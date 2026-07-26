බෝතල් වතුර අධික මිලට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් එල්ල හෝටලයකට රුපියල් මිලියනයක දඩයක්
නීතිගතව නියම කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා අධික මිලකට ආගන්තුකයන්ට බෝතල් වතුර අලෙවි කිරීමේ වරදට වැරදිකරු ලෙස තීරණය කෙරුණු ශ්රී ලාංකික හෝටල් සමාගමකට දැඩි මූල්ය දඩුවමක් පනවා තිබේ.
එල්ල නිවාඩු නිකේතන පාලකයාට එරෙහිව අධිකරණ තීන්දුව
ජනප්රිය සංචාරක ගමනාන්තයක් වන එල්ලහි තමා සතු නිවාඩු නිකේතනයක බෝතල් වතුර අධික මිලට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධ නඩු ප්රවර්ධනයකින් අනතුරුව, බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්රාත් අධිකරණය Future Life Hotels and Resorts (Pvt) Ltd සමාගම මත රුපියල් මිලියනයක දඩයක් පනවා ඇත.
මෙම නඩුව ශ්රී ලංකාවේ ආගන්තුකාගාර අංශය තුළ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. එහිදී සංචාරකයන්ට හා අමුත්තන්ට මූලික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නියාමිත මිල ගණන් ඉක්මවා ගෙවීමට සිදු වන අවස්ථා දක්නට ලැබේ.
උපරිම සිල්ලර මිල රෙගුලාසි අවධානයට
ශ්රී ලංකාවේ උපරිම සිල්ලර මිල රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කෙරෙන්නේ සූරාකෑමේ මිල ගණන් ක්රමවේදයන්ගෙන් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් වේ. ඇසුරුම්කරණය මත මුද්රා තබා ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා ඉහළ මිලකට ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් අලෙවි කිරීම දේශීය පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වන අතර, අවමංගල්ය ලෙස ක්රියා කරන ව්යාපාර දඩ මුදල් හා බලපත්ර ඇතුළු නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙයි.
හෝටල් හා ආගන්තුකාගාර, විශේෂයෙන් සංචාරකයන්ගෙන් හිඳ පිරෙන ප්රදේශවල ක්රියාත්මක වන ඒවා, බෝතල් කළ පාන වර්ග සඳහා ඉතා ඉහළ මිල අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතර පරීක්ෂාවට ලක් වී ඇති අතර, එම ක්රමවේදය පාරිභෝගික උපදේශක කණ්ඩායම් හා සංචාරක අධිකාරීන් දෙඅතෙන්ම වැරදිකරණයට ලක්ව ඇත.
පුළුල් ආගන්තුකාගාර කර්මාන්තයට අනතුරු ඇඟවීම
මෙම තීන්දුව එල්ලහි හා ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් සංචාරක පරිපථය පුරා ක්රියාත්මක වන අනෙකුත් ව්යාපාර ස්ථානවලට දැඩි පණිවිඩයක් යැවීමට අපේක්ෂා කෙරේ. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරීන් මෑත මාසවලදී දේශීය මිල රෙගුලාසි පිළිබඳ නොදන්නා සංචාරකයන් සූරාකෑමේ ක්රියාවල නිරත ව්යාපාරවලට එරෙහිව පරීක්ෂාවන් හා බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග තීව්ර කර ඇත.
- රුපියල් මිලියනයක දඩය පනවා ඇත්තේ බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසිනි
- වැරදිකරු පාර්ශ්වය Future Life Hotels and Resorts (Pvt) Ltd සමාගමයි
- නීතිගතව නියම කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිලට ඉහළින් බෝතල් වතුර අලෙවි කිරීම නීතිභංගයට හේතු විය
- නීතිභංගය සිදු වූයේ ප්රධාන සංචාරක ගමනාන්තයක් වන එල්ලහි පිහිටි නිවාඩු නිකේතනයකදීය
පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙරළිකාරයන් අධිකරණ තීන්දුවට සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, ශ්රී ලංකාව සාධාරණ හා ආදරණීය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ඇති කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දූපත පුරා සංචාරකයන් සම්බන්ධ සියලු ව්යාපාර හරහා නිරන්තර බලාත්මකතාවක් පවත්වා ගන්නා ලෙස අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිට ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.