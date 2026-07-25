බලහත්කාර ශ්රම තහනම හා සමගින් ශ්රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක්
බලහත්කාර ශ්රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ වැදගත් අන්තිම මොහොතේ තීරණයක් හමුවේ, එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්රී ලංකාව සඳහා 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇති අතර, මෙය රටේ වඩාත්ම ප්රධාන අපනයන වෙළඳපොළවලින් එකක් සමග පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙළඳ සම්බන්ධතාවයට නව පහරක් එල්ල කර තිබේ.
වෙළඳ 緊張තතත්ත්වයන් මධ්යයේ තීරු බදු බලාත්මක වෙයි
එක්සත් ජනපද රජය විසින් ශ්රී ලංකා භාණ්ඩ සඳහා පුළුල් වෙළඳ පියවරවල් ලෙස 10%ක තීරු බද්දක් පැනවීමට කටයුතු කර ඇති අතර, තීරු බදු නිවේදනය බලාත්මක වීමට ආසන්නව අවසාන මොහොතේදී බලහත්කාර ශ්රම ආනයන සීමාවක් ද හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම ද්විත්ව පියවරෙන් ශ්රී ලංකා සැපයුම් දාම සමග සම්බන්ධ ශ්රම සම්ප්රදායන් පිළිබඳව වොෂිංටනය දෙසින් වර්ධනය වෙමින් පවතින දැඩි නිරීක්ෂණයක් සංඥා කෙරේ.
බලහත්කාර ශ්රම තහනම සැලකිල්ලට ලක් කරයි
බලහත්කාර හෝ අනිවාර්ය ශ්රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරන එක්සත් ජනපද වෙළඳ නීති විධිවිධාන යටතේ ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ අන්තිම මොහොතේ බලහත්කාර ශ්රම තහනම, සරල තීරු බදු බලපෑමෙන් ඔබ්බට සංකීර්ණ ස්ථරයක් එක් කරයි. ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන් දැන් එක්සත් ජනපද දේශ සීමාවේදී වැඩි වියදම්වලට පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන බලහත්කාර ශ්රම සම්ප්රදායන් සමග කිසිදු සම්බන්ධයකින් තොර බව ඔප්පු කිරීමේ බරටද මුහුණ දෙති.
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ට ඇති බලපෑම
මෙම වර්ධනය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සඳහා බරපතල ඇඟවුම් රැගෙන ඇති අතර, විශේෂයෙන් ඇඳුම් හා රෙදිපිළි වැනි කර්මාන්ත ඇමරිකානු වෙළඳපොළ ප්රවේශය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. දේශීය ව්යාපාර සඳහා ප්රධාන කරුණු ලෙස:
- 10%ක තීරු බද්ද හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා භාණ්ඩ තරඟකාරී අපනයනකරුවන්ට සාපේක්ෂව අඩු තරඟකාරීත්වයකට ලක්වීම නිසා වැඩි වූ පිරිවැය බර
- සමාන සීමා නොමැති රටවලට එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ කොටස අහිමිවීමේ අවදානම
- ශ්රම ප්රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපද රේගු බලධාරීන් සතුටු කිරීමේ පරිපාලන හා අනුකූලතා අභියෝගය
- ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවල ශ්රී ලංකා කර්මාන්ත සඳහා පුළුල් කීර්තිනාම අවදානම්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
2022 වර්ෂයේ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය තවමත් සොයන ශ්රී ලංකාවට, අපනයන ආදායමට ඇතිවන බාධාවක් දරා ගැනීම ඉතාමත් දුෂ්කර ය. රටේ වඩාත්ම ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස එක්සත් ජනපදය ක්රියා කරන අතර, අපනයන පරිමාව හෝ වටිනාකම සම්බන්ධ ඕනෑම කල්පවත්නා අඩුවීමක් රජය හා ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරමින් සිටින දිරාපත් ප්රකෘතිය බාධාකාරී කළ හැකිය.
මෙම පියවරවල් ගනු ලැබීමේ වේලාව, මෑතකදී පමණක් ස්ථාවරත්වයට පත්වීමට ආරම්භ කර ඇති ආර්ථිකයට අමතර පීඩනයක් ගෙන දෙන අතර, නීති立案立案 立案සම්පාදකයන් දැන් නව සීමාවන්ගෙන් හැකිතාක් සහනයක් ලබා ගනිමින් පැහැදිලි බවක් ලබා ගැනීම සඳහා වොෂිංටනය සමග සම්බන්ධ වීමේ හදිසි කාර්යභාරයට මුහුණ දෙති.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
තීරු බදු පැනවීම හා බලහත්කාර ශ්රම ආනයන තහනම යන දෙකම ආමන්ත්රණය කිරීමේදී රජය ගනු බලාපොරොත්තු වන පියවරෙන් පියවර ක්රියාමාර්ග දක්වන සවිස්තරාත්මක නිල ප්රතිචාරයක් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් ප්රකාශයට පත් කර නොමැත. වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් හා කර්මාන්ත නියෝජිතයන් ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීමට හා ඇමරිකානු වෙළඳපොළ මත රඳා පවතින දහස් ගණනක රැකියා ආරක්ෂා කිරීමට හැකි ඉක්මනින් එක්සත් ජනපද සගයන් සමග රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා ආරම්භ කරන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.