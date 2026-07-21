ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක්
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට 75%ක ජනප්රිය අනුමැතියක් ලැබෙන බව කියන මෑත සමීක්ෂණ නිගමනවල විශ්වාසනීයත්වය ප්රශ්නයට ලක් කළ අතර, කුසගින්නෙන් හා දුෂ්කරතාවලින් පෙළෙන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් ගැන පුළුල්ව වාර්තා වෙමින් ඇති මධ්යයේ එවැනි ඉහළ ජනාදරයක් ඇති විය හැකිද යන්න පිළිබඳ තීව්ර ප්රශ්න මතු කළේය.
සමීක්ෂණ නිගමන පිළිබඳ සැකය
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා ද වන ශ්රීලපොප මන්ත්රීවරයා සිය සැකය ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කළ අතර, වාර්තා වූ ජනප්රියතා අංක සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දිනෙන් දිනය මුහුණ දෙන යථාර්ථය නොපිළිබිඹු කරන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. ආහාර මේසය පිරවා ගැනීමට හිරිහැරවන ජනතාවක් කෙරෙහි පාලනය කරන රජයකට ඇත්තෙන්ම එවැනි අතිවිශාල ජනාදරයක් ලැබිය නොහැකි බව නාමල් තර්ක කළේය.
ඔහුගේ අදහස් ප්රකාශ වූයේ බොහෝ ශ්රී ලාංකික කුටුම්බ රටේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයේ ඉතිරි බලපෑම් තවමත් දැනෙමින් ඉන්නා, ජීවන වියදම ඉහළ යෑම හා ආහාර අනාරක්ෂිතතාව පළාත් රැසක දැඩි ගැටලුවක් ලෙස පවතිනා අවස්ථාවකදීය.
නව රජයට දේශපාලන අභියෝගයක්
අනුමැති ශ්රේණීන්ගේ සත්යතාව ප්රශ්න කිරීමෙන් නාමල්, රජයේ ප්රසිද්ධ රූපය හා කුසගින්නෙන් හා දරිද්රතාවෙන් පෙළෙන පුරවැසියන්ගේ ඔහු විස්තර කළ දරුණු ජීවන අත්දැකීම් අතර සෘජු වෙනසක් ඇඳ දැක්වීමට උත්සාහ කළ බව පෙනේ.
විපක්ෂ මන්ත්රීවරයාගේ අභියෝගය සංඥා කරන්නේ, නිල ප්රවර්ණනය හා භූමි මට්ටමේ තත්ත්වයන් අතර පරතරය ඉස්මතු කිරීමෙන් වත්මන් රජය වගකීමට ලක් කිරීමට ශ්රීලපොප අදහස් කරන බවය.
ශ්රී ලංකාව 2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු මන්දගාමී හා දුෂ්කර යථා තත්ත්වයකට පත් වෙමින් සිටින අතර, ඒ හේතුවෙන් ඇති වූ ඉන්ධන හිඟය, ඖෂධ අහිමිවීම හා දිගු විදුලි කප්පාදු මිලියන ගණනක් දුෂ්කරතාවට ඇද දැමීය. අනුප්රාප්තික රජයන් යටතේ වෘෂ්ටිමය ආර්ථික දර්ශක යම් යම් දියුණුවක් ද පෙන්නුම් කළ ද, ඒ ප්රතිලාභ වඩාත් අවදානමට ලක්ව ඇති ජනතා කොටස් වෙත තවමත් ළඟා වී නොමැති බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
විපක්ෂය සිය ස්වරය තීව්ර කරයි
නාමල්ගේ ප්රකාශ, ශ්රීලපොප හා අනෙකුත් විපක්ෂ පක්ෂ ජාතික ජනබලවේගය රජයේ ප්රගතිය හා ජාතික නවෝදය පිළිබඳ ප්රවර්ණනයට අභියෝග කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි. අනුමැති ශ්රේණී සමීක්ෂණ සාමාන්ය ජනතාවගේ දුක් වේදනා හා සම්බන්ධ කිරීමෙන්, විපක්ෂය ප්රජාමත තර්ක දේශපාලන හැඟීම් පමණක් නොව ආර්ථික වේදනාව වටා රාමු ගත කිරීමට උත්සාහ කරයි.
සමීක්ෂණ සංඛ්යා පිළිබඳ මතභේදය තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඇවිළ ගැනීමට හේතු වනු ඇතිව ඇති අතර, පාලක සන්ධානය හා විපක්ෂ පක්ෂ දෙකම ශ්රී ලංකාවේ යථා ස්ථිතිගත වීමේ කතාව හා රටේ වත්මන් ගමන් මග සඳහා ගෞරවය — නැතහොත් දොස — කාට හිමි විය යුතුද යන්න ගැන තරඟ කිරීම දිගටම කරගෙන යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.