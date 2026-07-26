Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කරාපිටිය නිවසක් තුළින් දිරාපත් වූ මෘතදේහයක් හමුවෙයි, පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කරාපිටිය නිවසක් තුළින් දිරාපත් වූ මෘතදේහයක් හමුවෙයි, පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

කරාපිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළින් දිරාපත් වූ මෘතදේහයක් හමුවීමත් සමඟ බලධාරීන් කම්පාජනක සොයාගැනීමකට මුහුණ දී ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

වාර්තාවක් මත සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ නිලධාරීන් එම දේපල තුළ දැඩි ලෙස දිරාපත් වූ මෘතාවශේෂ සොයාගත්හ. මරණය සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කර නොමැති අතර, හේතුව සොයාගැනීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

අධිකරණ වෛද්‍ය හා විමර්ශන ක්‍රියාවලීන් ආරම්භ වීමත් සමඟ පොලිසිය මෙම සිද්ධිය අතිශය බැරෑරුම් ලෙස සලකමින් කටයුතු කරයි. මෘතදේහයේ අනන්‍යතාවය තවදුරටත් පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කිරීමට නියමිතය.

දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කරාපිටිය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කලාපීය රෝහල්වලින් එකක් පිහිටි ස්ථානය වන හෙයින්, එම ප්‍රදේශයේ හමුවූ මෙම සොයාගැනීම පළාතේ ප්‍රජාව අතර විශේෂ අවධානයට ලක්ව ඇත.

මෙම සිද්ධියට අදාළ කිසියම් තොරතුරක් දන්නා පාර්ශ්වයන් ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන්නේ නම් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි Sinhala

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වේගයක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා බහුවිධ අංශයන් හරහා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, චීනය සමඟ වූ සම්බන්ධතාවයෙන් මතුවන…

26 Jul 2026 Discuss
සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තනිව ගත යුතු නොව, ජනමත විචාරණයක් මඟින් මහජනතාව වෙත භාර දිය යුතු බව ශ්‍රී…

26 Jul 2026 Discuss
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී Sinhala

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී

මාසයකට වැඩි කාලයක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය පසු අද්භූත බේරීමක් බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස දින 36ක් සාගරයේ අතරමං වී සිටි ශ්‍රී ලාංකික පියෙකු සහ ඔහුගේ…

26 Jul 2026 Discuss