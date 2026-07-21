Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානිකර විය හැකි බව හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානිකර විය හැකි බව හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර පිළිරූවට සැලකිය යුතු හානියක් කළ හැකි බවට හිටපු විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් තීව්‍ර අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත — විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ඉදිරි සැසිවාරයේදී රටට නැවත දැඩි පරීක්ෂාවකට මුහුණ දීමට සිදුවන මෙම අවස්ථාවේ දී.

කාලෝචිත අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලාංකේය පාලනයේ ඉහළම තලවල සේවය කළ පළපුරුදු ශාස්ත්‍රඥයෙකු සහ දක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු වන මහාචාර්ය පීරිස්, එවැනි ව්‍යවස්ථාමය හෝ නීතිමය පියවරක් ගැනීමට පෙර මීට ඇති පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ප්‍රවේශමෙන් සලකා බලන ලෙස පරිපාලනයට අනුරෝධ කරමින් ස්වකීය කනස්සල්ල ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළේය.

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික භූමිකාවක් ගෙන යන සංවේදී මොහොතක ඔහුගේ ප්‍රකාශ එළිදැක්විය — රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය දිගු කලක් තිස්සේ ඒ සංවිධාන විසින් සූක්ෂ්මව පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇත.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට ලක් වේ

මහාචාර්ය පීරිස්ගේ කනස්සල්ලේ හරය වන්නේ, ධුරය හෙබවන විනිසුරුවරුන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීම හරහා විධායකය අධිකරණය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට තැත් කළ හැකි බවට ජාත්‍යන්තරව ඇති විය හැකි සංජානනයයි. වෙනත් රටවල සමාන පියවරවලට විරෝධය දක්වන්නන් බොහෝ විට සඳහන් කරන්නේ, විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම යනු රජයන් අධිකරණ ආසනයේ රඳවාගෙන සිටීමට කැමති ගොදුරු විනිසුරුවරුන් රඳවා ගනු ලබන මෙවලමක් බවයි.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දිගු කලක් තිස්සේ විවාදයේ නැවත නැවත මතුවන කරුණක් වී ඇති ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, අධිකරණ පත්වීම් හෝ ධුර කාලය ස්පර්ශ කරන ඕනෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ද සමීපව අවධානයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල් සැසිවාරය ළංවේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ඊළඟ සැසිවාරය ළඟා වෙමින් පවතින බැවින් මෙම අනතුරු ඇඟවීමට අමතර බරක් ආරෝපණය වේ. වගවීම, පාලනය සහ බලතල වෙන් කිරීම සම්බන්ධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කවුන්සිලයේ දී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව දැඩි පීඩනයට ලක් ව ඇත. මෙම වාතාවරණය තුළ අධිකරණ විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධ වෙනස්කම් හඳුන්වා දීම විවේචකයන්ට අමතර ආයුධ ලබා දෙන අතර රටේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු සංකීර්ණ කළ හැකි බවට මහාචාර්ය පීරිස් අනතුරු ඇඟවීය.

  • දිගු කලක් තිස්සේ පවතින වගවීමේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සමාලෝචනයට ලක්ව පවතී.
  • අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හායනයට ලක් වී ඇතැයි සැලකෙන ඕනෑම දෙයක් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේදී පාලන ගැටලුවක් ලෙස මතු කළ හැකිය.
  • එවැනි නීති පියවරක් ගන්නා කාලය, ශ්‍රී ලංකාව නැවත ගොඩ නැංවීමට වෙහෙස ගන්නා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සුහදතාවය කඩාකල්ලල් කළ හැකිය.

සංයමය ඇති කර ගැනීමේ ඇරයුම

එවැනි යෝජනාවක් ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර රටේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට ඇති විය හැකි පුළුල් ප්‍රතිවිපාක සලකා බලා සංයමයෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහාචාර්ය පීරිස් රජයට 촉구 කළේය.

රජය මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති වුවද, අධිකරණ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව ගැන ඇතිවූ සංකල්පය පමණක් ම නීතිඥ වෘත්තිකයන්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් සහ ආයතනික අඛණ්ඩතාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලදී රජය කටයුතු කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර දැනටමත් විවාදයක් ඇවිළ ඇත.

මහාචාර්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ද්වාරය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ජාත්‍යන්තර ආයෝජනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය, ලොව වඩාත් ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ආයතන දෙකක් වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි Sinhala

ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයක් සඳහා සියයට 50ක නව තීරු බදු පනවමින් විධායක නියෝග අත්සන් කර ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක…

21 Jul 2026 Discuss
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාශීලීව පියවර ගනිමින් සිටින බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා…

21 Jul 2026 Discuss