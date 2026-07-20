ස්ත්රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීමේ චක්රලේඛයට අභියෝග කළ පෙත්සම අසන්නට නොගෙන ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරයි
නිල ලේඛනවල ස්ත්රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කර ගැනීමට කාන්තාවන්ට හා පුද්ගලයන්ට අවසර ලබාදෙන චක්රලේඛයක් අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සම්පූර්ණ විභාගයකට නොගෙන ප්රතික්ෂේප කර තිබේ.
පෙත්සම සීමා අදියරේදීම ප්රතික්ෂේප
නිල වාර්තාවල ස්ත්රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීම සඳහා පදනම් වූ චක්රලේඛයේ නීත්යානුකූලභාවයට අභියෝග කළ එම පෙත්සම, සාරාත්මක සලකා බැලීමකට ඇතුළත් නොකොට ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ආරම්භික අදියරේදීම ප්රතික්ෂේප කරන ලදී. මෙලෙස මුල් අදියරේදීම ප්රතික්ෂේප කිරීම තුළින් අදාළ චක්රලේඛය ක්රියාත්මක ව පවතිමින් පෙත්සම්කරුගේ තර්ක විභාග කිරීමෙන් අධිකරණය ඉවත් වූ බව පෙනේ.
චක්රලේඛය ක්රියාත්මක ව පවතී
විවාදයට ලක් වූ එම චක්රලේඛය, පුද්ගලයන්ට තම නිල ලේඛනවල ස්ත්රී පුරුෂ භාවයට අදාළ සටහන් සංශෝධනය කර ගැනීම සඳහා නිල මාර්ගයක් විවෘත කළේය. එහි හඳුන්වාදීම ශ්රී ලංකාවේ විවාදයකට තුඩු දුන් අතර, එවැනි ප්රතිපත්ති වෙනසක් සඳහා පරිපාලන උපදේශනයකට වඩා නීති සම්පාදන ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහාය අවශ්ය බව විවේචකයන් තර්ක කළහ.
කෙසේ වෙතත්, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පෙත්සම ප්රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ එම චක්රලේඛය වලංගු ප්රතිපත්තියක් ලෙස දිගටම පවතින අතර, රටේ ස්ත්රී පුරුෂ අනන්යතාවය හා නීතිමය පිළිගැනීම පිළිබඳ සිදුවෙමින් පවතින ජාතික සංවාදයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස එය සලකනු ලැබේ.
පුළුල් වැදගත්කම
ස්ත්රී පුරුෂ අනන්යතාවය පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුව ඉදිරියට ක්රියාත්මක වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මට්ටමේ උනන්දුවක් දක්වන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් හා ආගමික සංවිධාන යන සියල්ලෝ අධිකරණ තීරණය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.
මෙම තීන්දුව, පරිපාලන ප්රතිපත්ති ආරවුල්වල අවසාන විනිශ්චයකරු ලෙස අධිකරණයේ භූමිකාව යටිගෙන දක්වන අතර, පෙත්සම සලකා බලන්නට ප්රතික්ෂේප කිරීම, පවතින චක්රලේඛය මෙම විශේෂිත අභියෝගය ඔරොත්තු දීමට තරම් ප්රමාණවත් නීතිමය පදනමක් සහිත බවට ඇඟවීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.