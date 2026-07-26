කරාපිටිය නිවසක් තුළින් දිරාපත් වූ මෘතදේහයක් හමුවෙයි, පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
කරාපිටිය ප්රදේශයේ නිවසක් තුළින් දිරාපත් වූ මෘතදේහයක් හමුවීමත් සමඟ බලධාරීන් කම්පාජනක සොයාගැනීමකට මුහුණ දී ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
වාර්තාවක් මත සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ නිලධාරීන් එම දේපල තුළ දැඩි ලෙස දිරාපත් වූ මෘතාවශේෂ සොයාගත්හ. මරණය සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කර නොමැති අතර, හේතුව සොයාගැනීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
අධිකරණ වෛද්ය හා විමර්ශන ක්රියාවලීන් ආරම්භ වීමත් සමඟ පොලිසිය මෙම සිද්ධිය අතිශය බැරෑරුම් ලෙස සලකමින් කටයුතු කරයි. මෘතදේහයේ අනන්යතාවය තවදුරටත් පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කිරීමට නියමිතය.
දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි කරාපිටිය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන කලාපීය රෝහල්වලින් එකක් පිහිටි ස්ථානය වන හෙයින්, එම ප්රදේශයේ හමුවූ මෙම සොයාගැනීම පළාතේ ප්රජාව අතර විශේෂ අවධානයට ලක්ව ඇත.
මෙම සිද්ධියට අදාළ කිසියම් තොරතුරක් දන්නා පාර්ශ්වයන් ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන්නේ නම් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.