Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දරුණු වනඅග්නි හේතුවෙන් ප්‍රංශය සහ ස්පාඤ්ඤය පුරා ජනයා 300,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත පලා යයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දරුණු වනඅග්නි හේතුවෙන් ප්‍රංශය සහ ස්පාඤ්ඤය පුරා ජනයා 300,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත පලා යයි

ගිනිදැල් දකුණු යුරෝපය හරහා ගොඩ බැස්සෙද්දී අද්විතීය විසිරවීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි

ප්‍රංශය සහ ස්පාඤ්ඤය හරහා දිව යන විනාශකාරී වනඅග්නි හේතුවෙන් ජනයා 300,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් තම නිවෙස් අතහැර පලා යාමට බල කෙරී ඇති අතර, මෙය මෑත ස්මරණයේ දකුණු යුරෝපයට පහර දුන් බරපතළම ගිනිඅවදානම් අවස්ථාවක් ලෙස බලධාරීන් විසින් විස්තර කෙරේ.

වේගයෙන් පැතිරෙන ගිනිදැල් දෙරටෙහිම ගිනි නිවීමේ සම්පත් අභිබවා ගොස් ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ නගර, ගම් සහ වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් සාමූහිකව ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කෙරී ඇත. හදිසි ගිලන් රථ සේවා ගිනි මැඬලීමට සහ ඒ මාර්ගයේ සිටින්නන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට දිනරෑ නොනවතා කටයුතු කරමින් සිටී.

අර්බුදයේ විශාලත්වය

විස්ථාපිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව මෙම ව්‍යසනයේ අසාමාන්‍ය ප්‍රමාණය පිළිබිඹු කරයි. දස දහස් ගණනක් පදිංචිකරුවන් සහ නිවාඩු සංචාරකයන් එකසේ මෙම ව්‍යාකූලත්වයට හසු වී ඇති අතර, කලාප ගණනාවක ඒකාකාලීනව ඉවත් කිරීමේ නියෝග නිකුත් කෙරී ඇත.

  • සිය නිවෙස් සහ තාවකාලික නවාතැන්වලින් ලක්ෂ ගණනාවක් ජනයා විස්ථාපිත වී ඇත
  • ගිනි නිවීමේ කණ්ඩායම් දෙරටෙහිම ගිනිකඳ ගණනාවක් සමඟ සටන් වදිමින් සිටිති
  • ගිනි මැඬලීම සඳහා බිම් කණ්ඩායම් සහාය කිරීමට ගුවන් සහාය යෙදවා ඇත
  • බලපෑමට ලක් වූ කලාපවලින් පලා යන අයට නවාතැන් සැලසීම සඳහා හදිසි රැකවරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇත

අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් ප්‍රතිචාරය අඩාල කරයි

දැඩි රෝස්නය, වියළි තත්ත්වයන් සහ තේජාන්විත සුළං ඒකාබද්ධ වීම ගිනිදැල් වේගයෙන් පැතිරීමේ ප්‍රධාන සාධක ලෙස බලධාරීන් නිරූපණය කර ඇත. භූ මධ්‍යධරණී කලාපය හරහා පවතින දේශගුණ තත්ත්වයන් භයජනක පරිසරයක් ඇති කර ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් වනඅග්නි ඇති වී ව්‍යාප්ත වීම ත්‍රාසජනක වේගයකින් සිදු විය හැකිය.

ප්‍රංශ සහ ස්පාඤ්ඤ යන දෙරටෙහිම රජයන් ගිනිදැල් මැඬලීම සඳහා සැලකිය යුතු ජාතික සම්පත් බලමුළු ගන්වා ඇති අතර, ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයෑමේදී මහජනතාවගෙන් සන්සුන්කාමී සහ සහයෝගී ආකල්පයක් ඉල්ලා සිටී.

ඉහළ අවදානම් නිවේදනය නිකුත් කළ කලාපයක්

ගිම්හාන මාසවලදී යුරෝපය පුරා වනඅග්නිවලින් ඇති වන වැඩෙන තර්ජනය කෙරෙහි මෙම අර්බුදය නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, එවැනි සිදුවීම් ක්‍රමයෙන් නිතර නිතර සිදු වෙමින් දරුණු බවට පත් වෙමින් ඇතැයි විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි. බලපෑමට ලක් නොවූ අසල්වැසි ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ද, තත්ත්වයන් කැළඹිලිසහගතව පවතිද්දී අවධිමත්ව සිටීමට දැනුම් දෙනු ලැබ ඇත.

ගිනිදැල් පාලනයට ගෙනෙනු ලැබූ පසු නිවෙස්, යටිතල පහසුකම් සහ ස්වාභාවික ජීවාවාස සඳහා සිදු වූ හානිවල සම්පූර්ණ විස්තාරය ඇගයීම සහිතව, සහන සහ ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහ දීර්ඝ කාලයක් පුරා ඉදිරියට ගෙනයාමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි Sinhala

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වේගයක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා බහුවිධ අංශයන් හරහා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, චීනය සමඟ වූ සම්බන්ධතාවයෙන් මතුවන…

26 Jul 2026 Discuss
සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තනිව ගත යුතු නොව, ජනමත විචාරණයක් මඟින් මහජනතාව වෙත භාර දිය යුතු බව ශ්‍රී…

26 Jul 2026 Discuss
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී Sinhala

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී

මාසයකට වැඩි කාලයක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය පසු අද්භූත බේරීමක් බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස දින 36ක් සාගරයේ අතරමං වී සිටි ශ්‍රී ලාංකික පියෙකු සහ ඔහුගේ…

26 Jul 2026 Discuss