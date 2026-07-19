සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි
දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයින් සිල්ලර මිල සමස්තයක් ලෙස ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ජනවාරි 20 වැනි සඳුදා සිට ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට බිත්තර සඳහා වැඩි මිලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.
නව මිල ගණන් ව්යුහය
නිෂ්පාදකයින්ගේ නිවේදනයට අනුව, සංශෝධිත මිල ගණන් යටතේ සුදු බිත්තරයක සිල්ලර මිල රුපියල් 41 දක්වා ඉහළ යනු ඇත. නව සතිය ආරම්භයේ සිට මෙම මිල සකස් කිරීම දිවයින පුරා ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පාරිභෝගිකයින්ට වන බලපෑම
දැනටමත් දරුණු ජීවන වියදම් පීඩනයකට මුහුණ දෙන ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා, බිත්තර ප්රෝටීන් ලබා ගත හැකි වඩාත් බහුලව පරිභෝජනය කෙරෙන හා දැරිය හැකි ප්රභවයක් ලෙස පවතින හෙයින්, ඕනෑම මිල ඉහළ යාමක් පවුල් සඳහා කනස්සල්ලට කරුණක් වේ.
බිත්තර දෛනික කටයුතුවල හා ආහාර පිළියෙල කිරීමේ මූලික අංගයක් ලෙස භාවිත කරන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් හා වීදි ආහාර වෙළෙන්දන් සහ කුඩා අවන්හල් වැනි කුඩා ආහාර ව්යාපාරවලට මෙම මිල ඉහළ යාම වඩාත් දැඩිව දැනෙනු ඇත.
නිෂ්පාදකයින්ගේ යුක්තිසහගත කිරීම
නිෂ්පාදකයින්ගේ යුක්තිසහගත කිරීමේ සම්පූර්ණ විස්තර ක්ෂණිකව ලබා නොගත් නමුත්, දේශීය කුකුල් මස් කර්මාන්තයේ වරින් වර සිදු කෙරෙන මිල සංශෝධනවලට ප්රධාන හේතු ලෙස ආහාර මිල ගණන් හා මෙහෙයුම් වියදම් ඇතුළු ඉහළ යන නිෂ්පාදන පිරිවැය අතීතයේ දී නිතර සඳහන් කර ඇත.
සඳුදා සිට ඉදිරියට බිත්තර මිලදී ගැනීමේදී නව සිල්ලර මිල ගණන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.