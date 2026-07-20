IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්රතිබද්ධ කරයි
ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජාත්යන්තර මූල්ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය, දකුණු ආසියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් (පුද්.) සමාගමට (SAGT) ඩොලර් මිලියන 40ක් දක්වා ඒකාබද්ධ මූල්යකරණයක් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත. කොළඹ වරාය වඩාත් තරඟකාරී හා පරිසර හිතකාමී සමුද්රීය කේන්ද්රස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම මේ ඉලක්කයයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දොරටුවට උපායමාර්ගික ආයෝජනයක්
කොළඹ වරාය ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ හා සැපයුම් දාම යටිතල පහසුකම්වල කේන්ද්රස්ථානය ලෙස පිළිගැනේ. දකුණු ආසියාව හරහා සහ ඉන් ඔබ්බට ගමන් කරන භාණ්ඩ සඳහා එය අත්යවශ්ය ප්රවාහන මාරු ස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරයි. ලොව වඩාත්ම බලගතු මූල්ය ආයතන දෙකක් විසින් නව අරමුදල් ලබා දීම, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හැකියාව කෙරෙහි, විශේෂයෙන් සමුද්රීය අංශය කෙරෙහි, ජාත්යන්තර විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව සංකේතවත් කරයි.
කොළඹ වරායේ ප්රධාන ටර්මිනල් එකක් පවත්වාගෙන යන SAGT සමාගම, මෙම මූල්යකරණය භාවිතා කරමින් තම කාර්යසාධනය නවීකරණය කිරීමට සහ කාබන් හානිය අවම කිරීමේ ප්රයත්නයන් වේගවත් කිරීමට නියමිතය. ගෝලීය නැව් කර්මාන්තයේ ආයෝජන තීරණවලට දිනෙන් දින බලපෑම් කරන ප්රමුඛතාවක් ලෙස මෙය හඳුනාගෙන ඇත.
විකාර්බනීකරණය මූලික අරමුණ ලෙස
යටිතල පහසුකම් නවීකරණයට අමතරව, මෙම ආයෝජනයේ කේන්ද්රීය කුළුණ වන්නේ හරිත වරාය මෙහෙයුම් කරා ගමන් කිරීමයි. ගෝලීය නැව් හා සැපයුම් දාම අංශය ජාත්යන්තර දේශගුණ ප්රතිඥාවලට අනුකූල වීමේ වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙන අතර, කොළඹ වරාය දැන් ඒ අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීමට සූදානම් කෙරේ.
මෙම මූල්යකරණය, ටර්මිනල් මෙහෙයුම් හරහා විමෝචන අඩු කිරීමට, ශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට සහ පිරිසිදු තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දීමට යෝජිත වැඩසටහන් සඳහා සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පරිසර සවිඥානී ජාත්යන්තර නැව් සේවා සමාගම් අතර SAGT ගේ ආකර්ශනීයත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමේ හැකියාව මෙම පියවරයන්ට ඇත.
කලාපීය තරඟකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම
ප්රධාන නැගෙනහිර-බටහිර නැව් මාර්ග දිගේ ශ්රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික පිහිටීම, කොළඹ ආසියාවේ කාර්යබහුලම ප්රවාහන මාරු වරායන්ගෙන් එකක් බවට දිගු කලක් තිස්සේ හේතු වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, කලාපීය වරායන්ගෙන් වර්ධනය වන තරඟය, දේශීය ක්රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් අඛණ්ඩව නවීකරණය කිරීමට සහ ලෝකමට්ටමේ සේවා සැලසීමට පීඩනය යොදා ඇත.
ශ්රී ලංකාව සිය පුළුල් ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගීමට ක්රියාකරන අවස්ථාවක, මෙම ආයෝජනය වරායේ දිගු කාලීන තරඟකාරිත්වයට කාලෝචිත උත්තේජනයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලබන අතර, SAGT ට කලාපීය ප්රවාහන මාරු පරිමාවෙන් දැනට ඇති කොටස රඳවා ගැනීමට සහ ඊට වඩා ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය කෙරෙහි විශ්වාසය
IFC සහ HSBC ආයතනවල ප්රතිබද්ධතාවය ලැබෙන්නේ ශ්රී ලංකාව මෑත වර්ෂවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ඉක්මවා ආර්ථික ප්රකෘතිය ඉදිරියට ගෙන යන අවස්ථාවකය. ජාත්යන්තර ප්රධාන මූල්ය ආයතන, තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් වෙත ප්රාග්ධනය යොමු කිරීම, දිවයිනේ ගමන් මග නිරීක්ෂණය කරන අනෙකුත් විභව ආයෝජකයන්ට ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස ගෙන දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වාණිජ්යය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින බැවින් සහ එහි වරාය යටිතල පහසුකම්වල කාර්යක්ෂමතාව, කලාපයේ ආනයනකරුවන්, අපනයනකරුවන් සහ බහුජාතික සංස්ථාවලට ව්යාපාර කිරීමේ පිරිවැය හා පහසුව සෘජුව බලපාන බැවින්, වරාය ආශ්රිත ආයෝජනය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
මෙම නවතම හවුල්කාරිත්වය හරහා SAGT සමාගම දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ ටර්මිනල් ක්රියාකරුවෙකු ලෙස සිය ස්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.