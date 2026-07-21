තායිවානය ශ්රී ලාංකික සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක වීසා පහසුකම් අත්හිටුවයි
වීසා අත්හිටුවීම ශ්රී ලංකාවට අයත් නාගරිකයින්ට බලපායි
තායිවානයට සංචාරක අරමුණින් පැමිණීමට සැලසුම් කරමින් සිටි ශ්රී ලාංකික ජාතිකයින්ට දැඩි පසුබෑමකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති අතර, තායිවාන් බලධාරීන් ශ්රී ලංකා පුරවැසියන් සඳහා සංචාරක වීසා පහසුකම් අත්හිටුවා ඇත.
මෙම තීරණය හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකිකයින්ට එම දූපත් රාජ්යය තුළට ඇතුළු වීම සඳහා සංචාරක වීසා ලබා ගැනීම සීමා වී ඇති අතර, එය මීට පෙර මෙරට සංචාරකයින්ට ප්රවේශ විය හැකි ගමනාන්තයක් ලෙස සලකනු ලැබිණි.
ශ්රී ලාංකික සංචාරකයින්ට ඇති බලපෑම
විනෝද සංචාර, පවුලේ සාමාජිකයින් හමු වීම හෝ කෙටිකාලීන සංචාර සඳහා සැලසුම් කරමින් සිටි පුද්ගලයින් ඇතුළු පුළුල් පිරිසකට මෙම අත්හිටුවීම බලපානු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සංචාරක වීසා පහසුකම් යටතේ ප්රයෝජන ලබමින් සිටි ශ්රී ලාංකිකයින්ට දැන් විකල්ප ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට හෝ වෙනත් ගමනාන්ත සලකා බලන්නට සිදු වනු ඇත.
මෙම තීරණය ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත කරුණු හෝ අත්හිටුවීම කොපමණ කාලයක් ක්රියාත්මක වේදැයි දක්වමින් තායිවාන් බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
වර්ධනය වන කලාපීය ගැටලුවක්
ශ්රී ලාංකික විගමන අනුකූලතාව සහ නිසි කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම සම්බන්ධ ගැටළු මධ්යයේ රටවල් කිහිපයක් ශ්රී ලාංකික ජාතිකයින්ට ක්රියාත්මක කරන වීසා ප්රතිපත්ති දැඩි කිරීමත් සමඟ, මෑත වසරවලදී ශ්රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්ර දරන්නන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති සංචාර සීමාවන්හි පුළුල් රටාවකට මෙම සිදුවීම ද එකතු වේ.
තායිවානයට හෝ වෙනත් ජාන්තික ගමනාන්තවලට ගමන් කිරීමට කිසියම් සැලැස්මක් සකස් කිරීමට පෙර නවතම ඇතුළුවීමේ අවශ්යතා සහ වීසා කොන්දේසි තහවුරු කර ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ට නිර්දේශ කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.