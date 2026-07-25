ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ප්රශංසා කරයි
ඇමරිකානු වෙළඳ සහනයට රජය ධනාත්මකව ප්රතිචාර දක්වයි
ශ්රී ලංකාව, එක්සත් ජනපද රජයේ ශුල්ක අඩු කිරීමේ තීරණයට දැඩි සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, නිලධාරීන් මෙම පියවර දිවයිනේ අරගලකාරී අපනයන අංශයට සහ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට ඉතා ආදරණීය ප්රගතියක් ලෙස සංලක්ෂිත කර ඇත.
අපනයන මත රඳා පවතින කර්මාන්ත සඳහා ජීවන රේඛාවක්
ශ්රී ලංකාව සඳහා මෙම ශුල්ක අඩු කිරීම ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක සිදු වී ඇත. නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයන්ගෙන් එකක් අනුභව කළ මෙරට ක්රමයෙන් සිය ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටී. ඇමරිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමේ වෙළඳ බාධා අවම කිරීම, ඇඳුම් හා රෙදිපිළි ඇතුළු ප්රධාන අපනයන කර්මාන්ත සඳහා අර්ථවත් ශක්තිමත් කිරීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එක්සත් ජනපදය මූලික ගමනාන්තයක් ලෙස ප්රාථමිකව රඳා සිටි මෙම කර්මාන්ත ඒ සඳහා දිගු කලක් ඇමරිකානු ප්රවේශය මත බෙහෙවින් යැපී ඇත.
රටේ ප්රමුඛතම විදේශ විනිමය ඉපයුම් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් වන ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය, වඩාත් හිතකර වෙළඳ කොන්දේසි හරහා සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට ඉඩ ඇති අතර, එමගින් අපනයන ප්රමාණය ඉහළ නංවා නිෂ්පාදන ප්රජාවන් හරහා ඉතා අවශ්ය රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කිරීමට හැකිවනු ඇත.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව තම ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් සහාය ලත් ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළට වැඩිදියුණු ප්රවේශය ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය තහවුරු කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත. වැඩිදියුණු අපනයන ආදායම රටේ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමටත්, ගෙවීම් ශේෂය ස්ථාවර කිරීමටත් දායක වනු ඇත.
මෙම ප්රගතිය ආයෝජක විශ්වාසය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙසද සලකනු ලබන අතර, මෑත වසරවල කැළඹීම් අනුභව කළ ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ ප්රධාන ආර්ථිකයන් සමඟ ගන්නා සම්බන්ධතා නව ජවයකින් ඉදිරියට යමින් ඇති බව ඉන් ගම්ය වේ.
රජයේ නිවේදනය
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෙම නිවේදනය උණුසුමෙන් පිළිගත් අතර, කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර ශක්තිමත් වෙමින් පවතින ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයේ ප්රතිබිම්බයක් ලෙස එය සලකනු ලැබේ. එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ මාර්ග අනුගමනය කිරීම ඉදිරියටත් කරගෙන යන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්හ.
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික ස්ථාවර කිරීමේ න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යනවිට, මෙවැනි ශුල්ක අඩු කිරීම් වැනි ප්රගතීන් රාජ්ය ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ගෘහස්ථ ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ක්රියාකාරීව සෙවූ බාහිර සහයෝගය නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.