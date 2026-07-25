බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේ හිමිකරු නොමැති බෑගේජ තුළ රුපියල් මිලියන 110ක් වටිනා කොකේන් සැඟවී තිබේ
බන්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) ප්රමාද වූ හා හිමිකරු නොමැති බෑගේජ පරික්ෂා කිරීමේදී රුපියල් මිලියන 110ක් පමණ වටිනා කොකේන් තොගයක් අධිකාරීන් විසින් සොයා ගනු ලැබ, විශාල මත්ද්රව්ය වැටලීමක් සිදු කරන ලදී.
බෑගේජ පරීක්ෂාවේදී හෙළිදරව් වූ සොයාගැනීම
මගීන් විසින් ගුවන් ගමනින් පිටවීමේදී භාර නොගත් බෑගේජ, ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් හා රේගු නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම කොකේන් තොගය හෙළිදරව් විය. ප්රමාද වූ බෑගේජ තුළ සැඟවී තිබූ කොකේන් සොයාගැනීම, රටට මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කිරීම සඳහා හිමිකරු නොමැති බෑගේජ භාවිතා කිරීමේ ක්රමවේදය පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන් ද්වාරයේ මෑත කාලීනව වාර්තා වූ සැලකිය යුතු කොකේන් අත්අඩංගුවක් ලෙස මෙය හඳුනාගත හැකි අතර, ගුවන් ගමන් මාර්ග හරහා සිදු වන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මර්දනය කිරීමේදී ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මුහුණ දෙන ප්රශ්නය ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ද්වාරයේ වර්ධනය වන අවදානමක්
කටුනායක පිහිටි BIA, ජාත්යන්තර මගීන් හා貨物 සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික ප්රවේශ ස්ථානය ලෙස කටයුතු කරන අතර, රටේ මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල තීරණාත්මක පරීක්ෂණ ස්ථානයක් වේ. ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාලයන් ගෝලීය ගුවන් සේවා ආරක්ෂාවේ දුර්වලතා ගවේෂණය කරමින් සිටීම හමුවේ, ආරක්ෂක ආයතන මගීන් හා ඔවුන්ගේ දේපළ පරීක්ෂා කිරීමේදී වඩ වඩාත් දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගත් කොකේන්වල මූලාරම්භය සොයා බැලීමට බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ජාවාරම් ප්රයත්නය සඳහා වගකිව යුතු අය හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිති. මෙම සොයාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වී ඇත්ද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.
බලධාරීන් දැඩි අවධානයෙන්
මෙම සිදුවීම, ප්රමාද වූ හෝ වැරදි ලිපිනයකට යොමු වූ බෑගේජ වැනි සැපයුම් හිදැස් ප්රයෝජනයට ගනිමින් දේශසීමා හරහා පාලිත ද්රව්ය නිරීක්ෂණයෙන් තොරව ගෙනයාමට මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් යොදා ගන්නා නවීන උපක්රම පිළිබඳ තදබල සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
ජාවාරම් කරන ලද කොකේන් තොගය පිටුපස ඇති සැපයුම් දාමය හඳුනා ගැනීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරන විට, පොලිස් මත්ද්රව්ය නිරෝධ කාර්යාංශය ඇතුළු ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන කඩිනමින් විමර්ශනයට සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.