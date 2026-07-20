Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩේවිස් කප් ආසියා/ඕෂනියා වාරය ආරම්භ කරයි — කොළඹ කලාපීය ටෙනිස් තරගාවලියට ආතිථ්‍යය දක්වයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඩේවිස් කප් ආසියා/ඕෂනියා වාරය ආරම්භ කරයි — කොළඹ කලාපීය ටෙනිස් තරගාවලියට ආතිථ්‍යය දක්වයි

ඩේවිස් කප් ආසියා/ඕෂනියා කණ්ඩායම් වාර තරගාවලිය අද ශ්‍රී ලංකා අගනුවර කොළඹ දී ආරම්භ වීමත් සමඟ, ආසියා සහ ඕෂනියා කලාපයන් හරහා ශක්තිමත් ටෙනිස් ජාතීන් ගණනාවක් එක් රැස් කරමින් කොළඹ කලාපීය ටෙනිස් රඟදැල්වීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක්

ලෝකයේ වඩාත්ම කීර්තිමත් කණ්ඩායම් ටෙනිස් තරගාවලිවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙනිස් ක්‍රීඩාව සඳහා සුවිශේෂ මෙන්ම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි. ජාත්‍යන්තර ටෙනිස් සමාඛ්‍යාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ඩේවිස් කප් තරගාවලිය, පිරිමි ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් ඉසව්ව ලෙස ගණ්‍ය කෙරෙන අතර, ආසියා/ඕෂනියා කණ්ඩායම් වාරය සහභාගී රටවලට ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඉහළ නැංවීමේ අවස්ථාව සලසා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මෙම තරගාවලියට ආතිථ්‍යය දැක්වීම, රටේ වර්ධනය වන ටෙනිස් යටිතල පහසුකම් සහ ජාතික වැඩසටහන තුළින් නැඟී එන දක්ෂතා ලෝකයට ඉදිරිපත් කිරීමේ දුර්ලභ හා වටිනා අවස්ථාවක් වෙයි.

කලාපීය තරඟකරුවන් කොළඹට පැමිණෙති

ආසියා සහ ඕෂනියා කලාපයන් හරහා කණ්ඩායම් කොළඹ වෙත පැමිණ ඇත්තේ කණ්ඩායම් වාර ඉසව්වල තරග වදිනු පිණිස වන අතර, සෑම ජාතියක්ම ඩේවිස් කප් ව්‍යුහය තුළ ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලකුණු සහ ඉහළ ශ්‍රේණීන් වෙත ප්‍රවර්ධනය ලබා ගැනීම ඉලක්ක කර ගනී. තරගාවලියේ ආකෘතිය අනුව ජාතීන් ඒකීය හා යුගල තරග ඇතුළත් රබර් මාලාවක් හරහා ගැටෙති.

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැනි කලාපීය තරගාවලියක් පැවැත්වීම දේශීය ටෙනිස් රසිකයන් අතර විශාල උනන්දුවක් ජනිත කරනු ඇතැයි සහ දිවයිනේ ඉදිරි පරම්පරාවේ ක්‍රීඩකයන් ආනුප්‍රාණය කිරීමට සමත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය වන ප්‍රතිරූපය

ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙනිස් ප්‍රජාව දේශීය වශයෙන් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීම සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටින අතර, ඩේවිස් කප් ඉසව්වකට ආතිථ්‍යය දැක්වීම එම අඛණ්ඩ මෙහෙවරේ වඩාත්ම ප්‍රකට සාර්ථකත්වයක් ලෙස සැලකේ. දේශීය ටෙනිස් බලධාරීන් සහ ක්‍රීඩා නිලධාරීන් අපේක්ෂා කරන්නේ මෙම ඉසව්ව පදනම් මට්ටමේ ක්‍රීඩාවට වැඩි ආයෝජනයක් සහ සහභාගිත්වයක් සඳහා උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ එහි කලාපීය තරඟකරුවන් කොළඹ දී ප්‍රවේශමෙන් ඇසෙන ගැටුම් මාලාවක් හරහා ගැටෙද්දී, රසිකයන් සහ ආධාරකරුවන් ඒ ක්‍රියාමාර්ගය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්‍රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්‍රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

2018 ICC Under-19 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අති විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා කීර්තියට පත් වූ හිටපු ඉන්දීය Under-19 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මන්ජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් ඩිරෙක්ටර් සමිට් 2026 — ගෝලීය බැංකු කටයුතු, ආණ්ඩුකරණය සහ නියාමන කටයුතු කෙරෙහි අවධානය Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් ඩිරෙක්ටර් සමිට් 2026 — ගෝලීය බැංකු කටයුතු, ආණ්ඩුකරණය සහ නියාමන කටයුතු කෙරෙහි අවධානය

ගෝලීය ව්‍යාපාර නායකත්ව තේමා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන ප්‍රධාන සමුළුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික ක්ෂේත්‍රය සුවිශේෂී සිදුවීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, කෝපරේට් ඩිරෙක්ටර්…

20 Jul 2026 Discuss
සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයින් සිල්ලර මිල සමස්තයක් ලෙස ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ජනවාරි 20 වැනි සඳුදා සිට ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට බිත්තර සඳහා වැඩි මිලක්…

19 Jul 2026 Discuss