Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුපිරි එල් නිනියෝ 2027: ශ්‍රී ලංකාව අන්ත දේශගුණික තත්ත්වයන්ට සූදානම් වන ලෙස විද්‍යාඥයන් අනතුරු අඟවයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුපිරි එල් නිනියෝ 2027: ශ්‍රී ලංකාව අන්ත දේශගුණික තත්ත්වයන්ට සූදානම් වන ලෙස විද්‍යාඥයන් අනතුරු අඟවයි

地平线 ඉදිරියේ පළමු ප්‍රධාන දේශගුණික සිදුවීමක්

2026 සිට 2027 අතර කාලය තුළ තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත බලවත් සුපිරි එල් නිනියෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය ළඟා වෙමින් පවතින බව දේශගුණ විද්‍යාඥයන් සහ කාලගුණ විද්‍යාඥයන් දැඩි සේ අනතුරු අඟවමින් සිටිති. දීර්ඝකාලීන නියඟයේ සිට විනාශකාරී ගංවතුර දක්වා දරුණු ප්‍රතිවිපාකවලට ශ්‍රී ලංකාව ලක් විය හැකි බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

සුපිරි එල් නිනියෝ යනු කුමක්ද?

එල් නිනියෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර නිවර්තන පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය අසාමාන්‍ය ලෙස රත්වීම මගින් සංලක්ෂිත ස්වාභාවිකව ඇතිවන දේශගුණ රටාවකි. මෙම රත්වීම අතිශයින් ප්‍රබල වූ විට, එය ලොව පුරා අන්ත හා බොහෝ විට අනාවැකි කිව නොහැකි කාලගුණ තත්ත්වයන් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් සහිත සුපිරි එල් නිනියෝ ලෙස වර්ගීකරණය කෙරේ. ආසියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට, ජල සැපයුමට සහ පරිසර පද්ධතිවලට පුළුල් කඩාකප්පලීමක් ඇති කළ සැලකිය යුතු අවසාන එල් නිනියෝ සිදුවීම හා සසඳන විට ඊළඟ චක්‍රය තවත් තීව්‍ර විය හැකි බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

ශ්‍රී ලංකාවට ද්විත්ව තර්ජනයක්

අන්ත කාලගුණ ස්පෙක්ට්‍රමයේ දෙපසටම ශ්‍රී ලංකාව දක්වන අවදානම සැලකිල්ලට ගත් කල, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඇති කනස්සල්ල විශේෂයෙන්ම දැඩි ය. ඓතිහාසිකව, එල් නිනියෝ සිදුවීම් දකුණු ආසියා කලාපයට අක්‍රමවත් වර්ෂාපතන රටාවන් ගෙන ඇති අතර, ඒවා ඇතැම් ප්‍රදේශවල දීර්ඝ නියං කාලපරිච්ඡේද ඇති කරන අතරම අනෙකුත් ප්‍රදේශවල දැඩි, ඝනීභූත වර්ෂාව හා ගංවතුර ද ඇති කිරීමට ඉඩ සලසන තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරයි.

  • උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල වර්ෂාව අඩු වී ගොවි ප්‍රජාවට බලපාන දැඩි නියං තත්ත්වයන් ඇති විය හැකිය.
  • නිරිත දිග හා මධ්‍යම ප්‍රදේශවල ගෙරි ගලා යාම් හා නායයෑම් ඇති කරන දැඩි අඛණ්ඩ වර්ෂාව අත්විඳිය හැකිය.
  • ජලාශ මට්ටම් සහ ජල විදුලි උත්පාදන ධාරිතාවට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑම් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • කෘෂිකර්මය, විශේෂයෙන් වී වගාව හා තේ නිෂ්පාදනය, බාධා ඇතිවීමේ බරපතළ අවදානමකට මුහුණ දෙයි.

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ආර්ථිකයට බලපෑම

ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ හා ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ ශක්තිමත් ගල් කුළුණක් ලෙස පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය, ප්‍රක්ෂේපිත දේශගුණ විචලනයට වැඩිම නිරාවරණයක් ලැබෙන ක්ෂේත්‍රවල ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයක සිටී. සුපිරි එල් නිනියෝ මගින් ඇතිවන අක්‍රමවත් මෝසම් රටාවන් දේශයේ දැනටමත් පීඩාවට ලක්ව ඇති ප්‍රදේශවල බෝගා අස්වැන්න අඩු කිරීමට, ආහාර මිල ඉහළ නැංවීමට සහ ජල හිඟය තීව්‍ර කිරීමට හේතු විය හැකිය.

අපේක්ෂිත සිදුවීමේ මානව හා ආර්ථික පිරිවැය අවම කර ගැනීම සඳහා සූදානම් වීම හා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති ඉතා 結정的 ලෙස ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි දේශගුණ විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.

කල්තියා සූදානම් වීමේ අවශ්‍යතාවය

කාලගුණ විද්‍යාඥයන් හා ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන්, රජය හා අදාළ ආයතන කලින් කලට හදිසි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒත්තු ගන්වමින් සිටිති. ඊට ඇතුළත් වන්නේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම, ජල ගබඩා කිරීමේ හා කළමනාකරණ පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම, සහ අනාවැකි කිව නොහැකි කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන අනුවර්තන කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව ගොවි ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, එල් නිනියෝ චක්‍රයේ වර්ධනය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ රජයේ ප්‍රතිපත්ති立案者යන්ට හා ජනතාවට කාලෝචිත උපදෙස් ලබා දීම සඳහා කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර දේශගුණ අධීක්ෂණ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරනු

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි

කල් ඉකුත් වූ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සැකකරුවන් විසින් නොදන්නා ගැනුම්කරුවන් වෙත බෙදා හැරීමට සහ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කරමින් සිටි බවට සැලකෙන විශාල තොගයක් සිය ලාංකික…

25 Jul 2026 Discuss
ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි

ඇමරිකානු වෙළඳ සහනයට රජය ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වයි ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපද රජයේ ශුල්ක අඩු කිරීමේ තීරණයට දැඩි සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, නිලධාරීන් මෙම පියවර දිවයිනේ…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක් Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක්

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ වැදගත් අන්තිම මොහොතේ තීරණයක් හමුවේ, එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇති අතර, මෙය රටේ…

25 Jul 2026 Discuss