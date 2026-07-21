විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි
කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර නව ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් දොරටු විවර කරයි
අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නෙකු වන විජෙට් ආයතනය ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන නව ගුවන් මාර්ගයක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය ආසියාතික රටවල් දෙකක් අතර ගුවන් සම්බන්ධතාවය ඉතා වැදගත් ලෙස ශක්තිමත් කිරීමකි. මෙම මාර්ගය රටවල් දෙක ඊට පෙර කිසිදා නොතිබූ සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ලෙස, ගමන් කරන්නන්ට පහසු සහ දැරිය හැකි ගාස්තු සහිත විකල්පයක් ලබා දෙමින් ඒ දෙක සමීප කරනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට මෙම මාර්ගයෙන් ලැබෙන ප්රතිලාභ
වියට්නාමයට ළඟා වීම සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ මාර්ග මැදිරි සහ සම්බන්ධක ගුවන් ගමන් හරහා ගමන් කිරීමට සිදු වූ ශ්රී ලාංකිකයන්ට නව විජෙට් සේවාව සැබෑ සහනයක් ගෙන දෙනු ඇත. මෙම මාර්ගය වියට්නාමයේ කාර්යබහුල නගර, පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය සහ වර්ධනය වන සංචාරක කර්මාන්තය පුළුල් ශ්රී ලාංකික පිරිසකට විවෘත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතරම, වියට්නාම සංචාරකයන්ට ශ්රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයන්, පුරාතන දේවාල සහ සොබාදහම් දර්ශනීය ස්ථාන ගවේෂණය කිරීම පහසු කරනු ඇත.
සංචාරක හා වෙළඳ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
මෙම මාර්ගය දියත් කිරීම ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර සංචාරක කර්මාන්තය සහ ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම යන දෙකටම ධනාත්මක ලෙස බලපාන ගොඩ නෑගීමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාවයන් ආර්ථික සහභාගිත්වයේ ප්රධාන ගාමකයකු ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, ඒවා විනෝදාත්මක සංචාරයන් පමණක් නොව, රටවල් දෙකක් අතර ව්යාපාරික හුවමාරු සහ ආයෝජන අවස්ථාවන් ද දිරිගන්වයි.
- වියට්නාමයට ගොස් ගමන් කරන ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට වැඩි ප්රවේශ්යතාවය
- ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන වියට්නාම සංචාරකයන් සඳහා වැඩි ඉඩකඩ
- රටවල් දෙකක් අතර වෙළඳ හා ව්යාපාරික සංචාර ශක්තිමත් කිරීම
- දකුණු සහ ගිනිකොනදිග ආසියාවේ කලාපීය ගුවන් සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීම
විජෙට්හි වර්ධනය වන කලාපීය ව්යාප්තිය
වියට්නාමයේ ප්රමුඛ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නන් අතරින් එකෙකු වන විජෙට්, ආසියාව පුරා තම ජාත්යන්තර ජාලය ක්රමක්රමයෙන් පුළුල් කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකාව තම මාර්ග සිතියමට එකතු කිරීම, විශාල ආසියාතික කලාපය හරහා සම්බන්ධතාව ගාඩ කිරීමට සහ නැගී එන සංචාරක වෙළඳපලවලට ළඟා වීමට ගුවන් සේවාව දරන අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි.
නව මාර්ගය දකුණු ආසියාව සහ ගිනිකොනදිග ආසියාව අතර ගුවන් සංචාරයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය කලාපය පුරා සෘජු හා දැරිය හැකි ගාස්තු සහිත සම්බන්ධතාවයන් සඳහා වර්ධනය වන ඉල්ලුම ප්රතිබිම්භ කරයි.
ගුවන් සේවාව ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙද්දී, ශ්රී ලංකාවේ සංචාරකයන් කාලසටහන් තොරතුරු, ගාස්තු විස්තර සහ දියත් කිරීමේ දිනයන් සඳහා විජෙට්හි නිල නාලිකා පරීක්ෂා කිරීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.