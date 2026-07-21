ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම්
ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නොන්ඩෙස්ක්රිප්ට්ස් ක්රිකට් සමාජය (NCC) ක්රීඩාංගනයේ දින හතරක සූදානම් තරඟයක් ක්රීඩා කිරීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.
ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර සූදානම
මෙම සූදානම් තරඟය සකස් කර ඇත්තේ ඉන්දීය කණ්ඩායමට ඉහළ අවදානමක් සහිත ටෙස්ට් තරඟ ආරම්භ වීමට පෙර ක්රීඩකයන්ට වටිනා තරඟ පුහුණුවක් ලබා දීමටත්, දේශීය තත්ත්වයන්ට හුරු වීමටත් හැකිවන පරිදිය. මෙවැනි දින හතරක සූදානම් තරඟ සංචාරක වාර්තාවල සාමාන්ය අංගයක් වන අතර, කණ්ඩායම්වලට ඔවුන්ගේ ක්රීඩා රටාව සිියුම් ලෙස සකස් කර ගැනීමටත්, තරඟ තත්ත්වයන් යටතේ ක්රීඩා සංයෝජන විශ්ලේෂණය කිරීමටත් එය ඉඩ සලසයි.
කොළඹේ ඓතිහාසික ක්රිකට් ක්රීඩාංගන අතරින් එකක් වන NCC ක්රීඩාංගනය මෙම සූදානම් තරඟයට සත්කාරකත්වය දක්වන අතර, ඉන්දීය පිතිකරුවන්ටත් පන්දු යවන්නන්ටත් ශ්රී ලාංකික තත්ත්වයන් යටතේ ක්රීඩාංගනයේ කාලය ගත කිරීමේ අවස්ථාව උදාවනු ඇත.
දෙපාර්ශ්වයටම තීරණාත්මක සංචාරයක්
ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලිය රටවල් දෙකටම වැදගත් තරඟාවලියක් නියෝජනය කරයි. ශ්රී ලංකාව ගෙදර වාසිය උපරිම ලෙස යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ඉන්දියාව හැකිතාක් ශක්තිමත් සූදානමකින් පළමු ටෙස්ට් තරඟයට පිවිසීමට උනන්දු වනු ඇත.
- සූදානම් තරඟය ප්රතිස්පන්දනාත්මක ක්රිකට් දින හතරක් පුරා විහිදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- කොළඹ NCC ක්රීඩාංගනය මෙම තරඟය සඳහා ස්ථානය ලෙස සේවය කරනු ඇත.
- මෙම තරඟය ටෙස්ට් තරඟාවලිය සඳහා ඉන්දියාවේ නිල සූදානම් කාලසටහනේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.
ආසියාවේ ප්රමුඛ ක්රිකට් රටවල් දෙකක් අතර ආකර්ශනීය ටෙස්ට් තරඟාවලියක් බවට පත්වනු ඇතැයි පොරොන්දු වන මෙම ශ්රේණිය සඳහා ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන්ට සජීවී හා උද්යෝගිමත් නාන්දි අවස්ථාවක් අත්විඳීමට හැකිවනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.