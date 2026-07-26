Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී රුපියල් මිලියන 201ක් වටිනා සැඟවුණු භාණ්ඩ සමඟ කැනේඩියානු පුරවැසියෙකු මුදල් රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී රුපියල් මිලියන 201ක් වටිනා සැඟවුණු භාණ්ඩ සමඟ කැනේඩියානු පුරවැසියෙකු මුදල් රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී සිදු වූ විශාල මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවක්

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් වැදගත් අත්අඩංගුවක් සිදු කරමින්, තම අයිතිය යටතේ ඇති ද්‍රව්‍ය අතර සැඟවූ රුපියල් මිලියන 201ක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ සමඟ කැනේඩියානු පුරවැසියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු වයස අවුරුදු 27 කි.

සැකකරු පින්තාරු කරුවෙකු ලෙස හඳුනාගැනේ

කැනේඩියානු පුරවැසිභාවය දරන අතර තම රැකියාව පින්තාරු කරුවෙකු ලෙස හඳුන්වාදෙන මෙම සැකකරු, ගුවන්තොටුපළේ සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය අතරතුරදී රේගු නිලධාරීන් විසින් නිරෝධාරණය කරන ලදී. මගියාගේ ගමන් බාගේ කෙරෙහි සැකයක් ඇතිවූ නිලධාරීන්, එය ගැඹුරින් පරීක්ෂා කිරීමට ලක් කළ අතර එමගින් මෙම තත්ත්වය හෙළිදරව් විය.

රේගු නිලධාරීන්ගේ කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයෙන් සිද්ධිය අනාවරණය වේ

රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ හරහා සිදුවන밀輸 ප්‍රයත්නයන්ට එරෙහිව BIA හි ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් දැඩි අවධානයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, මෙම හෙළිදරව්ව එම ප්‍රයත්නයේ කැපී පෙනෙන සාර්ථකත්වයක් ලෙස ගෞරවයට ලක්ව ඇත. රුපියල් මිලියන 201ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අනවසර භාණ්ඩ ප්‍රමාණය, මෙම밀輸 ප්‍රයත්නයේ පරිමාණය පැහැදිලිව මතු කරයි.

විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි

අධිකාරීන් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන කාරණය සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. ඉදිරි නෛතික කටයුතු සඳහා නඩුව අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට භාරදී ඇත.

රටේ දේශසීමා හරහා සිදුවන තහනම් භාණ්ඩ밀輸 වැළැක්වීමේ කැපවීම ශ්‍රී ලංකා රේගුව නැවත අවධාරණය කරමින්, පැමිණීමේදී හා පිටත්වීමේදී සියලු මගීන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයට ලක්වන බව අනතුරු අඟවා ඇත.

මෙම නවතම අත්අඩංගුව, පසුගිය මාස කිහිපය තුළ BIA හි රේගු නිලධාරීන් සිදු කරන ලද සාර්ථක නිරෝධාරණ මාලාවට එක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවන දේශසීමා හරවා밀輸 ක්‍රියාකාරකම් මැඩලීමේ තීව්‍ර ප්‍රයත්නය පිළිබිඹු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් Sinhala

දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ජූලි මාසයේ නියමිත ඓතිහාසික දේවිනුවර ශ්‍රී උත්පලවන්න විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරට බාධාවක් සිදුවිය හැකි යැයි ditambah කල්පිත භූගත කල්ලි ආරවුලක් හේතුකොටගෙන,…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලු මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්ත අනුව වාර්තා…

26 Jul 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි Sinhala

ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගතිවේගය මැද වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවතී ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ සංචාරකයින් 138,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇති අතර, එය දිවයිනේ සංචාරක…

26 Jul 2026 Discuss