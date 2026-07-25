කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි
කල් ඉකුත් වූ කෘෂි රසායනික ද්රව්ය සැකකරුවන් විසින් නොදන්නා ගැනුම්කරුවන් වෙත බෙදා හැරීමට සහ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කරමින් සිටි බවට සැලකෙන විශාල තොගයක් සිය ලාංකික පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සොයාගත් නිෂ්පාදන පුළුල් පරාසයක්
මෙම තොගයට කල් ඉකුත් වූ කෘමිනාශක, පිළිකානාශක, දිලීරනාශක සහ පොහොර නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ඇතුළත් වූ අතර, ඒ සියල්ලේ කල් ඉකුත් වීමේ දිනයන් ඉක්මවා ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. කල් ඉකුත් වූ බව සඟවා ඒවා සැබෑ, වෙළෙඳපොළට සුදුසු භාණ්ඩ ලෙස පෙන්නුම් කිරීමේ පැහැදිලි උත්සාහයක් ලෙස මෙම ද්රව්ය වංචනික ලෙස නැවත ඇසුරුම් කිරීමට හෝ නැවත ලේබල් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති බව පරීක්ෂකයන් විශ්වාස කරයි.
ගොවීන්ට සහ කෘෂිකර්මයට බරපතළ තර්ජනයක්
මෙම සොයාගැනීම රටපුරා කෘෂිකාර්මික බලධාරීන් සහ ගොවි සමාජයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. කල් ඉකුත් වූ සහ වැරදි ලෙස ලේබල් කළ කෘෂිරසායනික ද්රව්ය අලෙවි කිරීම බෝග අස්වැන්නට පමණක් නොව, සිය අස්වැන්න රැකගැනීමට ඵලදායී හා ආරක්ෂිත යෙදවුම් මත යැපෙන ශ්රී ලාංකික ගොවි පවුල්වල සෞඛ්යයට සහ ජීවනෝපාය මාර්ගවලට ද බරපතළ අවදානමක් ඇති කරයි.
- කල් ඉකුත් වූ කෘමිනාශක සහ පිළිකානාශකවලට කෘමීන් හා වල් පැළෑටි පාලනය කිරීමට නොහැකි වී, සැලකිය යුතු බෝග හානි සිදු විය හැක
- දිරාපත් වූ රසායනික සංයෝග අනපේක්ෂිත විෂ සහිත බවක් ඇති කළ හැකි අතර, එය ගොවීන්ට සහ පාරිභෝගිකයන්ට එක සේ අනතුරුදායක වේ
- වංචනික ලේබල් කිරීම පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය බිඳ දමන අතර නීත්යානුකූල කෘෂිරසායනික වෙළෙඳපොළ විකෘති කරයි
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
අත්අඩංගුවට ගත් තොගයේ මූලාශ්ර සහ එහි කියන ලද බෙදාහැරීම පිටුපස ඇති ජාලය සොයා බැලීම සඳහා පොලිසිය සිය විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී. රසායනික යෙදවුම් මිලදී ගැනීමේදී අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, භාවිතයට පෙර නිෂ්පාදනයේ සත්යතාව සහ කල් ඉකුත් වීමේ දිනයන් තහවුරු කර ගන්නා ලෙසත් බලධාරීන් ගොවීන්ට සහ කෘෂිකාර්මික සැපයුම්කරුවන්ට අවවාද කර ඇත.
ගොවීන්ට උපදෙස් දෙනු ලබන්නේ ලියාපදිංචි හා විශ්වාසනීය අලෙවිකරුවන්ගෙන් පමණක් කෘෂිරසායනික ද්රව්ය මිලදී ගන්නා ලෙසත්, සැක සහිත ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් හෝ ක්රියාකාරකමක් ළඟම පොලිස් ස්ථානයට හෝ කෘෂිකාර්මික නියාමන අධිකාරියට වාර්තා කරන ලෙසත්ය.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික සැපයුම් දාමයට අනිසි හා ව්යාජ කෘෂිරසායනික ද්රව්ය අනුප්රවේශ වීම සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. මෙය පාලනය නොකළහොත් රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට දිගුකාලීන ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකි බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.