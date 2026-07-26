Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හම්බන්තොට වරායේ රඳවා ඇති වාහන 1,000කට අධික ප්‍රමාණයක් රේගු මගින් වෙන්දේසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව සූදානම් වෙයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හම්බන්තොට වරායේ රඳවා ඇති වාහන 1,000කට අධික ප්‍රමාණයක් රේගු මගින් වෙන්දේසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව සූදානම් වෙයි

හම්බන්තොට වරායේ ආනයනකරුවන් විසින් භාර නොගත් වාහන 1,000කට අධික ප්‍රමාණයක් වෙන්දේසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය වරාය තදබදය සහ රාජ්‍ය ආදායම් අහිමිවීම පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

සිය ගණනක් වාහන අක්‍රියව රඳවා ඇති

රටට ආනයනය කරන ලද වාහන 1,025ක් පමණ හම්බන්තොට වරායේ රේගු තීරාබාධ ක්‍රියාවලිය නොසම්පූර්ණ ව පවතින අතර, ඒ ඒ ආනයනකරුවන් අවශ්‍ය රේගු බලයලත් ක්‍රියාවලීන් සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් ව සිටිති. මෙම වාහන වරාය පරිශ්‍රයේ ගොඩගැසෙමින් වටිනා ගබඩා ඉඩකඩ අත්පත් කරගනිමින් වරාය අධිකාරීන්ට කළමනාකරණ අභියෝග ගණනාවක් ඇති කර ඇත.

නියමිත කාල සීමාවන් තුළ ආනයනකරුවන් රේගු බලයලත් දැනුම්දීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපොහොසත් වීමෙන් අනතුරුව වෙන්දේසිය කිරීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව තහවුරු කළේය. රේගු රෙගුලාසි ප්‍රකාරව, නියමිත කාල සීමාව ඉක්මවා බලයලත් නොකළ භාණ්ඩ පොදු වෙන්දේසි ක්‍රියාවලියක් හරහා බැහැර කිරීමට ලක් කළ හැකිය.

මූල්‍ය හා කළමනාකරණ පීඩනයන් තීව්‍ර වෙයි

හම්බන්තොට වරායේ මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන අංශය මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝගයන් පිළිබිඹු කරයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව සහ විදේශ විනිමය හිඟය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන අංශය දැඩි ව පීඩාවට ලක්ව ඇත. බොහෝ ආනයනකරුවන් තීරු බදු ගෙවා ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ ද්‍රව්‍ය බලයලත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීමේ අපහසුතාවන්ට ලක්ව ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

භාර නොගත් වාහන රාජ්‍යය සඳහා සැලකිය යුතු විභව ආදායම් මූලාශ්‍රයක් නියෝජනය කරයි. රේගු වෙන්දේසිවලින් ලැබෙන ආදායම රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට යොමු කෙරේ. ඉතිරි ඕනෑම මුදලක් මුදා හැරීමට පෙර කටයුතු බලධාරීන් විසින් නොගෙවූ තීරු බදු සහ ආශ්‍රිත ගාස්තු ආපසු අය කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

වෙන්දේසි ක්‍රියාවලිය නීතිමය절차 ප්‍රකාරව සිදු කෙරේ

වෙන්දේසිය ස්ථාපිත නීතිමය절차 ප්‍රකාරව පාරදර්ශී ව හා සම්බන්ධිත වාහනවල සාධාරණ තක්සේරු වටිනාකම් සහිත ව පවත්වන බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පෙන්වා දී ඇත. නිල වෙන්දේසි දැනුම්දීම් නිකුත් කළ පසු, ලියාපදිංචි වෙළෙඳුන් සහ මහජනතාව ඇතුළු අනාගත ගැනුම්කරුවන් සහභාගී වීමට ආරාධනා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

  • වාහන 1,025ක් පමණ දැනට හම්බන්තොට වරායේ රේගු බලයලත් නොකළ ව රඳවා ඇත
  • ආනයනකරුවන් නියමිත කාලය තුළ රේගු බලයලත් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් ව ඇත
  • ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වාහන පොදු වෙන්දේසියකට ලක් කිරීමට කටයුතු කරයි
  • වෙන්දේසි ආදායම නොගෙවූ තීරු බදු සහ රාජ්‍ය ආදායම ආපසු අය කර ගැනීමට යොදා ගනු ලැබේ

වරාය සහ රේගු නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නොගෙවූ භාණ්ඩ ද්‍රව්‍ය ඇති ඉතිරි ආනයනකරුවන් ඉදිරිපත් ව ිය යුතු ව ඇති බවත්, වෙන්දේසිය ආරම්භ වූ පසු ආනයනකරුවන්ට වාහන ලබා ගැනීමේ අයිතිය අහිමි වන බවත්ය.

තීරණාත්මක වරාය ඉඩකඩ නිදහස් කර ගැනීමටත්, රාජ්‍යයට හිමි ගෙවීම් ආපසු අය කර ගැනීමටත් මෙම පියවර අවශ්‍ය බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇති අතර, රේගු බලයලත් කිරීම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වීම වරාය කටයුතු කෙරෙහි අනවශ්‍ය ආතතියක් ඇති කරන බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලංකාව ිය වරාය ක්‍රියාකාරිත්වය විධිමත් කිරීමේ සහ රේගු පරිපාලනයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ ව ්‍යායාම කරගෙන යන අතරතුර මෙම තත්ත්වය ඇති ව ඇති අතර, රටේ දකුණු වරාය පහසුකම් වෙත වැඩිදුර වෙළෙඳ ව ිය ශ්‍රී ලංකාවේ ව ිය ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා මෙම දෙකම ඉතා ව ිය ශ්‍රී ලංකාව ිය බව සැලකෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් Sinhala

දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ජූලි මාසයේ නියමිත ඓතිහාසික දේවිනුවර ශ්‍රී උත්පලවන්න විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරට බාධාවක් සිදුවිය හැකි යැයි ditambah කල්පිත භූගත කල්ලි ආරවුලක් හේතුකොටගෙන,…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලු මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්ත අනුව වාර්තා…

26 Jul 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි Sinhala

ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගතිවේගය මැද වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවතී ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ සංචාරකයින් 138,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇති අතර, එය දිවයිනේ සංචාරක…

26 Jul 2026 Discuss