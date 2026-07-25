Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ITC රත්නදීප හෝටලයේ Nutmeg රසවත් කේක් එකතුවෙන් ලෝක මිත්‍රත්ව දිනය සමරයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ITC රත්නදීප හෝටලයේ Nutmeg රසවත් කේක් එකතුවෙන් ලෝක මිත්‍රත්ව දිනය සමරයි

කොළඹ නගරයේ කීර්තිමත් ITC රත්නදීප හෝටලය, ලෝක මිත්‍රත්ව දිනය නිමිත්තෙන් සිය ආගන්තුකයන්ට ආදරණීය මිතුරන් සම්මාන කිරීමේ රසවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙමින්, හෝටලය තුළ පිහිටි Nutmeg රසවත් අලෙවිසැල විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද කේක් එකතුවක් එළිදක්වා ඇත.

ප්‍රිය මිත්‍රත්වයට මිහිරි උපහාරයක්

පංච තරු ITC රත්නදීප හෝටලය තුළ පිහිටි ප්‍රධාන රසවත් අලෙවිසැල වන Nutmeg, මිත්‍රත්වයේ ගෞරවය විලාශාත්මකව සමරා ගැනීමට ආගන්තුකයන්ට හැකිවන පරිදි විශේෂ කේක් පෙළක් සකස් කර ඇත. මෙම එකතුව, සියුම් ශිල්පීය දක්ෂතාව හා හදවතට ළං වූ අවස්ථා එකට ගෙනෙන්නට Nutmeg දරන කැපවීමේ ප්‍රතිබිම්බයකි.

ජූලි 30 දින ජාත්‍යන්තරව සමරනු ලබන ලෝක මිත්‍රත්ව දිනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ද ජීවිතයේ විශේෂ ස්ථානයක් හිමි අයට කෘතඥතාව හා ෙස්හය පළ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ජනප්‍රිය වී ඇත. Nutmeg හි නවතම පිරිනැමීම ඒ හැඟීම් ස්පර්ශ කරමින්, ආදරණීයයන් සමග බෙදා ගැනීමට හොඳම තෑගි විකල්පයක් ලබා දෙයි.

රසවත් විශිෂ්ටත්වයේ නාමයෙන් Nutmeg

Nutmeg, කොළඹ නගරයේ උසස් මධුර ආහාර සහ රසවත් නිෂ්පාදන සඳහා කැපී පෙනෙන ගමනාන්තයක් ලෙස සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇත. නගරයේ සංකේතාත්මක සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් වන ITC රත්නදීප හෝටලය තුළ පිහිටි මෙම අලෙවිසැල, හෝටල් ආගන්තුකයන් මෙන්ම විශේෂ අවස්ථා සඳහා උසස් ප්‍රතිකාර සොයන දේශීය ගනුදෙනුකරුවන් ද ආකර්ෂණය කර ගනී.

මිත්‍රත්ව දිනය නිමිත්තෙන් නිර්මාණය කළ කේක් එකතුව, අලංකාරත්වය හා රස විඳීම එකට ගෙනෙන සෘතුමය හා අවස්ථා-විශේෂ නිෂ්පාදන සකස් කිරීමේ Nutmeg හි සම්ප්‍රදාය ඉදිරියට ගෙන යන අතර, ඒවා තෑගි කිරීමට හෝ පෞද්ගලිකව සැමරීමට සුදුසු විකල්පයක් වෙයි.

සමරා ගැනීමේ ආරාධනාවක්

ආගන්තුකයන් හා නරඹන්නන් දිරිමත් කරනු ලබන්නේ, ITC රත්නදීප හෝටලයේ Nutmeg වෙත පැමිණ විශේෂ කේක් එකතුව දෙස බලා, සිය මිතුරා සමග ඇති අනන්‍ය බැඳීම හොඳින් නිරූපණය කරන කේකයක් තෝරා ගන්නා ලෙසයි. මෙම එකතුව මිත්‍රත්ව දිනය සමයේ ලබා ගත හැකි අතර, සාමාන්‍ය දේට ඔබ්බෙන් ගොස් දිනය සැමරීමට කැමැත්තන්ට කාලෝචිත හා සිතුවිලිදායක විකල්පයක් ලෙස ඉදිරිපත් වෙයි.

මිත්‍රත්වය ශිෂ්ඨ හා අමතක නොවන ආකාරයෙන් සමරා ගැනීමට කොළඹ නගරයේ සිටින අය සඳහා, Nutmeg හි සුවිශේෂ කේක් පෙළ ඇඟිලි තෙමන රසවත් හා ආකර්ෂණීය තේරීමක් ඉදිරිපත් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි

කල් ඉකුත් වූ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සැකකරුවන් විසින් නොදන්නා ගැනුම්කරුවන් වෙත බෙදා හැරීමට සහ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කරමින් සිටි බවට සැලකෙන විශාල තොගයක් සිය ලාංකික…

25 Jul 2026 Discuss
ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි

ඇමරිකානු වෙළඳ සහනයට රජය ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වයි ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපද රජයේ ශුල්ක අඩු කිරීමේ තීරණයට දැඩි සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, නිලධාරීන් මෙම පියවර දිවයිනේ…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක් Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක්

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ වැදගත් අන්තිම මොහොතේ තීරණයක් හමුවේ, එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇති අතර, මෙය රටේ…

25 Jul 2026 Discuss