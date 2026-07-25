ITC රත්නදීප හෝටලයේ Nutmeg රසවත් කේක් එකතුවෙන් ලෝක මිත්රත්ව දිනය සමරයි
කොළඹ නගරයේ කීර්තිමත් ITC රත්නදීප හෝටලය, ලෝක මිත්රත්ව දිනය නිමිත්තෙන් සිය ආගන්තුකයන්ට ආදරණීය මිතුරන් සම්මාන කිරීමේ රසවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙමින්, හෝටලය තුළ පිහිටි Nutmeg රසවත් අලෙවිසැල විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද කේක් එකතුවක් එළිදක්වා ඇත.
ප්රිය මිත්රත්වයට මිහිරි උපහාරයක්
පංච තරු ITC රත්නදීප හෝටලය තුළ පිහිටි ප්රධාන රසවත් අලෙවිසැල වන Nutmeg, මිත්රත්වයේ ගෞරවය විලාශාත්මකව සමරා ගැනීමට ආගන්තුකයන්ට හැකිවන පරිදි විශේෂ කේක් පෙළක් සකස් කර ඇත. මෙම එකතුව, සියුම් ශිල්පීය දක්ෂතාව හා හදවතට ළං වූ අවස්ථා එකට ගෙනෙන්නට Nutmeg දරන කැපවීමේ ප්රතිබිම්බයකි.
ජූලි 30 දින ජාත්යන්තරව සමරනු ලබන ලෝක මිත්රත්ව දිනය, ශ්රී ලංකාවේ ද ජීවිතයේ විශේෂ ස්ථානයක් හිමි අයට කෘතඥතාව හා ෙස්හය පළ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ජනප්රිය වී ඇත. Nutmeg හි නවතම පිරිනැමීම ඒ හැඟීම් ස්පර්ශ කරමින්, ආදරණීයයන් සමග බෙදා ගැනීමට හොඳම තෑගි විකල්පයක් ලබා දෙයි.
රසවත් විශිෂ්ටත්වයේ නාමයෙන් Nutmeg
Nutmeg, කොළඹ නගරයේ උසස් මධුර ආහාර සහ රසවත් නිෂ්පාදන සඳහා කැපී පෙනෙන ගමනාන්තයක් ලෙස සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇත. නගරයේ සංකේතාත්මක සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් වන ITC රත්නදීප හෝටලය තුළ පිහිටි මෙම අලෙවිසැල, හෝටල් ආගන්තුකයන් මෙන්ම විශේෂ අවස්ථා සඳහා උසස් ප්රතිකාර සොයන දේශීය ගනුදෙනුකරුවන් ද ආකර්ෂණය කර ගනී.
මිත්රත්ව දිනය නිමිත්තෙන් නිර්මාණය කළ කේක් එකතුව, අලංකාරත්වය හා රස විඳීම එකට ගෙනෙන සෘතුමය හා අවස්ථා-විශේෂ නිෂ්පාදන සකස් කිරීමේ Nutmeg හි සම්ප්රදාය ඉදිරියට ගෙන යන අතර, ඒවා තෑගි කිරීමට හෝ පෞද්ගලිකව සැමරීමට සුදුසු විකල්පයක් වෙයි.
සමරා ගැනීමේ ආරාධනාවක්
ආගන්තුකයන් හා නරඹන්නන් දිරිමත් කරනු ලබන්නේ, ITC රත්නදීප හෝටලයේ Nutmeg වෙත පැමිණ විශේෂ කේක් එකතුව දෙස බලා, සිය මිතුරා සමග ඇති අනන්ය බැඳීම හොඳින් නිරූපණය කරන කේකයක් තෝරා ගන්නා ලෙසයි. මෙම එකතුව මිත්රත්ව දිනය සමයේ ලබා ගත හැකි අතර, සාමාන්ය දේට ඔබ්බෙන් ගොස් දිනය සැමරීමට කැමැත්තන්ට කාලෝචිත හා සිතුවිලිදායක විකල්පයක් ලෙස ඉදිරිපත් වෙයි.
මිත්රත්වය ශිෂ්ඨ හා අමතක නොවන ආකාරයෙන් සමරා ගැනීමට කොළඹ නගරයේ සිටින අය සඳහා, Nutmeg හි සුවිශේෂ කේක් පෙළ ඇඟිලි තෙමන රසවත් හා ආකර්ෂණීය තේරීමක් ඉදිරිපත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.