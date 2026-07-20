යුද්ධයේ අතුරුදහන්වීම් 65,000ක් ශ්රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් පිළිගනී
ශ්රී ලංකා රජය දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය අතරතුර දිවයිනේ ආසන්න වශයෙන් පුද්ගලයින් 65,000ක් අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වී ඇති බව නිල වශයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, මෙම පිළිගැනීම යුද ගැටුමේ ව්යසනකාරී මිනිස් පිරිවැය පිළිබඳ ඇති කැපී පෙනෙනම නිල ප්රකාශනයක් ලෙස සැලකේ.
ඓතිහාසික පිළිගැනීමක්
කොළඹ පරිපාලනය විසින් සිදු කරන ලද මෙම පිළිගැනීම ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියා ක්රියාවලියේ転換 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. රජයට එරෙහිව ද, ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊළාම් (එල්ටීටීඊ) සංවිධානයට එරෙහිව ද දශක තුනක් ගණනාවක් ගෙවී 2009 මැයි මාසයේ දී නිල වශයෙන් අවසන් වූ කෲර සිවිල් ගැටුම තුළ සිදු වූ බලහත්කාර අතුරුදහන්වීම්වල පරිමාණය ප්රසිද්ධියේ ප්රමාණාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීමට අනුප්රාප්තික රජයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මැලිකමක් දැක්වීය.
යුද්ධය නිසා දස දහස් ගණනක් ජීවිත අහිමි වූ අතර, ප්රධාන වශයෙන් දිවයිනේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල ජීවත් වන බොහෝ පවුල් කිසිදා නිලධාරිතාව ඔස්සේ පැහැදිළි නොකළ ඥාතීන්ගේ ඉරණම ගැන අද දක්වාත් පිළිතුරු සොයමින් සිටිති.
සත්යය සොයා යන පවුල්
බලහත්කාර අතුරුදහන්වීම්වල ගැටළුව ශ්රී ලංකාවට, විශේෂයෙන් දමිළ ප්රජාවන් සඳහා, දිගු කලක් තිස්සේ ගැඹුරු වේදනාවක් ගෙනදෙන තුවාලයක් ලෙස පවතී. අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිය ආදරණීයයන්ගේ ඡායාරූප අතේ ගෙන රජයෙන් වගවීම් ඉල්ලමින් නොකඩවා විරෝධතා ව්යාපාර ගෙන ගොස් ඇත.
- සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරේදී බොහෝ අතුරුදහන්වීම් සිදු වූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
- ගැටුම පුරාවටම රාජ්ය ආරක්ෂක හමුදා හා එල්ටීටීඊ දෙපාර්ශවයටම බලහත්කාර අතුරුදහන්කිරීම් සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
- ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන අනුව, ශ්රී ලංකාව ලොව වැඩිම වාර්තාගත බලහත්කාර අතුරුදහන්වීම් සංඛ්යාවක් සහිත රටවල් අතරට ගැනේ.
සංහිඳියාව සහ වගවීම
මානව හිමිකම් පෙරළිකාරයන් හා දමිළ දේශපාලන නියෝජිතයන් දිගු කලක් තිස්සේ අතුරුදහන්වීම් විමර්ශනය කිරීමට හා පීඩාවට පත් පවුල්වලට යුක්තිය ලබාදීමට විශ්වාසදායක, ස්වාධීන යාන්ත්රණයක් ඇති කිරීමට 촉求 කරමින් සිටිති. 65,000 සංඛ්යාව ගැන රජය සිදු කළ මෙම පිළිගැනීම, කෙතරම් ප්රවේශමෙන් වුවත්, ඒ දිගුකාලීන ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කිරීම දෙසට තබන ලද පියවරක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
යුද කාලීන අතුරුදහන්වීම් සඳහා වගවීම ලබාගැනීම ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ජාතික සංහිඳියාව කරා ගමන් ගන්නා මාර්ගයේ අතිශය සංවේදී හා නොවිසඳුණු අභියෝගයක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී.
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් ආයතන ඇතුළු ජාත්යන්තර ආයතන, කොළඹ ආණ්ඩුව විනිවිද පෙනෙනසුළු විමර්ශන ක්රියාවලීන් ස්ථාපිත කිරීමට හා අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ට සත්ය, යුක්තිය සහ වන්දි ලැබීම සහතික කිරීමට නැවත නැවත 촉求 කර ඇත.
දිගු ගමනක් ඉදිරියේ
රජයේ පිළිගැනීම සැලකිය යුතු වුවද, සංඛ්යා පිළිගැනීම පමණක් ප්රමාණවත් නොවන බව විවේචකයන් අවධාරණය කරති. සෑම අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයකුගේම ඉරණම තනි තනිව සොයා ගැනීමට ඵලදායී යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කළ යුතු බවත්, අතුරුදහන්කිරීම් සඳහා වගකිව යුත්තන් නීතිය ඉදිරියේ වගකිව යුතු බවත් බොහෝ සංවිධාන අවධාරණය කරති.
වසර ගණනාවක්, බොහෝ අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් පුරා අවිනිශ්චිතතාවයෙන් ගෙවමින් තවමත් පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙන දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකේය පවුල් සඳහා, රජයේ ප්රකාශය කෙතරම් වැදගත් වුවද, එය යුක්තිය හා සිත් සැනසීම කරා ගෙන යන දිගු ගමනක ආරම්භය පමණකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.