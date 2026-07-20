LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ
ඉන්දියානු ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ඔහුගේ රඳවා තබා ගැනීම ජූලි 31 දක්වා延長 කර තිබේ.
LPL දූෂණ විමර්ශනයේ කේන්ද්රස්ථානයේ සිටින ක්රීඩකයා
2018 ICC යටතේ-19 ක්රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේදී සියවසක් ලෙසට රේඛාව පසු කළ කල්රා, ශ්රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ ටී20 තරඟාවලිය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීගය සම්බන්ධ බරපතල දූෂණ නඩුවක කේන්ද්රස්ථානයේ සිටී.
LPL හා සම්බන්ධ කර ඇති කියා කියන අල්ලස් කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම, බලධාරීන් විසින් මෙම තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත. විමර්ශකයින් තවදුරටත් සාක්ෂි රැස් කරමින් කියන ලද වරදේ සම්පූර්ණ පරාසය පරීක්ෂා කරනු ලබන හෙයින්, ජූලි 31 දක්වා ඔහු රඳවා තබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි අඛණ්ඩතා ව්යාපෘතියට පහරක්
LPL ඇතුළු ගෘහස්ථ තරඟාවලිවල අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා මෑත වසරවලදී ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය සමඟ සමීපව කටයුතු කළ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පරිපාලනයට මෙය සැලකිය යුතු මොහොතක් ලෙස සැලකේ.
2020 දී ආරම්භ කරන ලද ලංකා ප්රිමියර් ලීගය, ජාත්යන්තර දක්ෂතා ආකර්ෂණය කරගෙන කලාපයේ විශ්වාසවන්ත ටී20 ෆ්රැන්චයිස් තරඟාවලියක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමට ඉලක්ක කර ඇත. මෙවැනි දූෂණ චෝදනා, තරඟාවලියේ විශ්වසනීයත්වයට සහ ගුණාත්මක විදේශ ක්රීඩකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ උත්සාහයන්ට බරපතල අභියෝගයක් එල්ල කරයි.
ජූලි 31 ශ්රවණ දිනයට පෙර විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම, කල්රාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.