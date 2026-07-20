දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්රහණය තද වන්නේ කෙසේද?
දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත භූ-දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්ව ඇත — මෙය හුදෙක් මූල්ය අවශ්යතාවලින් පමණක් නොව, දූපත් රාජ්යයේ දුර්ලභ ඛනිජ සම්පත් හිමිකම් ගෙන ඇති උපායමාර්ගික වැදගත්කමින් ද පෝෂණය වන තරඟාවලියකි.
පීඩනයට ලක් වූ රාජ්යයක්
ශ්රී ලංකාව රාජ්ය ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීම හා ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ මාර්ග සෙවීම ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, විශ්ලේෂකයන් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් නඟමින් සිටිති. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ, රටේ ඛනිජ සම්පත් — විශේෂයෙන් දුර්ලභ ලෝහ මූලද්රව්ය — බලවත් ණය සපයන රාජ්යයන් හා බහුපාර්ශ්වික ආයතන සමඟ ගෙන යන සාකච්ඡාවල ต흥ඩු කෑල්ලක් බවට පත් වෙමින් ඇති බවයි.
දුර්ලභ ලෝහ මූලද්රව්ය යනු විදුලි රථ, උසස් ආරක්ෂක පද්ධති, අර්ධ සන්නායක හා පිරිසිදු ශක්ති තාක්ෂණ නිෂ්පාදනයේ අත්යවශ්ය සංඝටක වේ. මෑත වසරවල ඒවායේ ගෝලීය උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එවැනි සම්පත් ඇති රාජ්යයන් සම්පත් ආධිපත්ය සඳහා තරඟ කරන ප්රධාන බලවතුන්ට වැඩි වැඩියෙන් ආකර්ශනීය වෙමින් ඇත.
ණය බලයක් ලෙස
2022 දී රට සිය ඉතිහාසයේ පළමු රාජ්ය ණය අපේක්ෂා බිඳ වැටීම ප්රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ උච්ඡස්ථානයට පත් වූ ශ්රී ලංකාවේ ණය අර්බුදය, රජය ක්රියා කිරීමේ ඉඩකඩ ඉතා සීමා කර ඇත. විදේශ සංචිත සාර්ථකව ක්ෂය වී රුපියල ද්රව්යමය ව අවප්රමාණ වෙමින් තිබියදී, කොළඹ රජය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලෙන් සහාය පැතීමට ද, චීනය, ඉන්දියාව හා පැරිස් සංගමයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් සමඟ සංකීර්ණ ප්රතිව්යුහගත සාකච්ඡාවලට ද යොමු වීමට බල කෙරිණි.
විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, මෙම අවදානම්කාරී තත්ත්වය නිසා ණය සපයන රාජ්යයන්ට ශ්රී ලංකාවේ සම්පත් ප්රතිපත්ති කෙරෙහි අධිකල ලෙස බලපෑම් කිරීමට හැකි තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති බවයි. ණය සහනයක් හෝ මූල්ය සහාය — ශාස්ත්රීය හෝ අශාස්ත්රීය ලෙස — දූපතේ ඛනිජ සම්පත් වෙත විදේශ ආයතනවලට වරප්රසාද සහිත ප්රවේශය ලබා දෙන කොන්දේසි සමඟ ලබා ගත හැකි බවට ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රීඅ ලංකාවේ ශ්රී ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ශ්රී ලංකාශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රීශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.