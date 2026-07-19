Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම තෙත් කාලගුණය අපේක්ෂිත වන අතර දිනය පුරාම වර්ෂාව පැවතීමට නියමිතයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම තෙත් කාලගුණය අපේක්ෂිත වන අතර දිනය පුරාම වර්ෂාව පැවතීමට නියමිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි කිහිපයක් පුරෝකථනය කර ඇති බැවින්, 2026 ජූලි 19 වන ඉරිදා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැසි සහිත දිනයකට මුහුණ දීමට සූදානම් විය යුතුය.

ඉරිදා අලුයම 5.30 ට නිකුත් කරන ලද නිවේදනය, දිනය පුරාවට විටින් විට වර්ෂාපතනය ඇති වනු ඇතැයි අනතුරු අඟවමින්, පදිංචිකරුවන් සහ මගීන් අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙයි.

මහජනතාව වෙනස් වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, තමන්ව සහ තම දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. රිය පැදවන්නන්, විශේෂයෙන් ගංවතුරට නිරාවරණය වීමේ ඉඩකඩ ඇති හෝ තද වර්ෂාවේ දී දෘශ්‍යතාව අඩු ප්‍රදේශවල ප්‍රවේශමෙන් රිය පැදවීමට දිරිමත් කෙරේ.

දිනය ගෙවී යත්ම තත්ත්වයන් වර්ධනය වීමත් සමඟ කාලගුණ විද්‍යා අධිකාරීන් විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC යූ19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදී ඇති අතර, මෙය රට පුරා දිස්ත්‍රික්කවල මැතිවරණ පැවැත්වීමේ…

19 Jul 2026 Discuss