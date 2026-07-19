දිවයිනේ සෑම ප්රදේශයකම තෙත් කාලගුණය අපේක්ෂිත වන අතර දිනය පුරාම වර්ෂාව පැවතීමට නියමිතයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ ප්රදේශ රැසකට වැසි කිහිපයක් පුරෝකථනය කර ඇති බැවින්, 2026 ජූලි 19 වන ඉරිදා ශ්රී ලාංකිකයන් වැසි සහිත දිනයකට මුහුණ දීමට සූදානම් විය යුතුය.
ඉරිදා අලුයම 5.30 ට නිකුත් කරන ලද නිවේදනය, දිනය පුරාවට විටින් විට වර්ෂාපතනය ඇති වනු ඇතැයි අනතුරු අඟවමින්, පදිංචිකරුවන් සහ මගීන් අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙයි.
මහජනතාව වෙනස් වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, තමන්ව සහ තම දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. රිය පැදවන්නන්, විශේෂයෙන් ගංවතුරට නිරාවරණය වීමේ ඉඩකඩ ඇති හෝ තද වර්ෂාවේ දී දෘශ්යතාව අඩු ප්රදේශවල ප්රවේශමෙන් රිය පැදවීමට දිරිමත් කෙරේ.
දිනය ගෙවී යත්ම තත්ත්වයන් වර්ධනය වීමත් සමඟ කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.