$300,000 ඉල්ලීම් පිළිබඳ ක්රීඩා ඇමතිගේ ප්රකාශයට යුපුන්ගෙන් තීව්ර ප්රතිචාරයක්
ශ්රී ලාංකික දිවුම් හිමිකරු යුපුන් අබේකෝන්, තම ක්රීඩා ජීවිතය දිගටම කරගෙන යාම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 300,000ක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි බවට ක්රීඩා ඇමතිවරයා කළ ප්රකාශය තරයේ ප්රතික්ෂේප කරමින්, ඒ පිළිබඳව සිය අදහස් ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කර ඇත.
නොමඟ යවන ප්රකාශයට ධාවකයාගෙන් අභියෝගයක්
මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රශංසාවට ලක් වූ 육상 ක්රීඩකයෙකු ලෙස කීර්තියක් දිනාගෙන ඇති අබේකෝන්, ක්රීඩා ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ප්රකාශය ස්වකීය අදහස් නොමඟ යවන ආකාරයෙන් විකෘති කර ඇති බව ප්රකාශ කරමින් තමන්ට දැඩි කලකිරීමක් ඇති වූ බව හෙළිදරව් කළේය. ක්රීඩා ඇමතිවරයා සඳහන් කළ ඉලක්කම, ක්රීඩා ආධාර සහ අරමුදල් සම්බන්ධව රජයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවල සැබෑ ස්වභාවය නිවැරදිව පිළිබිඹු නොකරන බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.
ශ්රී ලංකාව සිය ප්රභූ ක්රීඩා හිමිකරුවන්, විශේෂයෙන් ජාත්යන්තර මට්ටමේ ඉහළම තරඟවලට සහභාගී වී ලෝක මට්ටමේ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාමට සැලකිය යුතු සම්පත් අවශ්ය ක්රීඩකයින් සඳහා ප්රතිපාදන සපයන ආකාරය පිළිබඳ ජනතාව අතර වැඩෙමින් පවතින විවාදය මධ්යයේ මෙම ප්රතික්ෂේපය ඉදිරිපත් විය.
සන්දර්භය සහ නිරවද්යතාව පිළිබඳ ප්රශ්නයක්
ඇමතිවරයාගේ ප්රකාශය, ස්වකීය දෙස සහ අදාළ අධිකාරීන් අතර පැවති සාකච්ඡාව විකෘති කර ඇති බව යෝජනා කරමින්, ඒ පිළිබඳව ගැඹුරු කලකිරීමක් ඇති වූ බව යුපුන් පෙන්වා දුන්නේය. ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බලන විට, සාකච්ඡා වූ ඕනෑම ඉලක්කමක් සම්බන්ධ වූයේ විදේශ පුහුණු, පුහුණු කිරීම් සහ තරඟ වියදම් ඇතුළු ප්රභූ මට්ටමේ ක්රීඩා සූදානම සමඟ බැඳුණු නීත්යානුකූල හා සැලකිය යුතු වියදම් සඳහා වූ ඒවා වන අතර, ඒවා කිසිසේත්ම ස්වේච්ඡා පෞද්ගලික ඉල්ලීමක් නොවූ බවද ඔහු සඳහන් කළේය.
සිය ස්ථාවරය මූල්යමය අවසාන තර්ජනයක් ලෙස හැඳින්වීම, කැපවූ ජාතික ක්රීඩකයෙකු ලෙස ඔහුගේ කීර්තිනාමයට අයුතු ලෙස හානිකර වූ ප්රකාශයක් බව ඔහු තර්ක කළේය.
ක්රීඩකයින්ගේ සුභසාධනය සහ රාජ්ය ආධාරය කෙරෙහි අවධානය
මෙම මතභේදය, රටට ජාත්යන්තර කීර්තිය ගෙනෙන ක්රීඩකයින් කෙරෙහි රාජ්යයේ වගකීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව තුළ ඇති පුළුල් සංවාදය නැවතත් ජ්වලිත කර ඇත. 100 මීටර් දිවීමේදී තත්පර 10 බාධකය බිඳ හෙළූ පළමු ශ්රී ලාංකිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කළ යුපුන් අබේකෝන්, නිසි ආධාරය ලැබෙන්නේ නම් දේශීය ක්රීඩා දක්ෂතාවට ලෝක වේදිකාවේ ළඟා විය හැකි ඉහළමට සාක්ෂි දරන සංකේතයක් බවට දිගු කලක් තිස්සේ පත්ව ඇත.
ජාත්යන්තර මට්ටමේ ක්රීඩකයින්ට බොහෝ විට ජාත්යන්තර තරඟකාරීත්වයේ යථාර්ථයන් පිළිබිඹු කරන අරමුදල් අවශ්ය වන බවත්, නිසි සන්දර්භයකින් තොරව එවැනි අවශ්යතා නොසළකා හැරීම ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාවේ සංවර්ධනයට ප්රතිවිරෝධී විය හැකි බවත් විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
විනිවිදභාවය සඳහා ඉල්ලීම්
ක්රීඩකයා සහ ක්රීඩා අමාත්යාංශය අතර ඇති වූ ප්රසිද්ධ ගැටුම, රජය ප්රභූ ක්රීඩකයින් සමඟ සම්බන්ධ වන ආකාරයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු විය. බොහෝ නිරීක්ෂකයින් සහ ක්රීඩා ආධාරකරුවන් යුපුන් පිටු පස ඒකරාශී වෙමින්, එවැනි සංවේදී සාකච්ඡා වඩා හොඳ සැලකිල්ලකින් හා නිරවද්යතාවයකින් හැසිරවිය යුතු ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
මෙම සිදුවීම අඛණ්ඩව අවධානය ආකර්ෂණය කර ගන්නා අතර, ක්රීඩකයාගේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ ආයතනවල විශ්වාසනීයත්වය යන දෙකම සඳහාම, ස්වකීය සාකච්ඡාවල සම්පූර්ණ විස්තර පැහැදිලි කිරීමට ක්රීඩා අමාත්යාංශය සහ යුපුන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.