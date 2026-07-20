Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අභියෝග කළ පෙත්සම අසන්නට නොගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අභියෝග කළ පෙත්සම අසන්නට නොගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නිල ලේඛනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කර ගැනීමට කාන්තාවන්ට හා පුද්ගලයන්ට අවසර ලබාදෙන චක්‍රලේඛයක් අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සම්පූර්ණ විභාගයකට නොගෙන ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

පෙත්සම සීමා අදියරේදීම ප්‍රතික්ෂේප

නිල වාර්තාවල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීම සඳහා පදනම් වූ චක්‍රලේඛයේ නීත්‍යානුකූලභාවයට අභියෝග කළ එම පෙත්සම, සාරාත්මක සලකා බැලීමකට ඇතුළත් නොකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ආරම්භික අදියරේදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී. මෙලෙස මුල් අදියරේදීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුළින් අදාළ චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක ව පවතිමින් පෙත්සම්කරුගේ තර්ක විභාග කිරීමෙන් අධිකරණය ඉවත් වූ බව පෙනේ.

චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක ව පවතී

විවාදයට ලක් වූ එම චක්‍රලේඛය, පුද්ගලයන්ට තම නිල ලේඛනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයට අදාළ සටහන් සංශෝධනය කර ගැනීම සඳහා නිල මාර්ගයක් විවෘත කළේය. එහි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාවේ විවාදයකට තුඩු දුන් අතර, එවැනි ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් සඳහා පරිපාලන උපදේශනයකට වඩා නීති සම්පාදන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහාය අවශ්‍ය බව විවේචකයන් තර්ක කළහ.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ එම චක්‍රලේඛය වලංගු ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස දිගටම පවතින අතර, රටේ ස්ත්‍රී පුරුෂ අනන්‍යතාවය හා නීතිමය පිළිගැනීම පිළිබඳ සිදුවෙමින් පවතින ජාතික සංවාදයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස එය සලකනු ලැබේ.

පුළුල් වැදගත්කම

ස්ත්‍රී පුරුෂ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මට්ටමේ උනන්දුවක් දක්වන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් හා ආගමික සංවිධාන යන සියල්ලෝ අධිකරණ තීරණය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.

මෙම තීන්දුව, පරිපාලන ප්‍රතිපත්ති ආරවුල්වල අවසාන විනිශ්චයකරු ලෙස අධිකරණයේ භූමිකාව යටිගෙන දක්වන අතර, පෙත්සම සලකා බලන්නට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, පවතින චක්‍රලේඛය මෙම විශේෂිත අභියෝගය ඔරොත්තු දීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නීතිමය පදනමක් සහිත බවට ඇඟවීමකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට Sinhala

පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය මැදිහත් වෙයි දිවයිනේ තරුණ පරම්පරාව අතර ළමා තරබාරුකම හා ආහාර සම්බන්ධ රෝගාබාධ ඉහළ යාම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් දැඩි සැලකිල්ලට…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශ අධීක්ෂණයට: 'වේගයෙන් වර්ධනය වන' රටක්ද, නැතහොත් සරලව යථා තත්ත්වයට පත්වීමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශ අධීක්ෂණයට: 'වේගයෙන් වර්ධනය වන' රටක්ද, නැතහොත් සරලව යථා තත්ත්වයට පත්වීමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කලාපයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් බව විස්තර කරමින් රජයේ ඇමතිවරයකු කළ ප්‍රකාශ දැන් කරුණු සත්‍යාපකයන්ගේ හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ගේ…

20 Jul 2026 Discuss
එයාර්බස් දූෂණ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ කොමිෂන් සභා කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම් Sinhala

එයාර්බස් දූෂණ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ කොමිෂන් සභා කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම්

එයාර්බස් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ කොට ඇතැයි කියනු ලබන අල්ලස් චෝදනා පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ හා…

20 Jul 2026 Discuss