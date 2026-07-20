Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද?

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද?

දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත භූ-දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්ව ඇත — මෙය හුදෙක් මූල්‍ය අවශ්‍යතාවලින් පමණක් නොව, දූපත් රාජ්‍යයේ දුර්ලභ ඛනිජ සම්පත් හිමිකම් ගෙන ඇති උපායමාර්ගික වැදගත්කමින් ද පෝෂණය වන තරඟාවලියකි.

පීඩනයට ලක් වූ රාජ්‍යයක්

ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හා ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ මාර්ග සෙවීම ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, විශ්ලේෂකයන් සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් නඟමින් සිටිති. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ, රටේ ඛනිජ සම්පත් — විශේෂයෙන් දුර්ලභ ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය — බලවත් ණය සපයන රාජ්‍යයන් හා බහුපාර්ශ්වික ආයතන සමඟ ගෙන යන සාකච්ඡාවල ต흥ඩු කෑල්ලක් බවට පත් වෙමින් ඇති බවයි.

දුර්ලභ ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය යනු විදුලි රථ, උසස් ආරක්ෂක පද්ධති, අර්ධ සන්නායක හා පිරිසිදු ශක්ති තාක්ෂණ නිෂ්පාදනයේ අත්‍යවශ්‍ය සංඝටක වේ. මෑත වසරවල ඒවායේ ගෝලීය උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එවැනි සම්පත් ඇති රාජ්‍යයන් සම්පත් ආධිපත්‍ය සඳහා තරඟ කරන ප්‍රධාන බලවතුන්ට වැඩි වැඩියෙන් ආකර්ශනීය වෙමින් ඇත.

ණය බලයක් ලෙස

2022 දී රට සිය ඉතිහාසයේ පළමු රාජ්‍ය ණය අපේක්ෂා බිඳ වැටීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ උච්ඡස්ථානයට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අර්බුදය, රජය ක්‍රියා කිරීමේ ඉඩකඩ ඉතා සීමා කර ඇත. විදේශ සංචිත සාර්ථකව ක්ෂය වී රුපියල ද්‍රව්‍යමය ව අවප්‍රමාණ වෙමින් තිබියදී, කොළඹ රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් සහාය පැතීමට ද, චීනය, ඉන්දියාව හා පැරිස් සංගමයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් සමඟ සංකීර්ණ ප්‍රතිව්‍යුහගත සාකච්ඡාවලට ද යොමු වීමට බල කෙරිණි.

විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, මෙම අවදානම්කාරී තත්ත්වය නිසා ණය සපයන රාජ්‍යයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පත් ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි අධිකල ලෙස බලපෑම් කිරීමට හැකි තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති බවයි. ණය සහනයක් හෝ මූල්‍ය සහාය — ශාස්ත්‍රීය හෝ අශාස්ත්‍රීය ලෙස — දූපතේ ඛනිජ සම්පත් වෙත විදේශ ආයතනවලට වරප්‍රසාද සහිත ප්‍රවේශය ලබා දෙන කොන්දේසි සමඟ ලබා ගත හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රීඅ ලංකාවේ ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකාශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රීශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය, දකුණු ආසියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් (පුද්.) සමාගමට (SAGT)…

20 Jul 2026 Discuss
LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ Sinhala

LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ඔහුගේ රඳවා තබා…

20 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් BASL රජයේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් BASL රජයේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමට යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාම අත්හිටුවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එම කරුණු…

20 Jul 2026 Discuss