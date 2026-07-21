වියට්ජෙට් එයාර් කොළඹ–හෝ චි මින් සිටි සෘජු ගුවන් මාර්ගය අරඹයි; ශ්රී ලංකා–වියට්නාම සංචාරක සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි
වියට්නාමයේ අඩු මිල ගුවන් සේවා සමාගමක් වන වියට්ජෙට් එයාර්, කොළඹ සිට හෝ චි මින් සිටි දක්වා නව සෘජු ගුවන් මාර්ගයක් දියත් කරමින්, ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ගුවන් ගමන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබා ඇත.
කලාපීය සම්බන්ධතාවයේ නව පරිච්ඡේදයක්
මෙම සෘජු සේවාව හඳුන්වාදීම නිසා, මෙතෙක් දෙරට අතර ගමන් කිරීම දිගු හා වෙහෙසකර කළ මාර්ග හුවමාරු සඳහා ගතවූ කාලය ඉතිරි කර ගත හැකි වෙයි. කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ සහ හෝ චි මින් සිටි හි ටාන් සොන් නාට් ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ අතර, දෙඅතරේ මගීන්ට දැන් කිසිදු නැවතීමකින් තොරව සෘජු සේවාවකින් ගමන් කළ හැකි වනු ඇත.
වියට්නාමයේ විචිත්ර සංස්කෘතිය, ආහාරපාන සහ වෙරළ තීරයන් හඳුනා ගැනීමට කැමති ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට මෙන්ම, ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් උරුමය සහ සුරම්ය භූ දර්ශන සොයා එන වියට්නාම සංචාරකයන්ටද මෙය ඉමහත් වෙනසක් ගෙන ඒ යයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ක්ෂිතිජයේ සංචාරක හා ආර්ථික අවස්ථාවන්
නව ගුවන් මාර්ගය දෙරටේ සංචාරක සංඛ්යාවට සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් ගෙන දෙනු ඇතැයි කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ ශුභාශාවෙන් පෙනී සිටිති. වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම්වලින් අනතුරුව සිය සංචාරක ක්ෂේත්රය යළි ගොඩ නැංවීමට හා වර්ධනය කිරීමට ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන ශ්රී ලංකාවට, වියට්නාමයෙන් හා පුළුල් ගිනිකොනදිග ආසියාවෙන් වැඩිවන සංචාරකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ සංස්කෘතික හා වෙරළ සංචාරක ගමනාන්ත වෙත පැමිණෙන වියට්නාම සංචාරකයන්ට වැඩි ප්රවේශ්යතාවක්
- ගිනිකොනදිග ආසියාව ගවේෂණය කරන ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට පුළුල් ගමන් අවස්ථා
- දෙරට අතර වෙළෙඳ හා ව්යාපාරික ගමනාගමනයේ විභව වර්ධනය
- පුළුල් ආසියානු ගමන් ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධ වන ද්වාරයක් ලෙස වැඩිදියුණු වූ සම්බන්ධතාවය
වියට්ජෙට්හි වර්ධනශීලී කලාපීය ව්යාප්තිය
අඩු මිල ගාස්තු හා ව්යාප්ත වෙමින් පවතින ජාත්යන්තර ජාලය සඳහා ප්රසිද්ධ වියට්ජෙට් එයාර්, ආසියාව පුරා සිය පැවැත්ම ක්රමයෙන් ශක්තිමත් කරමින් සිටී. කොළඹ මාර්ගය, දකුණු ආසියාව හා ගිනිකොනදිග ආසියාව අතර සම්බන්ධතාවය ගැඹුරු කිරීමේ ගුවන් සේවයේ උපාය මාර්ගයේ තවත් ορόσημයක් නියෝජනය කරන අතර, හෝ චි මින් සිටි මහාද්වීපය පුරා ඉදිරි ගමන් සඳහා ප්රධාන කලාපීය කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ස්ථාන ගත කරයි.
මෙම සෘජු මාර්ගය දියත් කිරීම, ශ්රී ලංකාව හා වියට්නාමය අතර සැලකිය යුතු සංචාරක වර්ධන අවස්ථා විවෘත කිරීමට සහ ජනතාව අතර සමීප සබඳතා පෝෂණය කිරීමට සූදානම් ය.
දරාගත හැකි කලාපීය ගුවන් ගමන් සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යමින් පවතින මෙම වකවානුවේ, නව වියට්ජෙට් සේවාව විනෝද සංචාරකයන්, ව්යාපාරික වෘත්තිකයන් හා ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ජනතාව අතර ප්රබල උනන්දුවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ ප්රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාන ගත කිරීමේ රටේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්ට ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස, ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා හා සංචාරක අධිකාරීන් මෙම සංවර්ධනය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.