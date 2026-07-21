විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි
සූදු කටයුතු නියාමනය සඳහා යෝජිත මෙහෙයුම් රාමුව සමාලෝචනය කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලයේ නිගමන ලැබෙන තෙක් රජය බලා සිටින බැවින්, බහුලව අපේක්ෂිත සූදු නියාමන අධිකාරිය විධිමත්ව පිහිටුවීම ශ්රී ලංකාව කල් දමා ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ප්රමාදයට හේතුව කුමක්ද?
රටේ සූදු කර්මාන්තය විධිමත් කිරීමට හා අධීක්ෂණය කිරීමට සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සැලකූ නව සූදු නියාමකයා දියත් කිරීම, විශේෂඥයින් ඒ සඳහා යෝජිත ව්යුහාත්මක හා නෛතික පදනම් පරීක්ෂා කරන අතරතුර අත්හිටුවා ඇත. හරිහැටි සමාලෝචනය නොකළ රාමුවක් ඇසුරෙන් ඉදිරියට යාම, ආරම්භයේ සිටම නියාමකයාගේ කාර්යක්ෂමතාවයට හා විශ්වාසනීයත්වයට හානිකර විය හැකි බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
බලපත්ර ලබා දීමේ ක්රියාපටිපාටිය, බලාත්මක කිරීමේ බලතල සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පියවර ඇතුළු, ශක්තිමත් හා විනිවිද පෙනෙන නියාමන පරිසරයක් සහතික කිරීමට අත්යවශ්ය සංරචක ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ සමාලෝචනය ඇගයීම සිදු කරන බව වටහාගෙන ඇත.
සූක්ෂ්ම විනිශ්චයට ලක්වන වර්ධනශීලී කර්මාන්තයක්
භූමි පදනම් කළ මෙහෙයුම් මෙන්ම පුළුල් වෙමින් පවතින අන්තර්ජාල අංශයද ඇතුළත් ශ්රී ලංකාවේ සූදු අංශය, දිගු කලක් තිස්සේ ඛණ්ඩිත හා නොඒකාකාරව ක්රියාත්මක නෛතික පරිසරයක් තුළ ක්රියාත්මක විය. ඩිජිටල් සූදු වේදිකා දේශීය පරිශීලකයන් අතර ජනප්රියත්වය ලබමින් තිබෙන මෙම යුගයේ, කර්මාන්තයට ව්යුහගත අධීක්ෂණයක් අවශ්ය බව ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් අතර ක්රමයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වීම, කැපවූ නියාමකයෙකු පිහිටුවීමේ ව්යාපාරයට හේතු වී ඇත.
නියාමනය සඳහා පෙනී සිටින්නන් තර්ක කරන්නේ, හොඳින් පාලනය වන රාමුවකින් රාජ්යය සඳහා සැලකිය යුතු බදු ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇති අතර, ඒ සමගම, ඕනෑම විධිමත් අධීක්ෂණයකින් තොරව දැනට ශ්රීවර්ධනය වෙමින් පවතින අනවසර සූදු මෙහෙයුම්ද මැඩපැවැත්විය හැකි බවයි.
වේගයට වඩා විචක්ෂණශීලිත්වය
රජයේ නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, මෙම ප්රමාදය දේශපාලන කැමැත්ත ක්ෂීණ වීමේ සංඥාවක් ලෙස නොව, ගුණාත්මකභාවය සඳහා ගත් කැපවීමක් ලෙස සැලකිය යුතු බවයි. මූලික රාමුව නිවැරදිව සකස් කිරීම, කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන්ගෙන් හා පුළුල් මහජනතාවගෙන් ගෞරවය දිනා ගැනීමට සමත් අධිකාරියක් ගොඩනැගීමට අත්යවශ්ය බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, දිගු කාලයක් ප්රමාද වීම නිසා, ක්රියාත්මක කළ හැකි පාරිභෝගික ආරක්ෂණ උපාය නොමැති තත්ත්වය යටතේ, ගාල් නොකළ සූදු ක්රියාකාරකම් පරීක්ෂාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉඩ සලසමින් අවදානමට ලක්විය හැකි ප්රජාවන් සූරාකෑමට නිරාවරණය කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවයි.
නියාමකයා දියත් කිරීම සඳහා සංශෝධිත කාලසීමාවක් නිල වශයෙන් ප්රකාශයට පත් කර නොමැති අතර, විශේෂඥ මණ්ඩලය නියමිත කාලසීමාව තුළ සිය නිගමන ඉදිරිපත් කිරීම අපේක්ෂා කරන බවත්, ඉන් පසු රජය ඊළඟ පියවර තීරණය කරනු ඇති බවත් බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.