhala

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වේගයක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා බහුවිධ අංශයන් හරහා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, චීනය සමඟ වූ සම්බන්ධතාවයෙන් මතුවන…

26 Jul 2026 Discuss
සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තනිව ගත යුතු නොව, ජනමත විචාරණයක් මඟින් මහජනතාව වෙත භාර දිය යුතු බව ශ්‍රී…

26 Jul 2026 Discuss
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී Sinhala

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී

මාසයකට වැඩි කාලයක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය පසු අද්භූත බේරීමක් බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස දින 36ක් සාගරයේ අතරමං වී සිටි ශ්‍රී ලාංකික පියෙකු සහ ඔහුගේ…

26 Jul 2026 Discuss