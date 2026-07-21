මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම නිසා ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය බුද්ධි ඒකකය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක් දඩ අය කරයි
මූල්ය අංශය පුරා නිති අනුකූලතා උල්ලංඝනයන්ට FIU දැඩි පියවර ගනී
රටේ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කළ බව තහවුරු වූ ආයතන එකොළොසකට රුපියල් මිලියන 14.6ක් දඩ ගාස්තු පැනවීමට ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය බුද්ධි ඒකකය (FIU) කටයුතු කර ඇති අතර, මෙය මූල්ය අක්රමිකතා සහ නියාමන නොසැලකිල්ල සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ගේ දැඩි ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.
දඩ ගාස්තු, බරපතල නිති අනුකූලතා අසාර්ථකත්වයන් පිළිබිඹු කරයි
දඩ ගාස්තු පැනවූ ආයතන, ස්ථාපිත මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML) සහ ත්රස්තවාද මූල්යකරණ ප්රතිරෝධී (CFT) රාමුවලට අනුකූල වීමේදී දැකුණු සැලකිය යුතු දුර්වලතා හෙළිදරව් කළ විමර්ශනවලින් අනතුරුව මෙම දඩ ගාස්තු අය කරන ලදී. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ක්රියාත්මක වන FIU, මූල්ය හා නම් කළ මූල්ය නොවන ව්යාපාර සහ වෘත්තීන් රටේ මූල්ය අපරාධ වැළැක්වීමේ නීතිවලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීමේ වගකීම දරයි.
ආයතන එකොළොසකට එරෙහිව ගනු ලැබූ මෙම පියවර, අනවශ්ය මූල්ය ප්රවාහයන් හඳුනාගැනීමට සහ වැළැක්වීමට නිර්මාණය කරන ලද ශක්තිමත් අභ්යන්තර පාලන ක්රමවේද හා වාර්තාකරණ යාන්ත්රණ පවත්වාගෙන යාම සඳහා බැංකු හා බැංකු නොවන ආයතන දෙඅංශය කෙරෙහිම වැඩෙමින් පවතින නියාමන පීඩනය ඉස්මතු කරයි.
පුළුල් මූල්ය ප්රජාවට අනතුරු ඇඟවීමක්
FIU ගේ මෙම පියවර, AML අනුකූලතාවයේ කඩාවැටීම් ඉවසා නොගන්නා බවට ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් මූල්ය අංශයට යවනු ලබන දැඩි පණිවිඩයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. රටේ ක්රියාත්මක ආයතන, ගැඹුරු ගනුදෙනුකරු නිසි පරිශ්රමය ක්රියාත්මක කිරීමට, නිවැරදි ගනුදෙනු වාර්තා පවත්වා ගැනීමට සහ සැකසහිත ක්රියාකාරකම් FIU වෙත ක්ෂණිකව වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටිති.
මෙම බැඳීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම මූල්ය දණ්ඩනයන්ට පමණක් නොව, කීර්තිනාමයට හානිවීමටත් තවදුරටත් නියාමන සූදානු පරීක්ෂාවන්ටත් හේතු විය හැකිය. ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රජාව තුළ තමන්ගේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ගෝලීය නාරිකේල ආයතනවල අහිතකර ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් වීම වළක්වා ගැනීමට වැඩ කරන මෙවැනි ප්රේරකවල ස්ථාවර බලාත්මක කිරීම ඉතා වැදගත් බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි.
අඛණ්ඩ නියාමන අවධානය
මූල්ය අංශය පුරා සිය නිරීක්ෂණ හා පරීක්ෂා කටයුතු ඉදිරියටද ක්රියාත්මක වන බවත්, නීතිමය බැඳීම් ඉටු නොකරන ආයතනවලට එරෙහිව තවදුරටත් බලාත්මක කිරීමේ පියවර ගත හැකි බවත් FIU පෙන්වා දී ඇත. ආයතනවලට ඒවායේ අභ්යන්තර අනුකූලතා වැඩසටහන් සමාලෝචනය කරන ලෙසත්, සියලු කාර්යමණ්ඩලය AML සහ CFT අවශ්යතා පිළිබඳව නිසි ලෙස පුහුණු කර ඇති බව සහතික කරගන්නා ලෙසත් නිර්දේශ කෙරේ.
මෙම නවතම දඩ ගාස්තු රැල්ල, මූල්ය අඛණ්ඩතාව ඉහළ නැංවීමටත්, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ඊට සම්බන්ධ මූල්ය අපරාධවල හානිකර බලපෑම්වලින් ජාතික ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීමටත් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දරන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.