දරුවන් අතුරුදහන් වීමෙන් පසු රැකවරණ ආරවුලක් මධ්යයේ බ්රිතාන්ය-ශ්රී ලාංකික මව අන්තර්ජාතිකව සෙවේ
ශ්රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති බ්රිතාන්ය කාන්තාවක් රැකවරණ එකඟතාවක් අනුව දරුවන් ආපසු භාරදීමට අපොහොසත් වූ බවට කරන ලද චෝදනාවක් හේතුවෙන් අන්තර්ජාතික සෙවීමක් ආරම්භ වී ඇති අතර, එමගින් එක්සත් රාජධානිය සහ ශ්රී ලංකාව යන රටවල් දෙකෙහිම බලධාරීන්ගේ අවධානය දිනාගත් දේශසීමා හරස්කළ නීතිමය අර්බුදයක් ඇති වී තිබේ.
මෙතෙක් දනු ලබන කරුණු
දැනට පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අනන්යතාවය හෙළිදරව් නොකළ ඒ කාන්තාව, පෙර පැවති රැකවරණ ගිවිසුමට අනුකූල නොවී දරුවන් රැගෙන ගොස් ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. බලධාරීන් ඇයගේ වත්මන් සිටින ස්ථානය සොයා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, අතුරුදහන් වූ දරුවන්ගේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ කනස්සල්ල ද වැඩිවෙමින් පවතී.
පවුලට ශ්රී ලංකාව සමඟ ඇති සම්බන්ධතා හේතුවෙන් මෙම සිද්ධිය අන්තර්ජාතික මානයක් ගෙන ඇති අතර, දරුවන් ශ්රී ලංකාවට හෝ එක්සත් රාජධානියෙන් පිටත වෙනත් රටකට ගෙන ගොස් ඇතිද යන ශක්යතාව ද ඉස්මතු වෙමින් තිබේ.
අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා සහිත රැකවරණ ආරවුල්
අන්තර්ජාතික දේශ සීමා හරහා දෙමාපියන් විසින් දරුවන් පැහැරගැනීම් සම්බන්ධ නඩු ඉතාමත් සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගනු ලබන අතර, බොහෝ විට බහු නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ අධිකරණ ක්රමවේදයන් අතර සහයෝගීතාවයක් අවශ්ය වේ. එක් දෙමාපියෙකු විසින් අනෙක් දෙමාපියාගේ කැමැත්ත නොමැතිව දරුවන් ඔවුන් සාමාන්යයෙන් වාසය කරන රටෙන් ඉවත් කිරීම, ළමා පැහැරගැනීමේ සිවිල් පැතිකඩ පිළිබඳ හේග් සම්මුතිය යටතේ අන්තර්ජාතික ළමා රැකවරණ නීතීන් කඩකිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව ළමා යහපැවැත්ම සම්බන්ධ අන්තර්ජාතික රාමුවන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති රටවල් අතර වන අතර, එම සම්බන්ධය නිසා එවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් දේශ සීමා හරස්කළ සහයෝගීතාවය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
බලධාරීන් මහජන සහයෝගීතාවය ඉල්ලා සිටී
ඒ කාන්තාව සිටින ස්ථානය හෝ දරුවන් සිටින ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු දන්නා මහජනතාව ඉදිරිපත් වන ලෙස පරීක්ෂකවරුන් ඉල්ලා සිටිති. මෙම අවස්ථාවේ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ප්රමුඛ ඉලක්කය වන්නේ සම්බන්ධිත දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සහතික කිරීමයි.
මෙම සිද්ධිය, විශේෂයෙන් රටවල් හා සංස්කෘතීන් කිහිපයකට සම්බන්ධ පවුල් ඇතුළත් නඩු සම්බන්ධයෙන්, අන්තර්ජාතික පවුල් ආරවුල්වලදී ඇතිවිය හැකි නීතිමය හා චිත්තවේගී සංකීර්ණතා ගැන මතක් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම සහ අදාළ අධිකාරී බල ප්රදේශවල බලධාරීන් ඔවුන්ගේ උත්සාහයන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටිත්ම, තවත් විස්තර ඉදිරියේදී ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.