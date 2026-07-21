Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය හමුවේ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සතියක් සඳහා කුවේට් සේවා අත්හිටුවයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග උද්වේගය හමුවේ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සතියක් සඳහා කුවේට් සේවා අත්හිටුවයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, මැදපෙරදිග කලාපයේ ඉහළ යන කලාපීය ආතතීන් හේතුවෙන් කුවේට් වෙත සිය ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් සතියක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීම

මැදපෙරදිග කලාපය පුරා ක්‍රමයෙන් උග්‍ර වෙමින් පවතින අස්ථාවර ආරක්ෂක තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ජාතික ගුවන් සේවය විසින් මෙම අත්හිටුවීම වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස නිවේදනය කරන ලදී. මෙම තීරණය, සියලු කරුණු අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගත යුතු මගීන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සඳහා සමාගම දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

සතියක මෙම අත්හිටුවීම කොළඹ සහ කුවේට් සිටි අතර ධාවනය වන ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමේ සියලු නියමිත සේවාවලට බලපාන අතර, එම මාර්ග ඔස්සේ ගමන් සැලසුම් කර සිටි මගීන්ට විකල්ප ක්‍රමවේද සොයා ගැනීමට සිදු වී ඇත.

මගීන්ට සිදුවන බලපෑම

සංක්‍රමණික කම්කරුවන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ කුවේට් මාර්ගය නිතිපතා භාවිත කරන සංචාරකයන් ඇතුළු සිංහල ගමන්කරුවන් සැලකිය යුතු පිරිසකට මෙම තාවකාලික අත්හිටුවීමෙන් බලපෑම් සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කුවේට් රට, ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත කම්කරුවන් සඳහා වැදගත් ගමනාන්තයක් ව පවතින අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු සිය රැකියා ස්ථාන වෙත යාමට සහ පැමිණීමට සෘජු ගුවන් සේවා සම්බන්ධතා මත රඳා සිටිති.

බලපෑමට ලක් වූ ගුවන් ගමන් සඳහා ටිකට් පත් සතු මගීන්ට, අත්හිටුවීමේ කාල සීමාව තුළ නැවත වෙන් කිරීමේ විකල්ප, මුදල් ආපසු ගෙවීම් හෝ විකල්ප ගමන් ආයෝජන සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සමඟ කෙලින්ම අමතන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

කලාපීය ආතතීන් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවේශමට හේතු වෙයි

මැදපෙරදිගේ ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා සමාගම් කිහිපය අතරට ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ද අයත් වේ. කලාපයේ ආතතීන් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය සඳහා අවිනිශ්චිතතාව නිරන්තරයෙන් ඇති කරමින් තිබීම හේතුවෙන් ලොව පුරා ගුවන් සේවා සමාගම් ගුවන් මාර්ග සහ කලාපීය මෙහෙයුම් නැවත ඇගයීමට ලක් කරමින් සිටිති.

කලාපීය තත්ත්වය ස්ථාවර නොවන්නේ නම්, ආරම්භක සතිය ඉක්මවා අත්හිටුවීම දීර්ඝ කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් සමාගම තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක වන විට සමාගමෙන් නිකුත් කෙරෙන තවදුරටත් යාවත්කාලීන කිරීම් සඳහා මගීන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් කෙරෙහි සමීප අවධානයක් යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක් දඩ අය කරයි Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක් දඩ අය කරයි

මූල්‍ය අංශය පුරා නිති අනුකූලතා උල්ලංඝනයන්ට FIU දැඩි පියවර ගනී රටේ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝග උල්ලංඝනය කළ බව තහවුරු වූ ආයතන එකොළොසකට රුපියල් මිලියන 14.6ක්…

21 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක් Sinhala

ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට 75%ක ජනප්‍රිය අනුමැතියක් ලැබෙන බව කියන මෑත…

21 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය, ප්‍රධාන රජයේ අමාත්‍යවරයෙකුට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව…

21 Jul 2026 Discuss