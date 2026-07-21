Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ද්වාරය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ජාත්‍යන්තර ආයෝජනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය, ලොව වඩාත් ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ආයතන දෙකක් වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය මගින් ඩොලර් මිලියන 40ක ඓතිහාසික ආයෝජනයක් ලැබීමත් සමඟ සැලකිය යුතු නවීකරණ ප්‍රවර්ධනයකට ලක්වීමට නියමිතව ඇත.

මෙම ඒකාබද්ධ ආයෝජනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හැකියාව කෙරෙහිත්, සමස්ත දකුණු ආසියානු කලාපයේ ව්‍යාපාරික හා ගනුදෙනු නැව්ගත කිරීමේ හබ් ශාලාවක් ලෙස කොළඹ වරායේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම කෙරෙහිත් දැක්වෙන ප්‍රධාන විශ්වාසයේ ඡන්දයකි.

ආයෝජනයෙන් කොළඹ වරායට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ඩොලර් මිලියන 40ක මෙම ප්‍රතිශ්‍රුතිය, වරාය යටිතල පහසුකම් සහ මෙහෙයුම් නවීකරණය කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වර්ධනය වන貨物 ප්‍රමාණයන් හසුරුවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමේ හැකියාවෙන් යුත් වඩාත් තරඟකාරී හා කාර්යක්ෂම සමුද්‍රීය පහසුකමක් ලෙස කොළඹ ස්ථානගත කිරීම සඳහා යොදවනු ලැබේ. මෙම අරමුදල් වරාය ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර හරහා වැඩිදියුණු කිරීම් ගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කොළඹ වරාය දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ ඉතා විශාල කොටසක් හසුරුවන අතර, ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බට සම්බන්ධ කරන කලාපීය නැව් මාර්ගවල අතිශය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එහි හැකියාවන් නවීකරණය කිරීම, එම තරඟකාරී වාසිය රඳවා ගැනීමට හා පුළුල් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් ලෙස සැලකේ.

වර්ධනය සඳහා උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්

නැගී එන වෙළඳපොළවල පෞද්ගලික අංශ සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන IFC, වසර ගණනාවක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ ක්‍රියාකාරී හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. ලොව විශාලතම බැංකු හා මූල්‍ය සේවා සංවිධානවලින් එකක් වන HSBC, වෙළඳ මූල්‍ය හා යටිතල පහසුකම් ආයෝජන ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුරු ප්‍රවීණත්වයක් රැගෙන එයි.

දෙඅයුරින්ම, ඒකාබද්ධ අරමුදල් එන්නත් කිරීම, රටේ මෑත කාලීන මූල්‍ය දුෂ්කරතාවලින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය යළිගොඩනැඟීමට කටයුතු කරන මෙවලදී, ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අලුත් ජාත්‍යන්තර විශ්වාසයක් නිරූපණය කරයි.

පුළුල් ආර්ථික ගම්‍යතා

කොළඹ වරාය නවීකරණය කිරීම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට දීර්ඝ ගාමී ප්‍රතිලාභ ලබාදෙනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයන් විශ්වාස කරන අතර, ඒවා නම්:

  • ආනය හා අපනය貨物 හසුරුවීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිවීම
  • කොළඹ කැමැත්තෙන් ගනුදෙනු නැව්ගත කිරීමේ හබ් ශාලාවක් ලෙස භාවිත කිරීමට ලොව විශාල ගෝලීය නැව් සේවා ආකර්ෂණය කරගැනීම
  • වරාය හා සැපයුම් දාම අංශ තුළ රැකියා අවස්ථා ජනනය කිරීම
  • පුළුල් කළ වරාය සේවා හරහා විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ඉහළ නැංවීම

වෙළඳාම කෙරෙහි දැඩි ලෙස යැපෙන ජාතියකට, ලෝකය මට්ටමේ වරාය පහසුකමක් යනු හුදෙක් යටිතල පහසුකම් වත්කමක් පමණක් නොව — එය ජාතික ආර්ථික ශක්තිමත් භාවයේ හා වර්ධනයේ ශිලා ස්ථම්භයකි.

IFC සහ HSBC ආයතනවල ආයෝජනය, කොළඹ වරාය කලාපීය වෙළඳාමේ ඉටු කරන නිර්ණායක කාර්යභාරය අවධාරණය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගය කෙරෙහි වර්ධනය වන ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා ස්ථාවරීකරණය කරා ගමන් කරන විට, මෙවැනි ආයෝජන, ගෝලීය ප්‍රාග්ධනය හා වාණිජ්‍යය සඳහා ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් ලෙස රටේ කීර්තිය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි Sinhala

ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයක් සඳහා සියයට 50ක නව තීරු බදු පනවමින් විධායක නියෝග අත්සන් කර ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක…

21 Jul 2026 Discuss
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාශීලීව පියවර ගනිමින් සිටින බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා…

21 Jul 2026 Discuss
මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී

හිටපු ජනාධිපති සහ දක්ෂිණ දේශපාලන බලවතෙකු වන මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ රාජකාරි විධිමත් ලෙස භාර ගෙන ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ…

21 Jul 2026 Discuss