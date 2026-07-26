විදේශීය ගිරවුන් 64ක් සොරාගෙන යාමට තැත් කළ ශ්රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගත කිරීමේ ගාර්ගික ගුවන්තොටුපොළේදී
විදේශීය පරවියන් 64 දෙනෙකු සතුව තිබූ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ගුවන්තොටුපොළේදී සිදු වූ හෙළිදරව්ව
කටුනායකේ පිහිටි බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී සිදු කරන ලද සාමාන්ය පරීක්ෂාවකදී ගුවන්තොටුපොළ නිලධාරීන් විසින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සම්පූර්ණ සංඛ්යාව 64 ක් වන මෙම පක්ෂීන්, දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් දැඩි වන්යජීවී හා රේගු රීතිවලට යටත් විෂය ක්ෂේත්රයකට අයත් විදේශීය පරවියන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
වන්යජීවී සොරාගෙනයාම වර්ධනය වන ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපොළවල් හරහා විදේශීය පක්ෂීන් හා සතුන් අතීතයේ සිටම නීතිවිරෝධී ලෙස ජාවාරම් කිරීම, මෑත වසරවලදී නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන්ගේ හා වන්යජීවී ආරක්ෂණ බලධාරීන්ගේ වැඩිවන අවධානයට ලක්ව ඇත. විදේශීය පරවියන් ව්යාජ වෙළෙඳපොළවල ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර, ඒවායේ දුර්ලභභාවය හා එකතු කරන්නන් සහ අභිජනනකරුවන් අතර ඇති ජනප්රියතාව හේතුවෙන් ඉහළ මිලකට අලෙවි වේ.
ජෛව විවිධත්වයට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කරන හා ශ්රී ලංකා නීතිය මෙන්ම වන්යජීවී වෙළෙඳාම පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතීන්ටද පටහැනි වන සංරක්ෂිත හා විදේශීය වන්යජීවීන් ජාවාරම් කිරීම මැඩලීම සඳහා, රට පුරා ප්රවේශ හා පිටවීම් ස්ථානවල නිරීක්ෂණය තීව්ර කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.
සැකකරුවන් අත්අඩංගුවේ
දෙදෙනාම ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් වන මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනා, පක්ෂීන් සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී. පරවියන්ගේ මූලාරම්භය, ඒවා ගෙන යාමට අදහස් කළ ගමනාන්තය සහ පුළුල් ජාවාරම් ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි යන්න තීරණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දැනට ක්රියාත්මක ය.
- අත්අඩංගුවට ගත් විදේශීය පරවියන් සංඛ්යාව: 64
- සැකකරුවන්ගේ ජාතිකත්වය: ශ්රී ලාංකික
- අත්අඩංගුවට ගත් ස්ථානය: බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළ, කටුනායක
නඩුව නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදීමත් සමඟ තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අත්අඩංගුවේ වැදගත්කම හේතුවෙන්, වන්යජීවී සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් මෙම ක්රියාවලියේ ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.