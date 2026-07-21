Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තායිවානය ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක වීසා පහසුකම් අත්හිටුවයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තායිවානය ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක වීසා පහසුකම් අත්හිටුවයි

වීසා අත්හිටුවීම ශ්‍රී ලංකාවට අයත් නාගරිකයින්ට බලපායි

තායිවානයට සංචාරක අරමුණින් පැමිණීමට සැලසුම් කරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයින්ට දැඩි පසුබෑමකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති අතර, තායිවාන් බලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන් සඳහා සංචාරක වීසා පහසුකම් අත්හිටුවා ඇත.

මෙම තීරණය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට එම දූපත් රාජ්‍යය තුළට ඇතුළු වීම සඳහා සංචාරක වීසා ලබා ගැනීම සීමා වී ඇති අතර, එය මීට පෙර මෙරට සංචාරකයින්ට ප්‍රවේශ විය හැකි ගමනාන්තයක් ලෙස සලකනු ලැබිණි.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට ඇති බලපෑම

විනෝද සංචාර, පවුලේ සාමාජිකයින් හමු වීම හෝ කෙටිකාලීන සංචාර සඳහා සැලසුම් කරමින් සිටි පුද්ගලයින් ඇතුළු පුළුල් පිරිසකට මෙම අත්හිටුවීම බලපානු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සංචාරක වීසා පහසුකම් යටතේ ප්‍රයෝජන ලබමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දැන් විකල්ප ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට හෝ වෙනත් ගමනාන්ත සලකා බලන්නට සිදු වනු ඇත.

මෙම තීරණය ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත කරුණු හෝ අත්හිටුවීම කොපමණ කාලයක් ක්‍රියාත්මක වේදැයි දක්වමින් තායිවාන් බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

වර්ධනය වන කලාපීය ගැටලුවක්

ශ්‍රී ලාංකික විගමන අනුකූලතාව සහ නිසි කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම සම්බන්ධ ගැටළු මධ්‍යයේ රටවල් කිහිපයක් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයින්ට ක්‍රියාත්මක කරන වීසා ප්‍රතිපත්ති දැඩි කිරීමත් සමඟ, මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති සංචාර සීමාවන්හි පුළුල් රටාවකට මෙම සිදුවීම ද එකතු වේ.

තායිවානයට හෝ වෙනත් ජාන්තික ගමනාන්තවලට ගමන් කිරීමට කිසියම් සැලැස්මක් සකස් කිරීමට පෙර නවතම ඇතුළුවීමේ අවශ්‍යතා සහ වීසා කොන්දේසි තහවුරු කර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ට නිර්දේශ කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වියට්ජෙට් එයාර් කොළඹ–හෝ චි මින් සිටි සෘජු ගුවන් මාර්ගය අරඹයි; ශ්‍රී ලංකා–වියට්නාම සංචාරක සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වියට්ජෙට් එයාර් කොළඹ–හෝ චි මින් සිටි සෘජු ගුවන් මාර්ගය අරඹයි; ශ්‍රී ලංකා–වියට්නාම සංචාරක සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි

වියට්නාමයේ අඩු මිල ගුවන් සේවා සමාගමක් වන වියට්ජෙට් එයාර්, කොළඹ සිට හෝ චි මින් සිටි දක්වා නව සෘජු ගුවන් මාර්ගයක් දියත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර…

21 Jul 2026 Discuss
නියාමක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක දඩ මුදලක් නියම කළ මහ බැංකුව Sinhala

නියාමක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක දඩ මුදලක් නියම කළ මහ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නියාමක අවශ්‍යතා උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් මූල්‍ය ආයතන එකොළොසකට රුපියල් මිලියන 14.6ක් වන සම්පූර්ණ දඩ මුදලක් නියම කර ඇති අතර,…

21 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිනාමයට හානි කළ හැකි බව මහාචාර්ය පීරිස් අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිනාමයට හානි කළ හැකි බව මහාචාර්ය පීරිස් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර, රටේ අධිකරණයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ නව සැකයන් මතු කරමින්, ලෝක වේදිකාවේ රටේ පිළිගැනීමට බරපතල…

21 Jul 2026 Discuss