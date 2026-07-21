Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයක් සඳහා සියයට 50ක නව තීරු බදු පනවමින් විධායක නියෝග අත්සන් කර ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර වෙළඳ ආතතීන් නාටකීය ලෙස උත්සන්න වීමක් ලෙස සැලකේ.

සමීප වෙළඳ හවුල්කරුවෙකුට එරෙහි තීරණාත්මක පියවරක්

සඳුදා අත්සන් කරන ලද මෙම නියෝග, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඇමෙරිකාවේ ආර්ථිකව ඉතාමත් සමීප සහකරුවකු වී සිටින කැනඩාවට එරෙහිව ට්‍රම්ප් පරිපාලනය ගත් වඩාත්ම ආක්‍රමණශීලී වෙළඳ ක්‍රියාමාර්ග අතරට ගැනේ. සියයට 50ක තීව්‍ර තීරු බදු අනුපාතය එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළට ඇතුළු වන කැනේඩියානු ආනයනවල මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිතය.

මෙම පියවර ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කවයන් හරහා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, විශ්ලේෂකයින් ඔටාවා හෙලන ලද ප්‍රතිමිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග සහ ගෝලීය වෙළඳපොළ හරහා රැළි බලපෑම් ඇති කළ හැකි උතුරු ඇමෙරිකානු සැපයුම් දාමවලට පුළුල් බාධාවන් ගැන අනතුරු අඟවති.

මෙය කලාපය සඳහා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව සහ ස්ථාවර ගෝලීය වෙළඳ තත්ත්වයන් මත යැපෙන අනෙකුත් රටවලට, මෙවැනි සිදුවීම් සැලකිය යුතු ඇඟවීම් දරයි. උතුරු ඇමෙරිකානු වෙළඳ ප්‍රවාහවලට බාධා ඇති වීම ගෝලීය වශයෙන් වෙළඳ භාණ්ඩ මිල, නැව්ගත කිරීමේ වියදම් සහ ආයෝජක විශ්වාසයට බලපෑම් කළ හැකිය.

  • තීරු බදු එක්සත් ජනපදයට ඇතුළු වන කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට අදාළ වේ
  • නියෝග සඳුදා, ජූලි 20 වනදා ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් විධිමත් ලෙස අත්සන් කරන ලදී
  • සියයට 50ක අනුපාතය කැනේඩියානු ආනයන මත බදු තියුණු ලෙස ඉහළ යාමක් සනිටුහන් කරයි

වර්ධනය වන වෙළඳ ගැටුම

නවතම ක්‍රියාමාර්ග ට්‍රම්ප් පරිපාලනය තීරු බදු ආර්ථික හා දේශපාලන මෙවලමක් ලෙස යෙදවීමට දිගින් දිගටම කැමැත්ත දක්වන බව පිළිබිඹු කරයි. වොෂිංටන් සහ ඔටාවා අතර සබඳතා මෑත මාසවලදී ආතති සහගත වී ඇති අතර, වෙළඳ අසමතුලිතතා සහ ප්‍රතිපත්ති ගැටලු සම්බන්ධ ආරවුල් රජයන් දෙක අතර ගැටුම් උත්සන්න කිරීමට හේතු වී ඇත.

කැනඩාව ඉදිරි දිනවලදී විධිමත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපේක්ෂිත අතර, අගමැති මාර්ක් කාර්නිගේ ආණ්ඩුව නව බදු බලපෑමෙන් කැනේඩියානු කර්මාන්ත හා කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට දේශීය සැලකිය යුතු පීඩනයකට මුහුණ දෙයි.

ඓතිහාසිකව සමීප හවුල්කරුවන් දෙදෙනෙකු අතර සම්පූර්ණ වෙළඳ ගැටුමක් ලෙස බොහෝ නිරීක්ෂකයින් දැන් විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් රජයන් දෙකම ඉදිරි පියවර සලකා බලන විට, තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාශීලීව පියවර ගනිමින් සිටින බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා…

21 Jul 2026 Discuss
මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී

හිටපු ජනාධිපති සහ දක්ෂිණ දේශපාලන බලවතෙකු වන මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ රාජකාරි විධිමත් ලෙස භාර ගෙන ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ…

21 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් කුවේට් ගුවන් සේවා අත්හිටුවයි Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් කුවේට් ගුවන් සේවා අත්හිටුවයි

මැදපෙරදිග පුරා ආරක්ෂක තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පිරිහෙමින් පවතින බැවින්, ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය කුවේටයට යන ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා…

21 Jul 2026 Discuss