Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල්පීඑල් මැච් ෆික්සිං පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අයිසීසීයේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රධානියා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක නිරත වෙයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල්පීඑල් මැච් ෆික්සිං පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අයිසීසීයේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රධානියා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක නිරත වෙයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය තුළ සිදුවූ බවට කියැවෙන මැච් ෆික්සිං සිදුවීම් පිළිබඳ පරීක්ෂණයට තම සම්බන්ධීකරණය තීව්‍ර කර ඇති අතර, එම ඒකකයේ ප්‍රධානියා රටේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සහභාගි වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත.

ඉහළ මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය

මෙම සංචාරය, දේශීය විස්සයි20 තරගාවලියේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ ගැටලු දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වෙමින් පවතින මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ අයිසීසීය සෘජුවම සම්බන්ධ වීමේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ ප්‍රධානියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා අතර පැවැති මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡාව, ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා මූලස්ථානය හා දේශීය නිලධාරීන් යන දෙඅංශයම මෙම චෝදනා ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව ඉස්මතු කරයි.

එල්පීඑල් පරීක්ෂණයට ලක්වෙයි

ආරම්භයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ෆ්‍රැංචයිස් ක්‍රිකට් තරගාවලිවලින් එකක් ලෙස කීර්තිය දිනාගත් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්, දැන් ජාත්‍යන්තර අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ෆික්සිං පරීක්ෂණයක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්ව ඇත. තරග හසුරුවීමේ චෝදනා මෙම තරගාවලිය මත සෙවනැලි දමා ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බලධාරීන් පරීක්ෂණ කටයුතු සමන්විත කිරීමට පෙළඹී ඇත.

එකට එක්ව ගන්නා ප්‍රවේශය

අයිසීසී දූෂණ විරෝධී ඒකකය, ක්‍රීඩාවේ දූෂණය මැඩලීමේ ප්‍රමුඛතම ආයතනය ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා බලධාරීන් සමඟ ඒකාබද්ධව ගනු ලබන මෙම සෘජු මැදිහත්වීම, පරීක්ෂණයට සැලකිය යුතු හදිසි ස්වභාවයක් ගෙන ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. ක්‍රිකට්හි දූෂණ විරෝධී නීති කඩකිරීම් සම්බන්ධ සිද්ධීන් විමර්ශනය කිරීමේදී, මෙම ඒකකය ජාතික ක්‍රිකට් මණ්ඩල හා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ සාමාන්‍යයෙන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් හා පාර්ශවකරුවන් මෙම සිද්ධීන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, මෙම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්හි අනාගත විශ්වසනීයත්වය හා පරිපාලනය සඳහා දැවැන්ත බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ය.

අයිසීසීයේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රධානියා හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා අතර පැවැති සාකච්ඡාව, එල්පීඑල් වටා ඇවිළෙන ෆික්සිං සිද්ධිය විසඳීම සඳහා මෙතෙක් ගත් වඩාත් කැපී පෙනෙන පියවරවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

පරීක්ෂණයේ විෂය පථය, මෙන්ම සූදානම් යටතේ ඇති පුද්ගලයින් හෝ ෆ්‍රැංචයිස් ආයතන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිශ්චිත සොයාගැනීම් හෝ ඉදිරි පියවර විස්තර කරන නිල මහජන ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කිරීමට අයිසීසීය හා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් සූදානම් වී නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි

කල් ඉකුත් වූ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සැකකරුවන් විසින් නොදන්නා ගැනුම්කරුවන් වෙත බෙදා හැරීමට සහ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කරමින් සිටි බවට සැලකෙන විශාල තොගයක් සිය ලාංකික…

25 Jul 2026 Discuss
ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි

ඇමරිකානු වෙළඳ සහනයට රජය ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වයි ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපද රජයේ ශුල්ක අඩු කිරීමේ තීරණයට දැඩි සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, නිලධාරීන් මෙම පියවර දිවයිනේ…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක් Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක්

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ වැදගත් අන්තිම මොහොතේ තීරණයක් හමුවේ, එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇති අතර, මෙය රටේ…

25 Jul 2026 Discuss