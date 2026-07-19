Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයින් සිල්ලර මිල සමස්තයක් ලෙස ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ජනවාරි 20 වැනි සඳුදා සිට ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට බිත්තර සඳහා වැඩි මිලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

නව මිල ගණන් ව්‍යුහය

නිෂ්පාදකයින්ගේ නිවේදනයට අනුව, සංශෝධිත මිල ගණන් යටතේ සුදු බිත්තරයක සිල්ලර මිල රුපියල් 41 දක්වා ඉහළ යනු ඇත. නව සතිය ආරම්භයේ සිට මෙම මිල සකස් කිරීම දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පාරිභෝගිකයින්ට වන බලපෑම

දැනටමත් දරුණු ජීවන වියදම් පීඩනයකට මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලාංකික පවුල් සඳහා, බිත්තර ප්‍රෝටීන් ලබා ගත හැකි වඩාත් බහුලව පරිභෝජනය කෙරෙන හා දැරිය හැකි ප්‍රභවයක් ලෙස පවතින හෙයින්, ඕනෑම මිල ඉහළ යාමක් පවුල් සඳහා කනස්සල්ලට කරුණක් වේ.

බිත්තර දෛනික කටයුතුවල හා ආහාර පිළියෙල කිරීමේ මූලික අංගයක් ලෙස භාවිත කරන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් හා වීදි ආහාර වෙළෙන්දන් සහ කුඩා අවන්හල් වැනි කුඩා ආහාර ව්‍යාපාරවලට මෙම මිල ඉහළ යාම වඩාත් දැඩිව දැනෙනු ඇත.

නිෂ්පාදකයින්ගේ යුක්තිසහගත කිරීම

නිෂ්පාදකයින්ගේ යුක්තිසහගත කිරීමේ සම්පූර්ණ විස්තර ක්ෂණිකව ලබා නොගත් නමුත්, දේශීය කුකුල් මස් කර්මාන්තයේ වරින් වර සිදු කෙරෙන මිල සංශෝධනවලට ප්‍රධාන හේතු ලෙස ආහාර මිල ගණන් හා මෙහෙයුම් වියදම් ඇතුළු ඉහළ යන නිෂ්පාදන පිරිවැය අතීතයේ දී නිතර සඳහන් කර ඇත.

සඳුදා සිට ඉදිරියට බිත්තර මිලදී ගැනීමේදී නව සිල්ලර මිල ගණන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරුණු රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගී…

19 Jul 2026 Discuss
සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය Sinhala

සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය

දෙහිවල සොහොන් බිමක දී 'සැන්ඩෝ' යනුවෙන් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ පියාට ඉලක්කගත ප්‍රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සළකන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක්…

19 Jul 2026 Discuss
ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේ තීරණාත්මක සියවසක් ලබා ගැනීමෙන් කලක් ප්‍රසිද්ධියට පත් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා…

19 Jul 2026 Discuss