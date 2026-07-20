Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ඔහුගේ රඳවා තබා ගැනීම ජූලි 31 දක්වා延長 කර තිබේ.

LPL දූෂණ විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකයා

2018 ICC යටතේ-19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේදී සියවසක් ලෙසට රේඛාව පසු කළ කල්රා, ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ ටී20 තරඟාවලිය වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය සම්බන්ධ බරපතල දූෂණ නඩුවක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී.

LPL හා සම්බන්ධ කර ඇති කියා කියන අල්ලස් කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම, බලධාරීන් විසින් මෙම තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත. විමර්ශකයින් තවදුරටත් සාක්ෂි රැස් කරමින් කියන ලද වරදේ සම්පූර්ණ පරාසය පරීක්ෂා කරනු ලබන හෙයින්, ජූලි 31 දක්වා ඔහු රඳවා තබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි අඛණ්ඩතා ව්‍යාපෘතියට පහරක්

LPL ඇතුළු ගෘහස්ථ තරඟාවලිවල අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා මෑත වසරවලදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය සමඟ සමීපව කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනයට මෙය සැලකිය යුතු මොහොතක් ලෙස සැලකේ.

2020 දී ආරම්භ කරන ලද ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය, ජාත්‍යන්තර දක්ෂතා ආකර්ෂණය කරගෙන කලාපයේ විශ්වාසවන්ත ටී20 ෆ්‍රැන්චයිස් තරඟාවලියක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමට ඉලක්ක කර ඇත. මෙවැනි දූෂණ චෝදනා, තරඟාවලියේ විශ්වසනීයත්වයට සහ ගුණාත්මක විදේශ ක්‍රීඩකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ උත්සාහයන්ට බරපතල අභියෝගයක් එල්ල කරයි.

ජූලි 31 ශ්‍රවණ දිනයට පෙර විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම, කල්රාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද? Sinhala

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද?

දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත භූ-දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට…

20 Jul 2026 Discuss
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය, දකුණු ආසියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් (පුද්.) සමාගමට (SAGT)…

20 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් BASL රජයේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් BASL රජයේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමට යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාම අත්හිටුවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එම කරුණු…

20 Jul 2026 Discuss