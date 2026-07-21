නියාමක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් මූල්ය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක දඩ මුදලක් නියම කළ මහ බැංකුව
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නියාමක අවශ්යතා උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් මූල්ය ආයතන එකොළොසකට රුපියල් මිලියන 14.6ක් වන සම්පූර්ණ දඩ මුදලක් නියම කර ඇති අතර, මෙය මූල්ය අංශය තුළ අනුකූලතා ප්රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් රටේ ශීර්ෂ මූල්ය අධිකාරිය දැඩි ස්ථාවරයක් ගන්නා බවට සංකේතයකි.
ආයතන කිහිපයකට දඩ මුදල් නියම කෙරේ
වෙනම ආයතන එකොළොසකට නියම කරන ලද මෙම දඩ මුදල්, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පද්ධතිය පාලනය කරන නීති රීතිවලට අනුකූලවීම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මහ බැංකුව ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි. රටේ බැංකු හා මූල්ය සේවා කර්මාන්තයේ අඛණ්ඩතාව, ස්ථාවරත්වය සහ මහජන විශ්වාසය සුරක්ෂිත කිරීමට දැඩි අනුකූලතාව අත්යවශ්ය බව මහ බැංකුව නිරන්තරයෙන් ප්රකාශ කර ඇත.
මහ බැංකු උපදේශ උල්ලංඝනය කිරීම තුළ, වාර්තාකරණ බැඳීම් කඩ කිරීම්, මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනයන් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී හා ඔබේ පාරිභෝගිකයා දැනගන්න (KYC) ප්රොටෝකෝල සම්බන්ධ දුර්වලතා ඇතුළු විවිධ උල්ලංඝනයන් ඇතුළත් විය හැකි අතර, මෑත වසරවලදී නියාමකය මේ ක්ෂේත්රයන් දෙස වැඩිවැඩියෙන් අවධානය යොමු කර ඇත.
කර්මාන්තයට පැහැදිලි පණිවිඩයක්
එකවරම ආයතන එකොළොසකට නියම කෙරුණු දඩ මුදල්වල සාමූහික ස්වභාවය, සම්බන්ධ ආයතනවල ප්රමාණය හෝ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, නියාමක දුර්වලතා කෙරෙහි මහ බැංකුව නොතකා හරිනු නොමැති බවට පුළුල් මූල්ය ප්රජාව වෙත තීක්ෂ්ණ පණිවිඩයක් යවයි.
ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන මූල්ය ආයතන ඉහළම අනුකූලතා ප්රමිතීන් ආරක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එම ප්රමිතීන් සපුරාලනු නොලබන අවස්ථාවල තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගැනීමට මහ බැංකුව කැප වී සිටී.
ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙම නවතම පියවර, මහ බැංකුවේ පුළුල් අධීක්ෂණ කාර්යභාරයේ කොටසක් වන අතර, ශ්රී ලංකාව දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්යන්තර මූල්ය හවුල්කරුවන්ගේ ඇස් ඉදිරිපිටද ආර්ථික විශ්වසනීයත්වය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කරන පශ්චාත් ආර්ථික අර්බුද සමයේ මෙය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඇත.
මූල්ය පාලනය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, එවැනි නියාමක ක්රියාමාර්ග ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරන බවයි — ප්රමිතීන් සපුරාලීමට අසමත් ආයතනවලට දඬුවම් කිරීමත් සමගම, කර්මාන්තය පුරා අනාගත උල්ලංඝනයන් වැළැක්වීමත් එහි අරමුණු වේ. ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදෙන මෙවේලේ, ශක්තිමත් මූල්ය පාලනය ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට හා තිරසාර වර්ධනය සහතික කිරීමට ප්රධාන ශාඛාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දඩ මුදල්වලට භාජනය වූ ආයතන එකොළොස මහ බැංකුව සාධාරණ ලෙස ප්රසිද්ධියේ හඳුනාගෙන නොමැති අතර, බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයන් නියාමකයේ ස්ථාපිත නෛතික නාලිකා හරහා නිල වශයෙන් දැනුවත් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.