Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ භයානකම ඩෙංගු වසංගතයට මුහුණ දෙයි — ඩ්‍රෝන් සහ හමුදා සහාය යොදාගනී

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ භයානකම ඩෙංගු වසංගතයට මුහුණ දෙයි — ඩ්‍රෝන් සහ හමුදා සහාය යොදාගනී

ශ්‍රී ලංකාව දැනට මුහුණ දෙන්නේ දශකයක් තුළ වාර්තා වූ දරුණුම ඩෙංගු උණ වසංගතයටයි. මදුරුවන් මගින් ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගය ද්වීපය පුරා ඉක්මනින් පැතිරී යාම වැළැක්වීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි උත්සාහයක නිරතව සිටිති.

අසාමාන්‍ය පරිමාණයේ අර්බුදයක්

මෙවර වසංගතයේ පරිමාණය මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් තදින් කලබලයට පත් කර ඇති අතර, මෙය රටේ ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ ගිය ආකාරය අතින් පසුගිය වසර දහය තුළ වාර්තා වූ දරුණුම ඉහිළුම ලෙස සැලකේ. දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ප්‍රජාවන් ආශ්‍රිතව රෝගය පැතිරී ඇති නිසා දැනටමත් පීඩාවට පත්ව සිටින රෝහල් සම්පත් හා වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල කෙරෙහි දැඩි බරක් පැටවී ඇත.

මදුරුවන්ට එරෙහි සටනට ඩ්‍රෝන් යොදා ගැනේ

ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ප්‍රයත්නය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර කරමින්, බලධාරීන් වසංගතය මැඩ පැවැත්වීමට නවීන තාක්ෂණය කෙරෙහි යොමු වී ඇත. සාමාන්‍ය භූමි පරීක්ෂණ මගින් ළඟා වීමට අපහසු ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්, මදුරු බෝ වන ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට හා ඒවා ඉලක්ක කිරීමට ඩ්‍රෝන් යෙදවෙමින් ඇත. ගුවන් නිරීක්ෂණ හා ඉසීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම, මෙම අර්බුදය තුළ ශ්‍රී ලංකාව දෛශික පාලනය හැසිරවීමේ ක්‍රමවේදයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් නියෝජනය කරයි.

සහාය සඳහා හමුදාව කැඳවා ගැනේ

ජාතික ප්‍රතිචාරයට සහාය වීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදාවද රඳවා ගෙන ඇත. දුම් ඉසීමේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේදී, සිසිල් ජල ජනනය විය හැකි ස්ථාන ඉවත් කිරීමේදී සහ ආශ්‍රිත ප්‍රජාවන් දැනුවත් කිරීමේදී සෞඛ්‍ය කාර්මිකයන්ට සෙබළුන් සහාය දෙමින් සිටිති. සන්නද්ධ හමුදාවේ සම්බන්ධ වීම, රජය මෙම වසංගතය කෙතරම් බරපතළ ලෙස සලකන්නේ දැයි යන්න අවධාරණය කරයි.

පූර්වාරක්ෂාව ගන්නා ලෙස මහජනතාවට ආයාචනා කෙරේ

රෝගය තව දුරටත් පැතිරීමේ අවදානම අඩු කිරීමට ක්ෂණික ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මහජනතාවට ඉල්ලා සිටිති. ප්‍රධාන නිර්දේශ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • නිවාස හා සේවා ස්ථාන අවට මදුරුවන් බෝ වන නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම හා, විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරිත්වයේ උච්ච කාල සීමාවන්හිදී ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
  • ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනෙන්නට ගතහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • දේශීය ප්‍රදේශ වෙත පැමිණෙන දුම් ඉසීමේ කණ්ඩායම් හා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකයන්ට සහයෝගය දැක්වීම

දිගු කාලීන ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය කරන නැවත නැවත පැනනඟින තර්ජනයක්

ඩෙංගු උණ ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පවතින අතර, බරපතළ වර්ෂාපතනය ඇති කාලවලදී හා ඉන් අනතුරුව සාමාන්‍යයෙන් වසංගත ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර වේ. කෙසේ වෙතත්, වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව හා රෝගයේ භෞගෝලික ව්‍යාප්තිය යන දෙකම අතින් වත්මන් තත්ත්වය මෑත වසරවලට සාපේක්ෂව ඉක්මවා ගොස් ඇත.

මෙම වසංගතය පාලනය යටතට ගැනීමට ප්‍රජා සහභාගිත්වය නොවරදවාම අත්‍යවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇති අතර, පුළුල් මහජන සහයෝගයකින් තොරව රජයේ ප්‍රයත්නයන් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇති බවද ඔවුහු අනතුරු ඇඟවීය.

තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම බලධාරීන් අඛණ්ඩව සිදු කරන අතර, සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, මෙම තර්ජනය බරපතළ ලෙස සලකන ලෙසත්, තම අසල්වැසි ප්‍රදේශවල සිදු කෙරෙන මදුරු撲멸 ප්‍රයත්නයන්ට සහාය දෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක් දඩ අය කරයි Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක් දඩ අය කරයි

මූල්‍ය අංශය පුරා නිති අනුකූලතා උල්ලංඝනයන්ට FIU දැඩි පියවර ගනී රටේ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කළ බව තහවුරු වූ ආයතන එකොළොසකට රුපියල් මිලියන 14.6ක්…

21 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග උද්වේගය හමුවේ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සතියක් සඳහා කුවේට් සේවා අත්හිටුවයි Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය හමුවේ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සතියක් සඳහා කුවේට් සේවා අත්හිටුවයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, මැදපෙරදිග කලාපයේ ඉහළ යන කලාපීය ආතතීන් හේතුවෙන් කුවේට් වෙත සිය ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් සතියක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.…

21 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක් Sinhala

ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට 75%ක ජනප්‍රිය අනුමැතියක් ලැබෙන බව කියන මෑත…

21 Jul 2026 Discuss